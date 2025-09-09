Trump le cere susținătorilor 15 dolari pentru a ajunge în rai. Liderul de la Casa Albă jubilează: „Nu m-am simțit niciodată mai bine”

Președintele american Donald Tump a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a-l ajuta să ajungă în rai, prin intermediul unor emailuri neobișnuite adresate susținătorilor săi.

Trump a trimis e-mailuri pentru strângerea de fonduri pentru campania electorală cu subiectul: „Vreau să încerc să ajung în Rai”.

E-mailurile vin în urma unor declarații publice recente privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în care a spus că încearcă să „ajungă în Rai”, comentarii care au atras atenția națională, scrie The Independent.

Prezentând supraviețuirea sa politică și bătăliile juridice ca semne ale unui scop divin, e-mailurile solicită susținătorilor să doneze 15 dolari în cadrul unei „campanie de strângere de fonduri Trump de 24 de ore”.

Acestea menționează evenimente din trecut, inclusiv victoriile sale electorale, achitările în procesul de impeachment și bătăliile juridice în curs, ca parte a unei narațiuni spirituale, culminând cu presupusa intervenție divină care i-a permis să supraviețuiască tentativei de asasinat din 2024 din Butler, Pennsylvania.

„Anul trecut, am fost la milimetri de moarte când glonțul acela mi-a străpuns pielea. Întoarcerea mea triumfală la Casa Albă nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată!”, se arată în e-mail.

„Dar cred că Dumnezeu m-a salvat dintr-un singur motiv: pentru a face America din nou mare. Cu siguranță nu trebuia să supraviețuiesc glonțului unui asasin, dar, prin harul lui Dumnezeu Atotputernicul, am supraviețuit. AȘA CĂ ACUM, nu am altă opțiune decât să răspund Chemării la Datorie, dar nu pot să o fac singur”, a spus Trump.

E-mailul inițial de strângere de fonduri a fost trimis pe 23 august, urmat de e-mailuri suplimentare la fiecare câteva zile. Nu este clar ce a determinat fascinația bruscă a președintelui pentru rau, dar acest lucru a alimentat speculații intense online cu privire la starea sa de sănătate.

„Nu m-am simțit niciodată mai bine în viața mea”, a ținut să transmită Trump, pe Truth Social.