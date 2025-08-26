25 de ţări îşi suspendă serviciile poştale către SUA după ce Donald Trump a impus taxe vamale

Agenţia poştală a ONU a înregistrat marţi 25 de ţări care au decis să-şi suspende serviciile poştale către Statele Unite, din cauza incertitudinii impactului taxelor vamale decise de către preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.

Mai multe țări din UE vor suspenda temporar serviciile poștale către SUA după ce președintele american Donald Trump a eliminat luna trecută scutirea de taxe pentru bunurile cu valoare mică, sub 800 de dolari (aproximativ 682 de euro), potrivit News.

”Operatorii poştali din 25 de state membre au informat cu privire la suspendarea serviciilor lor poştale către Statele Unite, invocând incertitudini privind serviciile de tranzit”, anunţă într-un comunicat Uniunea Poştală Universală (UPU).

Casa Albă a declarat că măsura urmărește combaterea practicilor ilegale și abuzive, precum importul de droguri ilegale în SUA.