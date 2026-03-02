search
Luni, 2 Martie 2026
Trump, „foarte dezamăgit" de Starmer deoarece nu a permis SUA să lanseze lovituri din bazele britanice. „Pare că era îngrijorat de legalitate"

Război în Orientul Mijlociu
Președintele Donald Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de premierul britanic Keir Starmer pentru faptul că nu a permis iniţial forţelor americane să utilizeze baza aeriană de pe insula Diego Garcia, din Oceanul Indian, pentru a executa lovituri asupra Iranului.

Donald Trump/FOTO: EPA-EFE
Donald Trump/FOTO: EPA-EFE

Potrivit Agerpres, Marea Britanie a refuzat iniţial să autorizeze Statele Unite să întreprindă lovituri aeriene pornind de la la bazele sale.

Duminică seara, 1 martie, Starmer a spus că acceptă solicitarea de folosire a lor pentru orice „lovituri defensive” pe care SUA vor să le execute împotriva unor ţinte iraniene.

„Singura modalitate de a opri ameninţarea este distrugerea rachetelor la sursă, în depozitele în care sunt stocate, sau a lansatoarelor utilizate pentru a le lansa.

Statele Unite au solicitat permisiunea de a utiliza bazele britanice în acest scop specific şi limitat de apărare. Am luat decizia de a accepta această solicitare”, a anunțat premierul britanic.

Premierul a insistat însă că Marea Britanie nu s‑a implicat în atacurile iniţiale conduse de SUA şi Israel asupra Iranului, şi nu va participa la acţiuni ofensive în afara cadrului apărării colective. „Am învăţat lecţiile trecutului şi vom acţiona doar pentru a ne apăra pe noi şi aliaţii noştri”, a adăugat liderul britanic.

Trump a declarat luni pentru The Telegraph că i-a luat „prea mult” lui Starmer până să se răzgândească.

„Aşa ceva nu s-a mai întâmplat, probabil, niciodată între ţările noastre. (...) Se pare că el (Starmer) era îngrijorat de legalitate”, a spus el pentru The Telegraph.

După loviturile lansate de Washington şi Tel Aviv care au vizat capacităţile militare iraniene, inclusiv situri ale forţelor armate, Teheranul a ripostat cu rachete şi drone împotriva bazelor militare americane şi a ţărilor din Golf, provocând îngrijorare la nivel internaţional.

Starmer a justificat acceptul pentru utilizarea bazelor britanice – inclusiv RAF Fairford şi baza din Diego Garcia – ca răspuns la solicitările aliaţilor din Golf şi pentru protejarea celor peste 200.000 de cetăţeni britanici aflaţi în zona de conflict.

SUA

