Marți, 26 August 2025
Trump trimite un crucişător plin de rachete şi un submarin nuclear în largul Venezuelei, în lupta cu traficanții de droguri

Președintele Donald Trump a trimis crucişătorul cu lansatoare de rachete USS Lake Erie și submarinul de atac nuclear USS Newport News în largul Venezuelei, la o săptămână după desfășurarea a trei nave de luptă în zonă, ca parte a eforturilor Statelor Unite de combatere a traficului de droguri.  

Trump mărește prezența militară și capacitatea de atac în lupta cu traficanții / Sursa foto: AFP
Trump mărește prezența militară și capacitatea de atac în lupta cu traficanții / Sursa foto: AFP

Preşedintele american Donald Trump a decis să desfăşoare două nave de război suplimentare în regiunea Caraibelor, invocând motivul luptei împotriva traficului internaţional de droguri, la o săptămână după ce a trimis trei nave de luptă în largul Venezuelei, anunţă marţi un oficial american, relatează AFP, potrivit news.ro

Crucişătorul lansator de rachete USS Lake Erie şi submarinul de atac cu propulsie nucleară USS Newport News urmează să sosească în această zonă caraibiană uriaşă, declară AFP această suirsă care a cerut protecţia anonimatului. 

Miercuri, alt oficial anunţa desfăşurarea în largul coastelor Venezuelei a trei distrugătoare lansatoare de rachete de clasa Arleigh Burke. 

Prezență militară de amploare în regiunea vizată de oficialii de la Washington 

Submarinul de atac rapid rămâne neidentificat, dar mai multe au fost active de-a lungul coastei de est în august. 

Trump a mai trimis, printr-un ordin anterior, alte nave în regiune / Sursa foto: X
Trump a mai trimis, printr-un ordin anterior, alte nave în regiune / Sursa foto: X

Liderul de la Casa Albă mărește presiunile asupra omologului său venezuelean Nicolás Maduro.

Statele Unite nu au recunoscut, în timpul lui Joe Biden, realegerea contestată, în iulie 2024, a lui Nicolas Maduro.

Administraia Trump a dublat la începutul lui august - la 50 de milioane de dolari - o recompensă oferită în schimbul oricărui element care să permită arestarea lui Nicolás Maduro.

Ea îl acuză pe preşedintele venezuelei de faptul că conduce un ”cartel narcoterorist”.

Pentagonul pregătește trimiterea a 4.000 de pușcași marini în Caraibe

Presa americană scrie că Pentagonul se pregăteşte să trimită aproximativ 4.000 de puşcaşi marini în Caraibe, în apropierea coastelor Venezuelei.

Oficiali venezuleni de rang înalt  dau la rândul lor asigurări că Venezuela se va apăra de ”agresorul” american.

Nicolas Maduro a anunţat că a activat ”un plan special, cu peste 4,5 milioane de miliţieni”.

El denunţă o tentativă de ”schimbare a regimului, de atac terorist militar”. 

SUA

