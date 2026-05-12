Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
România, lovită de vijelii și grindină. Cod galben de vânt până miercuri seară în 21 de judeţe şi în Capitală

Vijelii puternice, ploi torențiale și grindină de mari dimensiuni au provocat probleme în mai multe județe din țară, unde grădini au fost distruse, iar străzi întregi au fost inundate. Zeci de județe rămân sub cod galben de vânt până miercuri seară.

Grindina a lovit în mai multe localităţi. FoTO: arhică
Vremea severă a lovit , 12 mai, mai multe zone din țară, unde furtunile violente au adus grindină, ploi torențiale și rafale puternice de vânt. În unele localități, culturile agricole au fost afectate în doar câteva minute, iar în orașe șoferii au avut dificultăți în trafic din cauza acumulărilor masive de apă.

În Oltenia, ploile torențiale s-au transformat rapid în grindină, iar bucățile de gheață au distrus grădini întregi și culturi de primăvară abia răsărite. În județul Gorj, furtuna a fost scurtă, însă suficient de puternică pentru a pune la pământ plantele tinere și pentru a provoca pagube în gospodării.

La câteva ore după furtună, în unele gospodării încă se mai puteau vedea cantități importante de grindină adunate în aceste sisteme de protecție.

La Tulcea, după o ploaie puternică, mai multe străzi din oraș au fost inundate, iar apa s-a acumulat rapid pe carosabil.

În județul Constanța, codul portocaliu și-a făcut simțite efectele, iar cerul s-a întunecat brusc în mai multe localități de la malul mării. Norii denși au acoperit litoralul, iar în unele zone a căzut grindină.

FOTO: Facebook
În Drobeta-Turnu Severin, ploaia torențială a provocat inundații pe mai multe străzi, iar unii șoferi au rămas cu mașinile blocate în apă, nivelul ajungând pe alocuri la aproape jumătate de metru.

Și județul Galați a fost afectat de vremea severă. În municipiul Tecuci, ploaia torențială și grindina au dus la acumulări importante de apă pe carosabil, mai multe străzi fiind acoperite în scurt timp.

Cod galben de vânt în 21 de judeţe şi în Capitală

Meteorologii avertizează că episodul de vreme severă este departe de a se încheia. Până marți seară, la ora 22:00, aproape întreaga țară se află sub cod galben de ploi, vijelii și grindină. În unele regiuni, cantitățile de apă pot ajunge la 40 de litri pe metrul pătrat, iar rafalele de vânt pot atinge viteze de până la 90 km/h.

După ora 22:00, ploile se vor mai domoli, însă meteorologii au emis un nou cod galben de intensificări ale vântului valabil până miercuri seară pentru 21 de județe și municipiul București.

În Crișana, Banat, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 km/h și izolat de 80 km/h.

