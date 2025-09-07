search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Mii de oameni au mărșăluit la Washington împotriva deciziei lui Trump de a trimite trupe federale

0
0
Publicat:

Mii de oameni au protestat la Washington împotriva deciziei lui Donald Trump de a trimite trupe federale în capitală, acuzând administrația că folosește lupta cu criminalitatea ca pretext pentru a încălca drepturile cetățenilor.

Mii de oameni au protestat la Washington FOTO Captură video
Mii de oameni au protestat la Washington FOTO Captură video

Din centrul peluzei de la Meridian Hill Park, piesele „Welcome to DC” de Mambo Sauce și „Alright” de Kendrick Lamar răsunau dintr-o boxă. Un bărbat conducea un curs gratuit de yoga cu 20 de participanți. Ofițerii Poliției Parcurilor din SUA patrulau în uniforme tactice negre, contrastând cu tricourile, pantalonii scurți și eșarfele palestiniene purtate de cei din mulțime, scrie The Washington Post.

În partea nordică a parcului, un teanc tot mai mare de pancarte făcute de mână erau capsate una de alta.

Sâmbătă dimineață, mii de oameni au umplut parcul pentru „We Are All D.C.”, unul dintre primele proteste majore organizate în capitală după ce președintele Donald Trump a declarat stare de urgență pe motiv de criminalitate și a trimis trupe federale în oraș.

Evenimentul a fost pus la punct de o coaliție de organizații, printre care Free DC, care militează pentru protejarea autoguvernării, și Uniunea Americană pentru Libertăți Civile (ACLU), pentru a cere oprirea incursiunii federale în Washington.

„Un atac asupra întregii țări”

Până acum, rezistența locală s-a manifestat în forme mai mici — o adunare de aproximativ 100 de persoane în fața sediului Poliției Metropolitane și huiduieli adresate forțelor federale pe străzi. Dar organizatorii speră ca marșul să arate cât de mult se opun locuitorii portretizării făcute de Trump asupra D.C., prezentat ca un oraș copleșit de criminalitate și care are nevoie de intervenție federală.

„Vreau trupele federale afară, Garda Națională afară”, a spus Joshua Armstead, vicepreședinte al Unite Here Local 23, sindicat al angajaților din alimentație publică și ospitalitate și una dintre numeroasele organizații co-gazdă ale marșului. „Vreau ca DEA și ICE să plece.”

Organizația lui Armstead a adus cu autobuze oameni din mai multe zone ale țării, inclusiv din Philadelphia și New York, în încercarea de a construi o coaliție națională, amintind de amenințările lui Trump de a trimite trupe federale și în alte mari orașe americane, precum Chicago și Baltimore.

„Se va întâmpla la Detroit. Se va întâmpla din nou la Los Angeles. Se va întâmpla la Philly”, a spus Armstead, 34 de ani. „Este un atac nu doar asupra D.C.-ului, ci asupra întregii țări și asupra cetățenilor care trăiesc în ea.”

„O scuză pentru a încarcera persoane de culoare și latino”

El a spus că înțelege faptul că unele comunități nu se simt în siguranță, dar a subliniat că nu crede că represiunea lui Trump este cea mai bună modalitate de a promova siguranța în D.C.

A dat ca exemplu sistemul judiciar, unde, mai devreme în săptămână, un judecător federal însărcinat cu dosarele apărute în timpul ofensivei polițienești a condamnat oficialii administrației, acuzându-i că încalcă drepturile oamenilor prin supraincărcarea cazurilor cu acuzații de felonie și tergiversarea retragerii celor mai slabe dosare, în timp ce inculpații rămân în închisoare.

„Este important să începem să ripostăm și să schimbăm narațiunea, asta nu este despre criminalitate… este doar o scuză pentru a încarcera persoane de culoare și latino”, a spus el. „Oricine poate intra într-o sală de judecată și să vadă mascarada cu care poluează acest sistem de justiție din D.C.”

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Armata belgiană, gata să intervină pe străzile din Bruxelles într-o mare luptă. Situația din oraș este „catastrofală”
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Marius Șumudică pune o presiune uriașă pe Ianis Hagi după transferul în Turcia: „Trebuie să înțeleagă asta”
fanatik.ro
image
Patru moțiuni de cenzură contra Guvernului Bolojan dezbătute și votate astăzi în Parlament. Niciodată nu s-a mai întâmplat asta
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
”Cât de urât”: Cristiano Ronaldo credea că nu e filmat și a făcut un gest total neașteptat, când un copil s-a dus la el
digisport.ro
image
VIDEO Industria aeronautică rusă marchează un moment istoric: SJ-100, zbor complet cu motoare 100% autohtone
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Filmul accidentului în lanţ din Ialomiţa soldat cu 7 răniţi. Patru copii au ajuns la spital
observatornews.ro
image
Pe ce dată vine iarna în București, de fapt. Meteorologii Accuwerather anunță prima temperatura negativă în Capitală
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
prosport.ro
image
Prima ninsoare în București vine înainte de decembrie. Meteorologii anunță o iarnă grea în România
playtech.ro
image
Ce studii are, de fapt, Gigi Becali. Facultatea pe care patronul de la FCSB și-a șters-o din CV: ”Am făcut-o la mișto”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a terminat! Ucrainenii au făcut anunțul la miezul nopții: decizie finală în cazul lui Vladislav Blănuță
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
Ce salariu câștigă un muncitor srilankez după 3 ani în România. În trei ani, își poate...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Ireal! Cabiria Morgenstern i-a dăruit un copil unui bărbat care ar putea să-i fie bunic! Este un celebru actor
romaniatv.net
image
Cu cât se măresc impozitele pentru locuințe și mașini în 2026. Pentru o categorie auto șoferii vor plăti mai puțin
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele mai ciudate superstiții legate de luna plină din lume
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Andreea Raicu, făcută praf de fostul ei iubit din tinerețe! A umilit-o cu vorbe dure: „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
Prințesa Leonor cu Regele Felipe al Spaniei profimedia 1027876969 jpg
Regele Felipe al Spaniei mai are o fiică secretă? „Se spunea că e blondă și că semăna cu el”
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sfeclă roșie la borcan. Rețetă simplă și gustoasă pentru iarnă
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
Doliu la Palatul regal. Elegantă și stilată, verișoara Elisabetei a fost regina inimilor cu mult înaintea Prințesei Diana

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică