Doar un sfert dintre americani sprijină loviturile militare ale SUA împotriva Iranului care au dus la moartea ayatolahului Ali Khamenei

Doar aproximativ 27% dintre americani aprobă atacurile Statelor Unite care l-au ucis pe liderul suprem iranian, în timp ce 43% le dezaprobă, iar 29% nu au o opinie, arată un sondaj Reuters/Ipsos.

Conform cercetării online efectuate pe 1.282 de persoane, aproape 90% dintre respondenţi au auzit cel puţin despre loviturile militare, care au început în primele ore ale zilei de sâmbătă și au provocat primele victime americane. Trei militari au fost uciși și cinci răniți grav.

Trump, criticat pentru folosirea forței militare

Sondajul relevă că 56% dintre americani cred că președintele Donald Trump este prea dispus să utilizeze forța militară pentru a promova interesele americane. Această percepție este împărtășită de 87% dintre democrați, de 23% dintre republicani și de 60% dintre independenți.

Chiar și în rândul republicanilor, deși 55% au declarat că aprobă loviturile, 42% spun că ar fi mai puțin dispuși să susțină campania dacă aceasta ar duce la victime americane în Orientul Mijlociu.

Sondajul arată că majoritatea americanilor prioritizează economia în fața afacerilor externe. Astfel, 45% dintre respondenţi au spus că ar fi mai puțin dispuși să sprijine acțiunile împotriva Iranului dacă prețul benzinei sau al petrolului ar crește în SUA.

Analiștii estimează că prețul petrolului Brent ar putea ajunge la 100 de dolari pe baril ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu.