Prețul petrolului explodează după refuzul lui Trump privind condițiile de pace ale Iranului

Prețul petrolului a crescut din nou după ce președintele Donald Trump a declarat că răspunsul Iranului la propunerile SUA pentru încheierea războiului este „total inacceptabil”.

Cotația internațională de referință Brent a crescut cu 4,1%, ajungând la 105,50 dolari (77,60 lire sterline) pe baril în tranzacțiile din Asia, înainte de a mai pierde ușor din avans, transmite BBC.

Strâmtoarea Ormuz, rută maritimă-cheie pentru transportul petrolului și gazelor, este practic blocată încă de la scurt timp după izbucnirea războiului, pe 28 februarie, ceea ce afectează grav aprovizionarea globală cu energie.

Răspunzând condițiilor formulate de Teheran, Trump a scris pe rețelele sociale: „Tocmai am citit răspunsul așa-zișilor «reprezentanți» ai Iranului. Nu îmi place — TOTAL INACCEPTABIL.”

Potrivit publicației americane Axios, condițiile propuse de Washington includeau reluarea tranzitului liber prin Strâmtoarea Ormuz și suspendarea programului iranian de îmbogățire a uraniului.

La rândul lui, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că războiul cu Iranul nu se va încheia până când stocurile de uraniu îmbogățit ale Teheranului nu vor fi „eliminate”.

Armistițiul anunțat la începutul lunii aprilie pentru a permite desfășurarea negocierilor de pace a fost respectat în mare parte, în ciuda unor schimburi sporadice de focuri. Pe 21 aprilie, Trump a prelungit armistițiul pe termen nedeterminat pentru a oferi Iranului timp să prezinte o „propunere unitară”.

Prețurile energiei au fluctuat puternic de la începutul conflictului, iar petrolul Brent a revenit peste pragul de 100 de dolari pe baril după intrarea în vigoare a armistițiului, pe 8 aprilie.

Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează de obicei aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze, este practic închisă după ce Teheranul a amenințat că va ataca navele care încearcă să o traverseze, ca represalii pentru loviturile americano-israeliene.

Marile companii din energie au înregistrat creșteri semnificative ale profiturilor, pe fondul exploziei prețurilor la petrol și gaze pe piețele internaționale. Duminică, Aramco a anunțat că profitul său a crescut cu peste 25% în primele trei luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.