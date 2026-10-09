 Premiul Nobel pentru Pace 2026, acordat juristei Navi Pillay pentru contribuția la dreptul internațional | adevarul.ro
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Video Premiul Nobel pentru Pace 2026, acordat juristei Navi Pillay pentru contribuția la dreptul internațional

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Jurista sud-africană Navanethem „Navi” Pillay a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2026, pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional. Aceasta a avut un rol esențial în urmărirea penală a crimelor de război, a crimelor împotriva umanității și a genocidului.

Președintele Comitetului Nobel norvegian, Jørgen Watne Frydnes, a declarat că premiul îi este acordat lui Pillay pentru contribuția sa la consolidarea ordinii juridice internaționale.

„Premiul Nobel pentru Pace din 2026 îi revine unei persoane care, prin curaj și integritate excepționale, a deschis calea către o ordine juridică globală mai cuprinzătoare. Laureata din acest an a avut un rol esențial în asigurarea urmăririi penale a crimelor de război, a crimelor împotriva umanității și a genocidului”, a afirmat acesta.

Comitetul Nobel a precizat că „angajamentul lui Navi Pillay față de principiile juridice universale și busola sa morală fermă sunt constante de-a lungul unei cariere îndelungate”.

Navanethem Navi Pillay
Navanethem Navi Pillay Foto: sydneypeacefoundation.org.au

Născută într-o familie de origine tamilă indiană, în perioada apartheidului, în Durban, Africa de Sud, Pillay a devenit avocată și o figură de pionierat în domeniul juridic, confruntându-se cu discriminarea structurală, segregarea și excluziunea.

„Un fir comun leagă activitatea sa timpurie de apărare a lui Nelson Mandela și a altor persoane care s-au opus apartheidului de activitatea sa ulterioară ca judecătoare în unele dintre cele mai importante procese internaționale ale vremurilor noastre”, a transmis Comitetul Nobel.

A fost judecătoare la tribunale internaționale și Înalt Comisar ONU pentru Drepturile Omului

De-a lungul carierei, Navi Pillay a ocupat funcții importante în sistemul juridic sud-african și în instituțiile internaționale. A fost judecătoare la Înalta Curte din Africa de Sud, la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda și la Curtea Penală Internațională.

De asemenea, a deținut funcția de Înalt Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și, până de curând, a prezidat Comisia internațională independentă de anchetă a ONU privind Teritoriul Palestinian Ocupat.

În prezent, Pillay este judecătoare la Curtea Internațională de Justiție în cauza în care Myanmar este acuzat de genocid.

„Laureata din acest an a extins în mod semnificativ aria de aplicare și impactul dreptului internațional”, a declarat Jørgen Watne Frydnes.

Acesta a subliniat că, în procese internaționale istorice, Navi Pillay a demonstrat că instrumentele juridice pot contribui la prevenirea războaielor și a violenței.

„În procese internaționale istorice, ea a demonstrat că măsurile juridice pot contribui la prevenirea actelor de război și a violenței”, a afirmat președintele Comitetului Nobel.

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Totodată, Pillay a contribuit la consolidarea instituțiilor dreptului internațional. „Independența, expertiza și perseverența sa au făcut din ea una dintre cele mai respectate juriste internaționale ale vremurilor noastre”, a mai transmis acesta.

Navi Pillay a apărat activiști împotriva apartheidului

Potrivit Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), Navi Pillay a fost prima femeie care și-a deschis un cabinet de avocatură în provincia Natal, din Africa de Sud, în 1967.

În anii care au urmat, a apărat activiști împotriva apartheidului, a scos la iveală cazuri de tortură și a contribuit la stabilirea unor drepturi esențiale pentru deținuții de pe insula Robben Island.

Pillay a lucrat și ca lector la Universitatea KwaZulu-Natal, iar ulterior a fost numită vicepreședintă a Consiliului Universității din Durban-Westville.

În 1995, după încheierea apartheidului, a fost numită judecătoare interimară la Înalta Curte din Africa de Sud. În același an, Adunarea Generală a ONU a ales-o judecătoare la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda, unde a activat timp de opt ani, dintre care ultimii patru, în perioada 1999-2003, în funcția de președintă.

În cadrul tribunalului, a avut o contribuție importantă la dezvoltarea jurisprudenței privind violul ca formă de genocid, precum și în chestiuni legate de libertatea de exprimare și propaganda instigatoare la ură.

În 2003, a fost numită judecătoare la Curtea Penală Internațională de la Haga, unde a activat în Camera de Apel până în august 2008.

A contribuit la includerea principiului egalității în Constituția Africii de Sud

În Africa de Sud, în calitate de membră a Coaliției Naționale a Femeilor, Navi Pillay a contribuit la includerea în Constituție a clauzei privind egalitatea, care interzice discriminarea pe criterii de rasă, gen, religie și orientare sexuală.

De asemenea, a cofondat organizația internațională pentru drepturile femeilor Equality Now și s-a implicat în activitatea unor organizații care apără drepturile copiilor, ale persoanelor aflate în detenție și ale victimelor torturii și violenței domestice.

Activitatea sa a vizat și o serie de drepturi economice, sociale și culturale.

Navi Pillay a obținut o diplomă de licență și una în drept la Universitatea Natal din Africa de Sud. Ulterior, a absolvit un master în drept și un doctorat în științe juridice la Universitatea Harvard.

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