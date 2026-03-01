search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
Milițiile șiite irakiene se alătură Iranului şi revendică 16 atacuri cu drone împotriva „bazelor inamice din Irak și din regiune”

Publicat:

Milițiile șiite irakiene susțin Iranul în conflictul cu Statele Unite și Israelul, revendicând 16 atacuri cu drone asupra „bazelor inamice” din Irak și din regiune, ca răspuns la loviturile aeriene asupra Teheranului.

Milițiile șiite irakiene susţin Iranul împotriva SUA şi Israel. FOTO: arhivă
Milițiile șiite irakiene susţin Iranul împotriva SUA şi Israel. FOTO: arhivă

Miliţiile irakiene au revendicat 16 atacuri cu drone împotriva „bazelor inamice din Irak și din regiune” ca răspuns la loviturile aeriene americane și israeliene asupra Republicii Islamice Iran, relatează longwarjournal.org, site-ul de ştiri al think‑tank‑ului american Foundation for Defense of Democracies (FDD), o organizație de cercetare în domeniul securității naționale și politicii externe.

Rezistența Islamică din Irak (IRI), o coaliție de miliții șiite susținute de Iran și desemnate de Statele Unite drept grupuri teroriste, a revendicat atacurile de pe 28 februarie din Irak, fără a preciza țintele exacte. Cel puțin două baze irakiene -Comandamentul Operațiunilor din Basrah și baza Imam Ali din Dhi Qar - au fost lovite fie de milițiile locale, fie direct de Iran.

În regiunea Kurdistan, mass-media locală a raportat numeroase interceptări de drone și rachete, mai ales în apropierea consulatului american și a bazelor militare.

„Trebuie să implicăm SUA într-un război lung de uzură”

Saraya Awliya al Dam, un grup-paravan al milițiilor susținute de Iran, a revendicat un atac asupra personalului militar american de la Aeroportul Internațional Erbil „cu un escadron de drone”.

Organizaţiile șiite irakiene privesc Guvernul Regional al Kurdistanului cu suspiciune, din cauza legăturilor acestuia cu SUA, și au atacat anterior mai multe ținte în regiune. Rezistența Islamică din Irak a efectuat, de asemenea, sute de atacuri asupra Israelului și bazelor americane în timpul războiului din Gaza, după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Totodată, grupurile Kataib Hezbollah, Kataib Sayyid al Shuhada și Harakat Hezbollah al Nujaba au anunțat că se alătură luptei ca răspuns la atacurile asupra Iranului și la încălcările suveranității Irakului.

În condiţiile în care majoritatea trupelor americane s-au retras din Irak în ianuarie 2026, dar o parte dintre acestea au rămas în Kurdistan,  Kataib Hezbollah a amenințat cu un conflict prelungit cu Statele Unite.

„Trebuie să implicăm SUA într-un război lung de uzură, astfel încât să nu mai existe prezență americană în regiune, în special în Irak”, au declarat liderii grupării.

Akram al Kaabi, liderul Harakat Hezbollah al Nujaba, a condamnat atacul american asupra Iranului și a promis că grupul se va alătura luptei: „Mujahideenii și eroii noștri nu sunt cei care spun «dacă am fi fost cu voi» și apoi se ascund pe câmpul de luptă”.

Abu Ala al Walae, liderul Kataib Sayyid al Shuhada, afirmă că atacurile Iranului asupra țărilor arabe vecine este justificat, afirmând că țintele vizate erau doar obiective americane și că personalul SUA „a fugit de la bazele lor din Golf și s-a adăpostit în hoteluri și clădiri civile”.

În Zona Verde din Bagdad, unde se află ambasada americană, s-au organizat proteste, unii dintre participanţi purtând steagurile grupurilor susținute de Iran.

Lovituri neasumate în Irak

Forțele de Mobilizare Populară (PMF), o instituție oficială de securitate irakiană formată din mai multe grupări susținute de Teheran, au anunțat că „un actor necunoscut” a efectuat o lovitură aeriană asupra Irakului pe 28 februarie.

 „Zona Jurf al-Nasr, la nord de provincia Babil, a fost lovită de mai multe atacuri aeriene la ora 11:50 dimineața, rezultând moartea a două persoane și rănirea altor trei”, a transmis PMF.

Atacul nu a fost revendicat, însă este probabil să fi fost efectuat de forțele americane sau israeliene.

O altă grupare susținută de Iran, Asaib Ahl al Haq, a anunțat pe 1 martie moartea a patru membri, susținând că atacul a fost o lovitură aeriană comună SUA-Israel, şi şi-a declarat susţinerea pentru Gărzile Revoluţiei din Iran.

