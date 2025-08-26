search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Trump promite că va cere pedeapsa cu moartea pentru orice crimă comisă în capitala Washington. „Nu avem de ales”

0
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump a anunțat marți că va cere aplicarea pedepsei cu moartea pentru orice crimă comisă în Washington D.C., deși aceasta a fost abolită în capitală în 1981, argumentând că măsura ar fi „un puternic descurajator” împotriva violenței.

Președintele SUA are de gând să reintroducă pedeapsa cu moartea în Washington / Sursa foto: Reuters
Președintele SUA are de gând să reintroducă pedeapsa cu moartea în Washington / Sursa foto: Reuters

Președintele Statelor Unite promite pedeapsa cu moartea pentru crimele din Capitală

Preşedintele american Donald Trump a promis marţi că va fi cerută pedeapsa cu moartea pentru orice crimă comisă în Washington D.C., capitala Statelor Unite, unde a fost abolită în 1981, transmite AFP, potrivit Agerpres. 

„Dacă cineva omoară pe cineva în capitală, Washington D.C., vom cere pedeapsa cu moartea. Este puternic descurajator”, a declarat preşedintele cu prilejul unui consiliu de miniştri la Casa Albă, spunând că „nu avem de ales.”

„Oricine omoară pe cineva în capitală, pedeapsa capitală. Capitală, pedeapsa capitală. Dacă cineva ucide pe cineva în capitala Washington, D.C., vom cere pedeapsa cu moartea”, a spus președintele marți, în timpul unei ședințe cu membrii cabinetului, arată CNN.com

Liderul de la Casa Albă își dorește o „măsură de prevenție foarte puternică”

Președintele nu a detaliat imediat planul, dar a descris pedeapsa cu moartea ca pe o „măsură de prevenție foarte puternică”. Statele, a spus el, „vor trebui să ia propriile decizii”, însă în capitala națiunii procurorii ar urma să ceară pedeapsa capitală. 

Administraţia Trump va putea cere sentinţa capitală în cazurile de crimă ce pot fi instrumentate la nivel federal, nu şi în cele la nivel local. 

În mod tradițional, Curtea Superioară din D.C. gestionează majoritatea cazurilor de crimă din oraș și este obligată să respecte codul local, care nu autorizează pedeapsa cu moartea. Totuși, biroul procurorului SUA din D.C. – care, spre deosebire de orice altă jurisdicție din țară, instrumentează cazuri atât la nivel local, cât și federal – ar putea formula acuzații federale în multe cazuri eligibile pentru pedeapsa capitală și ar putea solicita condamnarea la moarte.

Însă preşedintele republican ar putea încerca să modifice legislaţia în vigoare în capitală, un bastion tradiţional al democraţilor. Washington D.C. nu face parte din niciun stat şi dispune de un statut parte, Congresul având dreptul de a supraveghea administrarea oraşului. 

În 1992, după asasinarea unui asistent parlamentar, Congresul a impus un referendum vizând reintroducerea pedepsei capitale la Washington, dar două treimi dintre locuitori au votat împotrivă. 

Donal Trump vrea să restabilească ordinea în capitala Statelor Unite 

După revenirea la Casa Albă în ianuarie, Trump a semnat un ordin executiv vizând extinderea utilizării acestei pedepse 'pentru crimele cele mai odioase', şi le-a dat instrucţiuni procurorilor federali să întocmească astfel de rechizitorii mai frecvent.

Declaraţia de marţi a preşedintelui se înscrie în campania sa de a lua sub control menţinerea ordinii la Washington, oraş pe care îl consideră 'invadat de bande violente'. În acest sens, Trump a ordonat desfăşurarea de soldaţi ai Gărzii Naţionale, unii dintre ei purtând acum arme pe străzile capitalei. 

Citește și: „Act diavolesc de terorism antisemit”. Doi angajaţi ai ambasadei Israelului, ucişi în SUA, lângă Muzeul Evreiesc din Washington

El i-a cerut luni ministrului apărării, Pete Hegseth, să înfiinţeze o unitate specială în interiorul Gărzii Naţionale, 'responsabilă cu asigurarea ordinii şi securităţii în capitala ţării', şi a anunţat recrutarea de poliţişti şi procurori suplimentari la Washington. 

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 din cele 50 de state americane, iar alte trei - California, Oregon şi Pennsylvania - au instituit moratorii. 

Trei state - Arizona, Ohio şi Tennessee - suspendaseră execuţiile, dar şi-au anunţat intenţia de a le relua. 

Ce spune noul procur al Statelor Unite pentru Districtul Columbia.

„Vom folosi toate sancțiunile și pedepsele prevăzute de lege”, a declarat procurorul SUA Jeanine Pirro, marți, într-o conferință de presă, întrebată dacă biroul său va cere pedeapsa cu moartea în cazurile din D.C.

Totuși, obținerea unei condamnări la moarte nu ar fi deloc ușoară, întrucât procurorii ar trebui să convingă jurații să accepte sentința. În trecut, aceștia au întâmpinat dificultăți în a convinge juriile speciale să impună pedeapsa capitală în D.C., chiar și atunci când acelea au votat în unanimitate pentru condamnarea inculpaților, au declarat recent pentru CNN mai multe surse din mediul juridic al Washingtonului. 

„Va fi greu să găsești 12 persoane în D.C. care să facă asta”, a spus Jon Jeffress, fost apărător public federal devenit avocat de apărare privată în oraș. 

Curtea federală din Districtul Columbia nu a mai judecat un proces cu pedeapsa capitală din 2003, când Rodney L. Moore a fost condamnat pentru 10 crime și Kevin L. Gray pentru 19 crime. În acel caz, jurații au declarat că nu au putut ajunge la un acord unanim pentru condamnarea la moarte a celor doi bărbați și au optat pentru închisoare pe viață, arată documentele judiciare. 

Întrebată despre lipsa de disponibilitate a juriilor din trecut de a aproba pedeapsa capitală în cazurile din D.C., Pirro a spus: „Vom respecta legea, procesul deliberativ, vom prezenta probele … fie că D.C. e înclinat să o facă sau nu, nu este o chestiune politică.”

„Este o chestiune prevăzută de lege, care ne dă puterea să o facem. Dacă nu noi, atunci cine?”, a adăugat ea. 

Sunt deja cazuri unde Departamentul Justiției ar putea cere pedeapsa cu moartea

În ultimele luni, Departamentul Justiției a indicat, în cel puțin trei cazuri aflate la Curtea Federală din D.C., că ar putea cere pedeapsa cu moartea, potrivit documentelor judiciare.

Citește și: Procurorul general al Californiei dă în judecată administraţia Trump pentru desfăşurarea „ilegală” a Gărzii Naţionale în Los Angeles

Unul dintre aceste cazuri îl vizează pe Elias Rodriguez, acuzat că ar fi împușcat doi angajați ai ambasadei Israelului care ieșeau de la un eveniment al comunității evreiești, în luna mai.

Departamentul Justiției ia în considerare, de asemenea, solicitarea pedepsei capitale în instanța federală din D.C. pentru doi cetățeni mexicani acuzați într-un caz de bandă din 2008 și aduși recent în SUA, precum și pentru doi tineri inculpați pentru o tâlhărie auto din 2023, potrivit acelorași documente. 

Aceasta are loc într-un moment în care numărul condamnaților la moarte pe culoarul federal a scăzut la trei, după ce președintele Joe Biden a comutat pedepsele a circa trei zeci de deținuți federali condamnați la moarte. Trump a promis încă din prima zi a acestei administrații să restabilească folosirea pedepsei capitale în SUA, cerând procurorului general să urmărească pedeapsa cu moartea în toate cazurile în care legea o permite. 

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
Supraviețuitorul accidentului din Munții Iezer a fost găsit în râpă după 10 ore de la tragedie. Ce le-a spus salvatorilor
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a mers la Guvern pentru a le propune lui Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan două nume pentru șefia SRI și SIE. Cine sunt cei doi
gandul.ro
image
Episod neobișnuit în lumea sportului: jucători străini de baschet, confundați în aeroportul Otopeni
mediafax.ro
image
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce s-a întors de la operație. Mesajul sfâșietor al fetei
fanatik.ro
image
Avertismentul dat de unul dintre cei mai mari producători de bere din Germania: „Fabricile de bere vor cădea ca muștele”
libertatea.ro
image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
În Timişoara, doi tineri au fugit de la restaurant fără să plătească nota, dar nu şi-au dat seama că au fost filmați de camere
antena3.ro
image
Emil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxos
observatornews.ro
image
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Unde să pleci în vacanță în septembrie 2025. Cele mai ieftine destinații turistice în prima lună de toamnă
playtech.ro
image
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al 7-lea vagon în relație
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Taylor Swift a spus ,,da”. Celebra cântăreață a fost cerută în căsătorie de jucătorul de fotbal american Travis Kelce
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
S-a aflat! Ce le-au promis americanii rușilor la negocierile secrete
mediaflux.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?
click.ro
image
Alimentele populare care favorizează hipertensiunea și diabetul de tip 2. Dr. Irinel Popescu avertizează: „Riscul crește exponențial”
click.ro
image
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
click.ro
Prințul Harry și mama sa, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Noi acuze împotriva Prințului Harry: ”E așa disperat după bani, că urmează și un documentar despre Prințesa Diana”
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?

OK! Magazine

image
Desfrâu la Palat, nu se mai săturau de sex! Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața

Click! Pentru femei

image
După ce s-a uitat cu nepotul la desene animate cu un cuplu de același sex, Snoop Dogg s-a speriat: „E pentru copii?”

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență