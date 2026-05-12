Cristian Diaconescu nu crede în speculațiile privind un presupus refuz al lui Nicușor Dan de a se întâlni cu președintele Finlandei

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a catalogat drept puțin probabile informațiile apărute pe surse privind un presupus refuz al președintelui Nicușor Dan de a avea o întâlnire cu președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Întrebat despre veridicitatea acestor informații, Diaconescu a declarat că, din punctul său de vedere, un astfel de scenariu este aproape imposibil în practica diplomatică internațională. „Aproape sigur, această informație nu poate fi reală. Am văzut și o serie de dezmințiri, dar nu despre acest lucru este vorba. În primul rând, în practica internațională, la un astfel de nivel, nu există refuz”, a explicat fostul ministru.

Totodată, Cristian Diaconescu a atras atenția că apariția unei astfel de informații nu ar trebui tratată ca un simplu incident, ci ar necesita o reacție instituțională clară pentru lămurirea situației.

„(...) Nu ar trebui lăsată ca un simplu accident, după modesta mea părere, această informație și aici mă refer la reacție instituțională”, a punctat acesta, invitat la Interviurile Adevărul.