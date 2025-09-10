Trump critică atacul Israelului din Qatar. „Nu servește obiectivelor israeliene sau americane”

Președintele Donald Trump a criticat marți atacul Israelului asupra unor lideri Hamas aflați la Doha și a promis autorităților din Qatar că situația nu se va repeta, într-un efort de a calma tensiunile dintre aliați.

Trump și-a exprimat frustrarea într-o postare pe rețelele sociale, subliniind că administrația sa a aflat de atacul Israelului de la Pentagon, chiar în timp ce acesta era în desfășurare.

„Aceasta a fost o decizie luată de premierul [Benjamin] Netanyahu, nu o decizie luată de mine”, a scris Trump. „Bombardarea unilaterală pe teritoriul Qatarului, o națiune suverană și un aliat apropiat al Statelor Unite, care depune eforturi mari și își asumă riscuri alături de noi pentru a negocia pacea, nu servește nici obiectivelor Israelului, nici celor ale Americii. Totuși, eliminarea Hamas, care a profitat de pe urma suferinței celor care trăiesc în Gaza, este un obiectiv demn.”

Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, citise o declarație aproape identică mai devreme, în timpul unui briefing, însă postarea președintelui a modificat o parte-cheie. Dacă Leavitt spusese că trimisul special Steve Witkoff a contactat oficialii din Qatar pentru a-i avertiza, Trump a precizat că efortul lui Witkoff de a-i avertiza în legătură cu atacul iminent a venit „din păcate, prea târziu”, transmite POLITICO.

Mesajul lui Trump a venit la scurt timp după ce Majed Al Ansari, ministrul de externe al Qatarului, a scris pe X că „declarațiile care circulă despre faptul că Qatarul ar fi fost informat dinainte despre atac sunt nefondate.”

Chiar dacă Trump a reiterat necesitatea eliminării Hamas, el a ținut să sublinieze apropierea de Qatar, una dintre cele trei țări din Orientul Mijlociu pe care le vizitase în prima sa călătorie externă majoră din mai.

„Privesc Qatarul ca pe un aliat puternic și un prieten al SUA și îmi pare foarte rău pentru locul unde a avut loc atacul”, a scris Trump.

Postarea lui Majed pe X, venită imediat după declarațiile lui Leavitt la pupitru, a arătat clar că oficialii din Qatar nu au fost pe deplin convinși de explicațiile ei, a declarat un oficial qatarez sub protecția anonimatului.

Totuși, tonul declarației și critica la adresa Israelului au venit oarecum ca o surpriză și au fost bine primite, a adăugat acesta.

Un al doilea oficial qatarez a subliniat că reprezentanți Hamas se aflau la Doha pentru discuții de pace privind o posibilă încetare a focului după aproape doi ani de război.

„Acest atac revoltător împotriva unui aliat-cheie al SUA are loc într-un moment critic al eforturilor Casei Albe și ale Qatarului de a încheia un acord pentru încetarea focului în Gaza și eliberarea ostaticilor”, a spus oficialul, menționând că în ultimele zile se înregistraseră progrese.

„Negociatorii Hamas tocmai călătoriseră la Doha pentru a continua discuțiile pe baza propunerii administrației Trump și s-au întâlnit ieri cu premierul Qatarului.”

Atacul, a continuat al doilea oficial, riscă să submineze negocierile de pace.

„În ciuda relatărilor contradictorii din presă, suntem convinși că aceasta a fost o lovitură militară unilaterală, desfășurată de forțele israeliene, fără consultarea prealabilă a Statelor Unite”, a adăugat oficialul.

„Un atac militar neprovocat asupra unui stat suveran, aliat major non-NATO al Statelor Unite, care găzduiește o bază militară esențială și un număr mare de militari și civili americani, este inacceptabil și trebuie denunțat și condamnat.”