Ruptura dintre Cabral și Andreea Ibacka, „vizibilă” pe reţelele sociale. Fotografiile şi mesajele care au alimentat zvonurile despre divorţ

Relația dintre Cabral și Andreea Ibacka este din nou în centrul atenției publice, după o serie de speculații apărute în showbiz. Lipsa verighetelor, aparițiile separate și postările din mediul online au alimentat discuțiile despre o posibilă despărțire după 15 ani de căsnicie.

Zvonurile privind o posibilă separare între Cabral și Andreea Ibacka au luat amploare în ultimele luni, pe fondul unor observații venite atât din zona publicului, cât și din presa mondenă, care deja anunţă oficial divorţul. Cei doi artişti, considerați mult timp unul dintre cele mai solide și vizibile cupluri din showbizul românesc, ar traversa o perioadă dificilă, iar speculațiile privind relația lor au devenit tot mai frecvente, potrivit Click!.

Discuțiile au fost alimentate, treptat, de mai multe detalii care, puse cap la cap, au atras atenția urmăritorilor.

Unul dintre cele mai comentate aspecte a fost apariția repetată a celor doi fără verighete, atât la evenimente publice, cât și în postări de pe rețelele de socializare. În special în cazul Andreei Ibacka, absența inelului de căsătorie ar fi devenit vizibilă în mai multe imagini distribuite online, fanii observând că ultima dată când apare cu el pe deget este într-o fotografie postată în luna martie.

Un alt aspect care a atras atenţia a fost faptul că şi Cabral și Andreea Ibacka au început să publice tot mai puţin fotografii împreună şi tot mai des conținut individual, orientat spre proiectele personale și activitatea profesională, lucru interpretat ca o evidentă ruptură.

Pe acest fundal, și programul celor doi a alimentat speculațiile, după ce au început să apară în locuri diferite, în contexte profesionale separate. Andreea a fost prezentă în Elveția, unde a filmat și a postat constant pe rețelele sociale, în timp ce Cabral a fost implicat în proiecte și deplasări în Austria. Deși astfel de programe par firești în context profesional, în percepția publicului, corelate cu alte „semne”, ele au fost interpretate ca o separare.

Cabral și Andreea Ibacka sunt căsătoriți de aproximativ 15 ani și au fost, de-a lungul timpului, prezenți constant în spațiul public, atât prin proiectele profesionale, cât și prin expunerea vieții de familie. Tocmai această vizibilitate face ca orice schimbare de comportament sau de imagine să fie imediat observată și intens comentată în mediul online și în presa mondenă.