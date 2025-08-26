Trump promite că va cere pedeapsa cu moartea pentru orice crimă comisă în capitala Washington. „Nu avem de ales”

Preşedintele american Donald Trump a promis marţi că va fi cerută pedeapsa cu moartea pentru orice crimă comisă în Washington D.C., capitala Statelor Unite, unde a fost abolită în 1981, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Dacă cineva omoară pe cineva în capitală, Washington D.C., vom cere pedeapsa cu moartea. Este puternic descurajator”, a declarat preşedintele cu prilejul unui consiliu de miniştri la Casa Albă, spunând că „nu avem de ales.”

„Oricine omoară pe cineva în capitală, pedeapsa capitală. Capitală, pedeapsa capitală. Dacă cineva ucide pe cineva în capitala Washington, D.C., vom cere pedeapsa cu moartea”, a spus președintele marți, în timpul unei ședințe cu membrii cabinetului, arată CNN.com

Liderul de la Casa Albă își dorește o „măsură de prevenție foarte puternică”

Președintele nu a detaliat imediat planul, dar a descris pedeapsa cu moartea ca pe o „măsură de prevenție foarte puternică”. Statele, a spus el, „vor trebui să ia propriile decizii”, însă în capitala națiunii procurorii ar urma să ceară pedeapsa capitală.

Administraţia Trump va putea cere sentinţa capitală în cazurile de crimă ce pot fi instrumentate la nivel federal, nu şi în cele la nivel local.

În mod tradițional, Curtea Superioară din D.C. gestionează majoritatea cazurilor de crimă din oraș și este obligată să respecte codul local, care nu autorizează pedeapsa cu moartea. Totuși, biroul procurorului SUA din D.C. – care, spre deosebire de orice altă jurisdicție din țară, instrumentează cazuri atât la nivel local, cât și federal – ar putea formula acuzații federale în multe cazuri eligibile pentru pedeapsa capitală și ar putea solicita condamnarea la moarte.

Însă preşedintele republican ar putea încerca să modifice legislaţia în vigoare în capitală, un bastion tradiţional al democraţilor. Washington D.C. nu face parte din niciun stat şi dispune de un statut parte, Congresul având dreptul de a supraveghea administrarea oraşului.

În 1992, după asasinarea unui asistent parlamentar, Congresul a impus un referendum vizând reintroducerea pedepsei capitale la Washington, dar două treimi dintre locuitori au votat împotrivă.

Donal Trump vrea să restabilească ordinea în capitala Statelor Unite

După revenirea la Casa Albă în ianuarie, Trump a semnat un ordin executiv vizând extinderea utilizării acestei pedepse 'pentru crimele cele mai odioase', şi le-a dat instrucţiuni procurorilor federali să întocmească astfel de rechizitorii mai frecvent.

Declaraţia de marţi a preşedintelui se înscrie în campania sa de a lua sub control menţinerea ordinii la Washington, oraş pe care îl consideră 'invadat de bande violente'. În acest sens, Trump a ordonat desfăşurarea de soldaţi ai Gărzii Naţionale, unii dintre ei purtând acum arme pe străzile capitalei.

El i-a cerut luni ministrului apărării, Pete Hegseth, să înfiinţeze o unitate specială în interiorul Gărzii Naţionale, 'responsabilă cu asigurarea ordinii şi securităţii în capitala ţării', şi a anunţat recrutarea de poliţişti şi procurori suplimentari la Washington.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 din cele 50 de state americane, iar alte trei - California, Oregon şi Pennsylvania - au instituit moratorii.

Trei state - Arizona, Ohio şi Tennessee - suspendaseră execuţiile, dar şi-au anunţat intenţia de a le relua.

Ce spune noul procur al Statelor Unite pentru Districtul Columbia.

„Vom folosi toate sancțiunile și pedepsele prevăzute de lege”, a declarat procurorul SUA Jeanine Pirro, marți, într-o conferință de presă, întrebată dacă biroul său va cere pedeapsa cu moartea în cazurile din D.C.

Totuși, obținerea unei condamnări la moarte nu ar fi deloc ușoară, întrucât procurorii ar trebui să convingă jurații să accepte sentința. În trecut, aceștia au întâmpinat dificultăți în a convinge juriile speciale să impună pedeapsa capitală în D.C., chiar și atunci când acelea au votat în unanimitate pentru condamnarea inculpaților, au declarat recent pentru CNN mai multe surse din mediul juridic al Washingtonului.

„Va fi greu să găsești 12 persoane în D.C. care să facă asta”, a spus Jon Jeffress, fost apărător public federal devenit avocat de apărare privată în oraș.

Curtea federală din Districtul Columbia nu a mai judecat un proces cu pedeapsa capitală din 2003, când Rodney L. Moore a fost condamnat pentru 10 crime și Kevin L. Gray pentru 19 crime. În acel caz, jurații au declarat că nu au putut ajunge la un acord unanim pentru condamnarea la moarte a celor doi bărbați și au optat pentru închisoare pe viață, arată documentele judiciare.

Întrebată despre lipsa de disponibilitate a juriilor din trecut de a aproba pedeapsa capitală în cazurile din D.C., Pirro a spus: „Vom respecta legea, procesul deliberativ, vom prezenta probele … fie că D.C. e înclinat să o facă sau nu, nu este o chestiune politică.”

„Este o chestiune prevăzută de lege, care ne dă puterea să o facem. Dacă nu noi, atunci cine?”, a adăugat ea.

Sunt deja cazuri unde Departamentul Justiției ar putea cere pedeapsa cu moartea

În ultimele luni, Departamentul Justiției a indicat, în cel puțin trei cazuri aflate la Curtea Federală din D.C., că ar putea cere pedeapsa cu moartea, potrivit documentelor judiciare.

Unul dintre aceste cazuri îl vizează pe Elias Rodriguez, acuzat că ar fi împușcat doi angajați ai ambasadei Israelului care ieșeau de la un eveniment al comunității evreiești, în luna mai.

Departamentul Justiției ia în considerare, de asemenea, solicitarea pedepsei capitale în instanța federală din D.C. pentru doi cetățeni mexicani acuzați într-un caz de bandă din 2008 și aduși recent în SUA, precum și pentru doi tineri inculpați pentru o tâlhărie auto din 2023, potrivit acelorași documente.

Aceasta are loc într-un moment în care numărul condamnaților la moarte pe culoarul federal a scăzut la trei, după ce președintele Joe Biden a comutat pedepsele a circa trei zeci de deținuți federali condamnați la moarte. Trump a promis încă din prima zi a acestei administrații să restabilească folosirea pedepsei capitale în SUA, cerând procurorului general să urmărească pedeapsa cu moartea în toate cazurile în care legea o permite.