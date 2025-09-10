Video Trump, huiduit de manifestanți într-un restaurant din Washington. „Un Hitler al epocii noastre"

Președintele american Donald Trump a fost întâmpinat cu proteste și scandări pro-palestiniene în timpul unei rare ieșiri la un restaurant din Washington, unde a susținut că orașul a devenit „fără criminalitate” după măsurile de securitate impuse, potrivit NBC News.

Trump, însoțit de vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth și alți oficiali ai administrației, a ajuns cu coloana oficială la Joe’s Seafood, Prime Steak and Stone Crab, aflat la mai puțin de 400 de metri de Casa Albă.

Trump a vorbit pe scurt cu reporterii pe strada din fața restaurantului, unde a fost întâmpinat atât cu aplauze, cât și cu scandări de tipul „Free Palestine”.

Odată intrat, în timp ce saluta clienții, un grup de protestatari care fluturau steaguri palestiniene a început să strige: „Eliberați D.C., eliberați Palestina, Trump este un Hitler al timpului nostru.”

Grupul de activiști Code Pink și-a asumat responsabilitatea pentru proteste. Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, Trump este surprins apropiindu-se de manifestanți înainte de a se opri în fața lor, zâmbind. Apoi le face semn să plece, iar aceștia sunt escortați afară din restaurant, în timp ce unul dintre protestatari spune: „El terorizează comunitățile din D.C.”

Recent, Trump a afirmat că prezența la restaurante în Washington a crescut datorită represiunii sale împotriva criminalității din capitală, care a inclus suplimentarea forțelor federale de ordine și desfășurarea Gărzii Naționale înarmate. Înainte să intre în restaurant, Trump a declarat că orașul este acum „fără infracționalitate” și că miercuri va anunța o acțiune similară într-un alt oraș.

„Am vrut să îi scot la cină pe câțiva membri ai Cabinetului și iată-ne — ne aflăm chiar în centrul Washingtonului, care, după cum știți, în ultimul an era un loc foarte nesigur, de fapt în ultimii 20 de ani era foarte nesigur. Și acum practic nu mai există criminalitate. Îi spunem crime-free”, a declarat Trump reporterilor.

Apariția la restaurant are loc la câteva zile după ce un jurnalist l-a întrebat pe Trump dacă va lua masa în oraș, amintind că acesta nu a mers la niciun restaurant în timpul celor două mandate prezidențiale, deși obișnuia să mănânce des la Trump International Hotel în primii patru ani de mandat.

Ca răspuns, Trump a spus: „Poate că o voi face”, după care l-a întrebat pe reporter: „Vrei să-ți demonstrez contrariul?”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a dezvăluit ce a comandat grupul marți seara: „Președintele și echipa sa s-au bucurat de crab, creveți, salată, friptură și desert. Mâncarea a fost fenomenală, iar serviciul fantastic. Mulțumim, Joe’s!”, a transmis Leavitt într-o declarație.