search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Trump critică atacul Israelului din Qatar. „Nu servește obiectivelor israeliene sau americane”

0
0
Publicat:

Președintele Donald Trump a criticat marți atacul Israelului asupra unor lideri Hamas aflați la Doha și a promis autorităților din Qatar că situația nu se va repeta, într-un efort de a calma tensiunile dintre aliați.

Trump a criticat atacul israelian asupra orașului Doha FOTO Arhivă
Trump a criticat atacul israelian asupra orașului Doha FOTO Arhivă

Trump și-a exprimat frustrarea într-o postare pe rețelele sociale, subliniind că administrația sa a aflat de atacul Israelului de la Pentagon, chiar în timp ce acesta era în desfășurare.

„Aceasta a fost o decizie luată de premierul [Benjamin] Netanyahu, nu o decizie luată de mine”, a scris Trump. „Bombardarea unilaterală pe teritoriul Qatarului, o națiune suverană și un aliat apropiat al Statelor Unite, care depune eforturi mari și își asumă riscuri alături de noi pentru a negocia pacea, nu servește nici obiectivelor Israelului, nici celor ale Americii. Totuși, eliminarea Hamas, care a profitat de pe urma suferinței celor care trăiesc în Gaza, este un obiectiv demn.”

Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, citise o declarație aproape identică mai devreme, în timpul unui briefing, însă postarea președintelui a modificat o parte-cheie. Dacă Leavitt spusese că trimisul special Steve Witkoff a contactat oficialii din Qatar pentru a-i avertiza, Trump a precizat că efortul lui Witkoff de a-i avertiza în legătură cu atacul iminent a venit „din păcate, prea târziu”, transmite POLITICO.

Mesajul lui Trump a venit la scurt timp după ce Majed Al Ansari, ministrul de externe al Qatarului, a scris pe X că „declarațiile care circulă despre faptul că Qatarul ar fi fost informat dinainte despre atac sunt nefondate.”

Chiar dacă Trump a reiterat necesitatea eliminării Hamas, el a ținut să sublinieze apropierea de Qatar, una dintre cele trei țări din Orientul Mijlociu pe care le vizitase în prima sa călătorie externă majoră din mai.

„Privesc Qatarul ca pe un aliat puternic și un prieten al SUA și îmi pare foarte rău pentru locul unde a avut loc atacul”, a scris Trump.

Postarea lui Majed pe X, venită imediat după declarațiile lui Leavitt la pupitru, a arătat clar că oficialii din Qatar nu au fost pe deplin convinși de explicațiile ei, a declarat un oficial qatarez sub protecția anonimatului.

Totuși, tonul declarației și critica la adresa Israelului au venit oarecum ca o surpriză și au fost bine primite, a adăugat acesta.

Un al doilea oficial qatarez a subliniat că reprezentanți Hamas se aflau la Doha pentru discuții de pace privind o posibilă încetare a focului după aproape doi ani de război.

„Acest atac revoltător împotriva unui aliat-cheie al SUA are loc într-un moment critic al eforturilor Casei Albe și ale Qatarului de a încheia un acord pentru încetarea focului în Gaza și eliberarea ostaticilor”, a spus oficialul, menționând că în ultimele zile se înregistraseră progrese.

„Negociatorii Hamas tocmai călătoriseră la Doha pentru a continua discuțiile pe baza propunerii administrației Trump și s-au întâlnit ieri cu premierul Qatarului.”

Atacul, a continuat al doilea oficial, riscă să submineze negocierile de pace.

„În ciuda relatărilor contradictorii din presă, suntem convinși că aceasta a fost o lovitură militară unilaterală, desfășurată de forțele israeliene, fără consultarea prealabilă a Statelor Unite”, a adăugat oficialul.

„Un atac militar neprovocat asupra unui stat suveran, aliat major non-NATO al Statelor Unite, care găzduiește o bază militară esențială și un număr mare de militari și civili americani, este inacceptabil și trebuie denunțat și condamnat.”

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
digi24.ro
image
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
stirileprotv.ro
image
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
gandul.ro
image
Alarmă: Grup de drone la granița României. Două aeronave au fost trimise în zonă și a fost emis mesaj RO-Alert
mediafax.ro
image
De la ce a plecat conflictul dintre fraţii Becali şi Mircea Lucescu: “Probabil că la 95 de ani o să recunoască!”
fanatik.ro
image
Un polițist de la „mascați” s-ar fi dus în Poiana Braşov cu amanta, s-au certat, el a plecat în trombă și a ucis un tânăr
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
gsp.ro
image
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
observatornews.ro
image
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Până la 150 de euro în plus la pensie pentru acești români, decizia ține de patron. Ce spune legea pensiilor
playtech.ro
image
Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos pentru Tunari. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali nu s-a abținut, după Cipru - România 2-2
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
Preț carburanți miercuri, 10 septembrie 2025: La cât a ajuns miercuri litrul de benzină, motorină și GPL
kanald.ro
image
Bolojan: Trebuie să creștem vârsta de pensionare, altfel...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Bani mai puțini pentru pensionari în septembrie. Cine va primi ajutor
mediaflux.ro
image
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
gsp.ro
image
Apple lansează iPhone 17: Ce e nou și cât costă noile telefoane?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi
click.ro
image
Dezvăluiri din școli. Cât câștigă și cât muncesc, de fapt, profesorii? De ce fug tinerii de catedră?
click.ro
image
Dan Negru, spaima primarilor. Nu iartă nimic: „I-am convins să refacă trotuarele”. Teatrul de Vară din Mamaia intră în reparații, tot de gura lui!
click.ro
Prințul Harry la Gala WellChild, Profimedia (2) (1) jpg
Ce spune Meghan despre momentele Prințului Harry la Londra. E cu ochii pe el, din SUA
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi

OK! Magazine

image
Kate Middleton a trebuit să învețe pe propria piele că Prințul William este foarte pretențios în această privință

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas