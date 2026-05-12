Rețeaua secretă a rafinăriilor de petrol chineze care finanțează Iranul

O rețea discretă de rafinării independente din China continuă să alimenteze economia Iranului cu miliarde de dolari, în ciuda sancțiunilor impuse de Statele Unite, potrivit unei investigații CNN.

Activitatea se desfășoară în provincia chineză Shandong și în zonele industriale învecinate unde aceste rafinării procesează petrol iranian sancționat pentru a produce combustibil, motorină și produse petrochimice destinate celei de-a doua economii a lumii.

Subiectul capătă o importanță strategică în contextul tensiunilor dintre SUA și China, înaintea vizitei președintelui american Donald Trump la Beijing, unde urmează să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping.

Washingtonul încearcă să reducă sursele de finanțare ale Teheranului și să limiteze exporturile de petrol iranian, considerate esențiale pentru susținerea regimului iranian și a aliaților săi regionali.

Cu doar câteva zile înaintea deplasării lui Trump în China, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni împotriva a 12 persoane și companii implicate în transportul și comercializarea petrolului iranian către China.

În paralel, autoritățile chineze ar fi cerut companiilor locale să ignore sancțiunile americane aplicate rafinăriilor.

În largul Mării Arabiei, marina americană încearcă să intercepteze așa-numita „flotă din fantomă” — petroliere folosite pentru transportul clandestin al petrolului iranian către Asia.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a acuzat recent China că sprijină indirect rețelele iraniene prin achizițiile sale energetice.

În nordul provinciei Shandong, în apropierea graniței cu provincia Hebei, măsurile de securitate par să reflecte atenția internațională asupra acestor activități.

O echipă CNN care a vizitat zona a relatat că rafinăria administrată de Hebei Xinhai Chemical Group — sancționată de SUA anul trecut — era păzită de agenți de securitate mascați, iar vehicule ale companiei au urmărit jurnaliștii pe drumurile publice din apropierea complexului industrial.

Compania produce benzină, motorină și bitum, iar Washingtonul susține că a cumpărat petrol asociat armatei iraniene și a importat transporturi realizate de nave sancționate.

Hebei Xinhai face parte dintr-o listă tot mai lungă de rafinării chineze vizate de sancțiunile americane. Alte patru rafinării din regiune au fost incluse pe lista neagră în ultimul an.

Industria rafinăriilor independente din Shandong s-a dezvoltat inițial pentru exploatarea zăcămintelor petroliere din Delta Fluviului Galben, însă în prezent depinde masiv de importurile externe.

Potrivit experților, multe dintre aceste companii supraviețuiesc datorită reducerilor semnificative obținute pentru petrolul provenit din Iran, Russia sau Venezuela.

„Aceste rafinării funcționează cu marje foarte mici de profit. Discounturile oferite pentru petrolul sancționat le permit să rămână pe piață”, a explicat Erica Downs, cercetător la Centrul pentru Politici Energetice Globale al Columbia University.

SUA și-au extins recent sancțiunile și asupra unor jucători mai mari. Luna trecută, Washingtonul a inclus pe listă și compania Hengli Petrochemical din orașul-port Dalian, descrisă de autoritățile americane drept „unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol iranian”.

Compania a respins acuzațiile. China nu recunoaște oficial importurile de petrol iranian în datele sale vamale, iar originea transporturilor este deseori ascunsă prin operațiuni complexe de transfer între nave.

Una dintre cele mai importante zone pentru aceste tranzacții este ancora EOPL (Eastern Outer Port Limits), situată în apropierea Strâmtorii Singapore.

Acolo, petroliere aparținând așa-numitei „flote fantomă” transferă petrol între ele, deseori cu sistemele de localizare dezactivate, pentru a ascunde originea încărcăturii.

Ulterior, petrolul ajunge în porturile chineze sub eticheta unor exporturi provenite din alte state, precum Malaysia sau Indonesia.

Petrolul iranian continuă să joace un rol important în securitatea energetică a Chinei

Potrivit datelor companiei Kpler, cel puțin șapte nave au transportat petrol iranian către provincia Shandong luna trecută.

Imagini satelitare analizate de CNN arată că petrolierul iranian Herby a efectuat un transfer de marfă către nava Hauncayo în apropierea Strâmtorii Singapore.

Câteva săptămâni mai târziu, distrugătorul american USS Rafael Peralta a interceptat nava iraniană în timp ce se îndrepta înapoi către Iran.

În imaginile publicate de marina americană, petrolierul părea deja gol, sugerând că livrarea fusese finalizată.

La aproximativ trei zile după interceptare, datele de monitorizare maritimă au indicat că nava Hauncayo staționa lângă un terminal petrolier din portul Yantai, în provincia Shandong.

Ulterior, nava a dispărut temporar din sistemele de urmărire și a reapărut câteva zile mai târziu în aceeași poziție — un interval compatibil cu descărcarea petrolului într-un terminal portuar chinez.

Analiștii spun că, în ciuda blocadei maritime americane și a sancțiunilor tot mai dure, petrolul iranian continuă să joace un rol important în securitatea energetică a Chinei.

Potrivit companiei de analiză Vortexa, transporturile de petrol iranian către porturile din Shandong și Dalian au depășit 1,5 milioane de barili pe zi în lunile martie și aprilie.

Înaintea conflictului recent dintre SUA și Iran, petrolul iranian reprezenta aproximativ 13% din importurile maritime ale Chinei. Luna trecută, ponderea ar fi crescut la 18%, pe fondul perturbărilor din Strâmtoarea Hormuz.

Experții consideră că Beijingul privește rafinăriile independente drept un instrument esențial pentru menținerea aprovizionării energetice într-o perioadă de volatilitate globală.