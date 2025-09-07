Video Mii de oameni au mărșăluit la Washington împotriva deciziei lui Trump de a trimite trupe federale

Mii de oameni au protestat la Washington împotriva deciziei lui Donald Trump de a trimite trupe federale în capitală, acuzând administrația că folosește lupta cu criminalitatea ca pretext pentru a încălca drepturile cetățenilor.

Din centrul peluzei de la Meridian Hill Park, piesele „Welcome to DC” de Mambo Sauce și „Alright” de Kendrick Lamar răsunau dintr-o boxă. Un bărbat conducea un curs gratuit de yoga cu 20 de participanți. Ofițerii Poliției Parcurilor din SUA patrulau în uniforme tactice negre, contrastând cu tricourile, pantalonii scurți și eșarfele palestiniene purtate de cei din mulțime, scrie The Washington Post.

În partea nordică a parcului, un teanc tot mai mare de pancarte făcute de mână erau capsate una de alta.

Sâmbătă dimineață, mii de oameni au umplut parcul pentru „We Are All D.C.”, unul dintre primele proteste majore organizate în capitală după ce președintele Donald Trump a declarat stare de urgență pe motiv de criminalitate și a trimis trupe federale în oraș.

Evenimentul a fost pus la punct de o coaliție de organizații, printre care Free DC, care militează pentru protejarea autoguvernării, și Uniunea Americană pentru Libertăți Civile (ACLU), pentru a cere oprirea incursiunii federale în Washington.

„Un atac asupra întregii țări”

Până acum, rezistența locală s-a manifestat în forme mai mici — o adunare de aproximativ 100 de persoane în fața sediului Poliției Metropolitane și huiduieli adresate forțelor federale pe străzi. Dar organizatorii speră ca marșul să arate cât de mult se opun locuitorii portretizării făcute de Trump asupra D.C., prezentat ca un oraș copleșit de criminalitate și care are nevoie de intervenție federală.

„Vreau trupele federale afară, Garda Națională afară”, a spus Joshua Armstead, vicepreședinte al Unite Here Local 23, sindicat al angajaților din alimentație publică și ospitalitate și una dintre numeroasele organizații co-gazdă ale marșului. „Vreau ca DEA și ICE să plece.”

Organizația lui Armstead a adus cu autobuze oameni din mai multe zone ale țării, inclusiv din Philadelphia și New York, în încercarea de a construi o coaliție națională, amintind de amenințările lui Trump de a trimite trupe federale și în alte mari orașe americane, precum Chicago și Baltimore.

„Se va întâmpla la Detroit. Se va întâmpla din nou la Los Angeles. Se va întâmpla la Philly”, a spus Armstead, 34 de ani. „Este un atac nu doar asupra D.C.-ului, ci asupra întregii țări și asupra cetățenilor care trăiesc în ea.”

„O scuză pentru a încarcera persoane de culoare și latino”

El a spus că înțelege faptul că unele comunități nu se simt în siguranță, dar a subliniat că nu crede că represiunea lui Trump este cea mai bună modalitate de a promova siguranța în D.C.

A dat ca exemplu sistemul judiciar, unde, mai devreme în săptămână, un judecător federal însărcinat cu dosarele apărute în timpul ofensivei polițienești a condamnat oficialii administrației, acuzându-i că încalcă drepturile oamenilor prin supraincărcarea cazurilor cu acuzații de felonie și tergiversarea retragerii celor mai slabe dosare, în timp ce inculpații rămân în închisoare.

„Este important să începem să ripostăm și să schimbăm narațiunea, asta nu este despre criminalitate… este doar o scuză pentru a încarcera persoane de culoare și latino”, a spus el. „Oricine poate intra într-o sală de judecată și să vadă mascarada cu care poluează acest sistem de justiție din D.C.”