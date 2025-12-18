Video Trump, discurs către națiune: „Am moștenit un dezastru și îl repar”. Critici dure la adresa lui Biden și a imigranților

Într-un discurs de sfârșit de an adresat națiunii, Donald Trump a declarat că a preluat „un dezastru” economic și că îl repară, l-a criticat dur pe fostul președinte Joe Biden și a lansat noi atacuri violente la adresa imigranților.

„Bună seara, America. Acum unsprezece luni am moștenit un dezastru și îl repar”, a declarat Donald Trump în discursul său de sfârșit de an, transmis în direct la oră de maximă audiență. Președintele american și-a apărat ferm politica economică, în ciuda îngrijorărilor tot mai mari ale populației, l-a criticat dur pe fostul președinte Joe Biden și a lansat atacuri virulente la adresa imigranților.

Singurul anunț concret din discurs

Singura măsură anunțată explicit a fost trimiterea așa-numitelor „dividende ale războinicului” către aproximativ 1,45 milioane de militari americani. Este vorba despre cecuri în valoare de 1.776 de dolari, sumă care face trimitere la anul Declarației de Independență a Statelor Unite.

Miliardarul în vârstă de 79 de ani a afirmat că America se îndreaptă spre „un boom economic cum lumea nu a mai cunoscut vreodată” și l-a acuzat pe Joe Biden că i-a lăsat o economie „la un pas de ruină”, relatează News.ro.

Trump a susținut, totodată, că prețurile, principala preocupare a gospodăriilor, scad „rapid”, deși a admis că lupta împotriva inflației „nu s-a încheiat încă”.

Cifre contestate și promisiuni imposibile

Președintele s-a lăudat din nou că a „rezolvat opt războaie”, o afirmație considerată în mare parte imaginară de specialiști, și a invocat o sumă „uluitoare” de 18.000 de miliarde de dolari reprezentând noi investiții în Statele Unite de la revenirea sa la putere.

Donald Trump a repetat și afirmația potrivit căreia, datorită lui, prețul medicamentelor ar urma să scadă cu până la „600%”, un procent imposibil din punct de vedere matematic.

Deși politica sa protecționistă alimentează scepticismul multor americani, liderul republican a reiterat că taxele vamale sunt „cuvântul său preferat”. El a reafirmat și intenția de a elimina sistemul de asigurări de sănătate subvenționate cunoscut drept Obamacare, măsură care, potrivit opoziției democrate, ar duce la creșteri semnificative ale costurilor pentru gospodării.

Imigrația, ținta principală

Donald Trump a pus numeroasele dificultăți economice pe seama unei „invazii” de imigranți în timpul mandatului lui Joe Biden. Președintele, care promovează o politică de expulzări masive și restricții severe privind imigrația, s-a lăudat că a declanșat un proces de „migrație inversă” sau „remigrație”.

El i-a acuzat pe imigranți că au provocat o criză a locuințelor, că au „furat” locuri de muncă, că au „copleșit” spitalele și că, în ansamblu, au trăit pe cheltuiala contribuabililor.

Sondaje îngrijorătoare înainte de alegeri

Discursul optimist al președintelui contrastează cu datele din sondaje privind percepția asupra economiei. Potrivit unui sondaj PBS News/NPR/Marist, publicat miercuri, 61% dintre americani consideră că situația economică nu le este favorabilă personal, față de 57% în luna mai.

Nemulțumirea față de politica economică a lui Donald Trump, bazată în mare parte pe taxe vamale, provoacă îngrijorare în rândul republicanilor, cu mai puțin de un an înainte de alegerile legislative de la jumătatea mandatului.

După un miting organizat săptămâna trecută în Pennsylvania, Donald Trump urmează să se deplaseze vineri în Carolina de Nord, în încercarea de a-și mobiliza susținătorii.

Reacții din interiorul administrației

Președintele și-a exprimat recent frustrarea față de sondaje într-un mesaj publicat pe rețeaua sa Truth Social: „Când se va spune în sfârșit că am creat, fără inflație, poate cea mai bună economie din istoria țării noastre? Când vor înțelege oamenii ce se întâmplă?”.

În timp ce Trump insistă că economia este mai solidă decât o percep cetățenii, alți oficiali cer răbdare. Kevin Hassett, unul dintre principalii consilieri economici ai Casei Albe, a declarat marți, după creșterea ratei șomajului în noiembrie, că „în general, crearea de locuri de muncă urmează”, subliniind că economia rămâne puternică.

El a estimat că va fi nevoie de aproximativ șase luni pentru ca ocuparea forței de muncă din industrie să se redreseze, pe fondul investițiilor stimulate de administrația Trump.

Vicepreședintele JD Vance a transmis, la rândul său, un mesaj de răbdare, în timpul unui miting în Pennsylvania: „Alegătorii știu că Roma nu a fost construită într-o singură zi. Ei știu că ceea ce Joe Biden a distrus nu va fi reparat într-o săptămână”.

„Trebuie să perseverăm. Trebuie să continuăm să muncim pentru a readuce locuri de muncă bune și bani în Statele Unite”, a adăugat el.