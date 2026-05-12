search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rețeaua secretă a rafinăriilor de petrol chineze care finanțează Iranul

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O rețea discretă de rafinării independente din China continuă să alimenteze economia Iranului cu miliarde de dolari, în ciuda sancțiunilor impuse de Statele Unite, potrivit unei investigații CNN.

Rafinărie chineză/FOTO:X
Rafinărie chineză/FOTO:X

Activitatea se desfășoară în provincia chineză Shandong și în zonele industriale învecinate unde aceste rafinării procesează petrol iranian sancționat pentru a produce combustibil, motorină și produse petrochimice destinate celei de-a doua economii a lumii.

Subiectul capătă o importanță strategică în contextul tensiunilor dintre SUA și China, înaintea vizitei președintelui american Donald Trump la Beijing, unde urmează să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping.

Washingtonul încearcă să reducă sursele de finanțare ale Teheranului și să limiteze exporturile de petrol iranian, considerate esențiale pentru susținerea regimului iranian și a aliaților săi regionali.

Cu doar câteva zile înaintea deplasării lui Trump în China, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni împotriva a 12 persoane și companii implicate în transportul și comercializarea petrolului iranian către China.

În paralel, autoritățile chineze ar fi cerut companiilor locale să ignore sancțiunile americane aplicate rafinăriilor.

În largul Mării Arabiei, marina americană încearcă să intercepteze așa-numita „flotă din fantomă” — petroliere folosite pentru transportul clandestin al petrolului iranian către Asia.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a acuzat recent China că sprijină indirect rețelele iraniene prin achizițiile sale energetice.

În nordul provinciei Shandong, în apropierea graniței cu provincia Hebei, măsurile de securitate par să reflecte atenția internațională asupra acestor activități.

O echipă CNN care a vizitat zona a relatat că rafinăria administrată de Hebei Xinhai Chemical Group — sancționată de SUA anul trecut — era păzită de agenți de securitate mascați, iar vehicule ale companiei au urmărit jurnaliștii pe drumurile publice din apropierea complexului industrial.

Compania produce benzină, motorină și bitum, iar Washingtonul susține că a cumpărat petrol asociat armatei iraniene și a importat transporturi realizate de nave sancționate.

Hebei Xinhai face parte dintr-o listă tot mai lungă de rafinării chineze vizate de sancțiunile americane. Alte patru rafinării din regiune au fost incluse pe lista neagră în ultimul an.

Industria rafinăriilor independente din Shandong s-a dezvoltat inițial pentru exploatarea zăcămintelor petroliere din Delta Fluviului Galben, însă în prezent depinde masiv de importurile externe.

Potrivit experților, multe dintre aceste companii supraviețuiesc datorită reducerilor semnificative obținute pentru petrolul provenit din Iran, Russia sau Venezuela.

„Aceste rafinării funcționează cu marje foarte mici de profit“

„Aceste rafinării funcționează cu marje foarte mici de profit. Discounturile oferite pentru petrolul sancționat le permit să rămână pe piață”, a explicat Erica Downs, cercetător la Centrul pentru Politici Energetice Globale al Columbia University.

Lecțiile din Iran: Ce învață Beijingul din conflictul dintre SUA și Republica Islamică

SUA și-au extins recent sancțiunile și asupra unor jucători mai mari. Luna trecută, Washingtonul a inclus pe listă și compania Hengli Petrochemical din orașul-port Dalian, descrisă de autoritățile americane drept „unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol iranian”.

Compania a respins acuzațiile. China nu recunoaște oficial importurile de petrol iranian în datele sale vamale, iar originea transporturilor este deseori ascunsă prin operațiuni complexe de transfer între nave.

Una dintre cele mai importante zone pentru aceste tranzacții este ancora EOPL (Eastern Outer Port Limits), situată în apropierea Strâmtorii Singapore.

Acolo, petroliere aparținând așa-numitei „flote fantomă” transferă petrol între ele, deseori cu sistemele de localizare dezactivate, pentru a ascunde originea încărcăturii.

Ulterior, petrolul ajunge în porturile chineze sub eticheta unor exporturi provenite din alte state, precum Malaysia sau Indonesia.

Petrolul iranian continuă să joace un rol important în securitatea energetică a Chinei

Potrivit datelor companiei Kpler, cel puțin șapte nave au transportat petrol iranian către provincia Shandong luna trecută.

Imagini satelitare analizate de CNN arată că petrolierul iranian Herby a efectuat un transfer de marfă către nava Hauncayo în apropierea Strâmtorii Singapore.

Câteva săptămâni mai târziu, distrugătorul american USS Rafael Peralta a interceptat nava iraniană în timp ce se îndrepta înapoi către Iran.

În imaginile publicate de marina americană, petrolierul părea deja gol, sugerând că livrarea fusese finalizată.

La aproximativ trei zile după interceptare, datele de monitorizare maritimă au indicat că nava Hauncayo staționa lângă un terminal petrolier din portul Yantai, în provincia Shandong.

Ulterior, nava a dispărut temporar din sistemele de urmărire și a reapărut câteva zile mai târziu în aceeași poziție — un interval compatibil cu descărcarea petrolului într-un terminal portuar chinez.

Analiștii spun că, în ciuda blocadei maritime americane și a sancțiunilor tot mai dure, petrolul iranian continuă să joace un rol important în securitatea energetică a Chinei.

Potrivit companiei de analiză Vortexa, transporturile de petrol iranian către porturile din Shandong și Dalian au depășit 1,5 milioane de barili pe zi în lunile martie și aprilie.

Înaintea conflictului recent dintre SUA și Iran, petrolul iranian reprezenta aproximativ 13% din importurile maritime ale Chinei. Luna trecută, ponderea ar fi crescut la 18%, pe fondul perturbărilor din Strâmtoarea Hormuz.

Experții consideră că Beijingul privește rafinăriile independente drept un instrument esențial pentru menținerea aprovizionării energetice într-o perioadă de volatilitate globală.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
digi24.ro
image
MAI a verificat intervenția în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei de 18 ani a sunat de mai multe ori la 112
stirileprotv.ro
image
Cel care a filmat „întâmplător” aplauzele lui Bolojan este abonat la banii publici din Oradea. Nelipsit din contractele cu primăria și cu instituțiile din subordine. Gândul dezvăluie “regia aplauzelor”
gandul.ro
image
Crește din nou mortalitatea infantilă în România. Investițiile în sănătate sunt în continuare scăzute
mediafax.ro
image
Surpriză! Cine joacă în locul lui Adi Rus, marele absent al Craiovei în finala cu Universitatea Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Prima comună din România în care sătenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
libertatea.ro
image
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei ruse pe care Putin nu a reușit să o rezolve
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Cât a fost "darul" la nunta anului în România. Ce sume au găsit în plicuri Andreea Bălan și Victor Cornea
digisport.ro
image
Celebra mănușă albă purtată de Michael Jackson pe scenă a fost scoasă la licitație. Cu cât se vinde
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Un celebru producător de electrocasnice, prezent și la noi, dă afară 1.700 de angajați
observatornews.ro
image
Cât a mers darul la nunta Andreea Bălan cu Victor Cornea. Pentru unii români, pare o avere
cancan.ro
image
Care bănci au virat, deja, pensia și ajutorul de 500 de lei pe card? Care pensionari iau bani abia la ora 18?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
O nouă lovitură pentru românii cu rate și economii în lei. Erste avertizează: inflația explodează, recesiunea continuă
playtech.ro
image
Adrian Porumboiu, propunere-șoc în fotbalul românesc după ce a văzut analiza lui Vassaras: „Să anunțe în maxim 20 de secunde”
fanatik.ro
image
Revenirea la monarhie, ”soluție” pentru unirea cu Moldova? ”Ce spune Nicu Ștefănuță e o prostie de sus până jos”, explică un istoric. Politolog: ”O teză periculoasă”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
digisport.ro
image
Povestea tragică a lui Eduard Einstein, fiul lui Albert Einstein, un tânăr la fel de strălucit ca tatăl său
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind cursul valutar! La cât a ajuns moneda euro
mediaflux.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Plecat după 18 ani de la PRO TV, Radu Ciucă dezvăluie cum a ajuns să lucreze cu Denise Rifai. Unde s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Nu mă așteptam, dar a fost wow”
click.ro
image
Drama ascunsă a Ecaterinei Ladin. Actrița din „Las Fierbinți” a făcut mărturisiri dureroase
click.ro
image
Povestea tragică a lui Eduard Einstein, fiul lui Albert Einstein, un tânăr la fel de strălucit ca tatăl său
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
woman yawning office jpg
Luna în care te-ai născut spune cât de mult iubești să dormi
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
image
Plecat după 18 ani de la PRO TV, Radu Ciucă dezvăluie cum a ajuns să lucreze cu Denise Rifai. Unde s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Nu mă așteptam, dar a fost wow”

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul