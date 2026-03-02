Trump se confruntă cu o cursă contra cronometru pentru a învinge Iranul înainte ca SUA și Occidentul să rămână fără rachete și interceptori

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, se confruntă cu o cursă contra cronometru pentru a învinge Iranul înainte ca stocurile americane de rachete și interceptoare să se epuizeze, potrivit unor surse citate de presa americană.

Surse din mediul militar au declarat că liderul de la Casa Albă a fost avertizat că un conflict extins și costisitor cu Iran ar putea expune ținte americane unor riscuri sporite, dacă capacitățile iraniene de rachete și drone nu sunt neutralizate rapid. Potrivit The Wall Street Journal, oficiali actuali și foști responsabili din domeniul apărării susțin că stocurile americane de rachete — inclusiv interceptoare pentru apărare antiaeriană și rachete de croazieră Tomahawk — au fost diminuate în urma confruntărilor repetate cu Iranul și aliații săi din Orientul Mijlociu.

Loviturile lansate sâmbătă au declanșat o competiție cu timpul pentru distrugerea arsenalului de rachete al Iranului, înainte ca Statele Unite să rămână fără suficiente interceptoare pentru a respinge eventuale atacuri de represalii, au avertizat sursele citate.

Dimensiunea exactă a stocurilor americane de rachete și interceptoare este clasificată. Totuși, îngrijorările apar în contextul în care SUA au desfășurat un val masiv de atacuri asupra unor ținte din Teheran și din alte orașe iraniene.

Un oficial de rang înalt ar fi declarat că decizia președintelui Trump de a lansa primul atac a fost motivată de dorința de a slăbi capacitatea Iranului de a riposta cu rachete și drone.

Într-o convorbire telefonică acordată publicației Daily Mail, duminică, Donald Trump a sugerat că ostilitățile ar putea dura până la o lună. Într-o postare pe rețeaua sa socială, Truth Social, el a afirmat că operațiunile vor continua „neîntrerupt pe parcursul săptămânii sau atât timp cât va fi necesar pentru a atinge obiectivul nostru de PACE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ȘI, ÎNTR-ADEVĂR, ÎN LUME”.

Moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a amplificat incertitudinea, surse citate de Associated Press afirmând că autoritățile de la Teheran ar fi „deschise” negocierilor.

În lipsa unor pași clari privind evoluția conflictului, forțele americane au declarat că au reușit în mare măsură să blocheze atacurile iraniene, deși unele lovituri ar fi penetrat sistemele de apărare din state vecine.

Îngrijorările generalilor americani

Experți în securitate avertizează că ritmul actual al operațiunilor ar putea transforma nivelul stocurilor într-un factor decisiv. „Una dintre provocări este că aceste resurse pot fi epuizate foarte rapid. Le folosim mai repede decât le putem înlocui”, a declarat un analist pentru The Wall Street Journal.

Printre sistemele esențiale se numără THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), un sistem antirachetă desfășurat la nivel global pentru detectarea și interceptarea proiectilelor balistice. Oficialii subliniază că menținerea stocurilor pentru astfel de sisteme este crucială, mai ales în contextul în care ele sunt amplasate și în afara Orientului Mijlociu — inclusiv în Coreea de Sud și Guam — pentru a descuraja potențiale amenințări din partea Coreei de Nord și Chinei.

În paralel, reînnoirea stocurilor de rachete Patriot și Standard Missile a devenit o prioritate, în special pentru interceptoarele SM-3, singurele capabile să distrugă rachete balistice în afara atmosferei terestre.

The Wall Street Journal mai relatează că îngrijorările generalilor americani depășesc sfera apărării antiaeriene, întrucât și rezervele de rachete de croazieră Tomahawk și muniții lansate de pe aeronave sunt consumate rapid.

Potrivit unor experți citați de publicație, administrația Trump a utilizat într-un ritm ridicat armament de precizie cu rază lungă în ultimul an, inclusiv în operațiuni împotriva militanților houthi din Yemen. Rachetele Tomahawk, cunoscute și sub denumirea TLAM (Tomahawk Land Attack Missile), sunt arme de mare putere, capabile să distrugă infrastructură strategică.

Planificatorii americani trebuie să țină cont și de un eventual scenariu de confruntare cu China

Analiștii militari subliniază că planificatorii americani trebuie să țină cont și de posibile conflicte viitoare, inclusiv un eventual scenariu de confruntare cu China, în care aceste muniții ar fi utilizate intens încă din primele zile.

Între timp, Comandamentul Central al SUA a anunțat că trei militari americani și-au pierdut viața în urma loviturilor asupra Iranului.

Într-un interviu telefonic acordat publicației Daily Mail, Donald Trump a adus un omagiu victimelor, descriindu-le drept „oameni extraordinari”, și a recunoscut că acestea reprezintă primele pierderi americane din cel de-al doilea mandat al său.

Președintele a sugerat, totodată, că durata conflictului ar putea fi de aproximativ patru săptămâni. „A fost mereu un proces estimat la patru săptămâni. Este o țară mare. Ar putea dura patru săptămâni — sau mai puțin”, a declarat acesta.