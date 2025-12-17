search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Declarații explozive la Casa Albă: șefa de cabinet spune că Trump „are personalitatea unui alcoolic”. Cum a reacționat președintele

Publicat:

Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a făcut o serie de evaluări surprinzător de sincere și, pe alocuri, deloc măgulitoare la adresa președintelui Donald Trump, a celui de-al doilea mandat al său și a unor aliați apropiați, într-o amplă serie de interviuri publicate de revista „Vanity Fair”.

Șefa de cabinet a Casei Albe Susie Wiles și președintele Donald Trump FOTO: Arhivă
Șefa de cabinet a Casei Albe Susie Wiles și președintele Donald Trump FOTO: Arhivă

În cadrul a peste zece interviuri realizate în ultimul an, Wiles a vorbit deschis despre colaborarea sa cu Trump, afirmând că președintele „are personalitatea unui alcoolic”, deși este cunoscut ca fiind abstinent.

Ea a recunoscut, totodată, apetitul lui Trump pentru răzbunare și a admis că multe dintre acțiunile sale din al doilea mandat au fost motivate de dorința de a se răfui cu adversarii politici.

Afirmații incomode despre decizii și aliați

Wiles sugerează că Trump urmărește schimbarea regimului din Venezuela printr-o campanie de bombardare a ambarcațiunilor, contrazicând explicațiile oficiale oferite până acum pentru aceste atacuri. Wiles a spus că administrația ar trebui să „analizeze mai atent” expulzările pentru a evita greșelile și a afirmat că Trump „vrea să continue să arunce în aer ambarcațiuni până când (președintele Nicolás) Maduro va ceda”.

Comentariile, făcute în discuții cu jurnalistul Chris Whipple, sunt considerate surprinzătoare atât prin gradul de sinceritate, cât și prin temele abordate.

Deși Wiles a declarat ulterior că afirmațiile sale au fost scoase din context într-un „articol de atac”, ea este cunoscută în interiorul Casei Albe drept o persoană prudentă, cu puțini adversari interni, spre deosebire de șefii de cabinet din primul mandat al lui Trump, relatează CNN.     

Trump o descrie frecvent pe Wiles drept cea mai puternică femeie din lume”, capabilă să influențeze afacerile globale „printr-un singur telefon”. Cu toate acestea, în cel de-al doilea mandat, aparițiile sale publice au fost extrem de rare, ceea ce face ca aceste declarații să fie cu atât mai frapante.

„Convingerea că nu există nimic ce nu poate face”

În interviurile acordate, Wiles a spus că Trump guvernează cu „convingerea că nu există nimic ce nu poate face. Nimic, zero, nimic”.

„Alcoolicii cu funcționalitate ridicată sau alcoolicii în general, personalitățile lor sunt exagerate când beau”, a afirmat ea. „Așa că sunt oarecum expertă în personalități puternice”. Articolul menționează că Wiles a crescut cu un tată alcoolic, celebrul comentator sportiv Pat Summerall.

Ea a admis că „ar putea exista un element de răzbunare în urmărirea penală a oponenților politici ai lui Trump. „Oamenii ar putea crede că pare răzbunător. Nu pot să vă spun de ce nu ar trebui să credeți asta”, a spus Wiles. „Nu cred că se trezește dimineața gândindu-se la răzbunare. Dar când apare ocazia, va profita de ea”.

Citește și: Donald Trump a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu bea niciodată alcool. „Nici măcar un pahar”

Critici dure la adresa unor figuri-cheie

În interviuri, Wiles a avut evaluări puțin măgulitoare și despre unii dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui. Despre vicepreședintele JD Vance, ea a spus că „de un deceniu este un adept al teoriilor conspirației” și a sugerat că transformarea sa din critic în aliat loial a fost „oarecum politică”.

Referindu-se la Elon Musk, Wiles l-a descris drept „un consumator declarat de ketamină” și „o persoană ciudată, așa cum cred că sunt geniile”, adăugând că desființarea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională a „consternat-o”.

Ea a recunoscut, de asemenea, că Trump nu avea dovezi care să susțină afirmația potrivit căreia fostul președinte Bill Clinton ar fi vizitat insula lui Jeffrey Epstein. „Nu există dovezi”, a spus Wiles, adăugând că „președintele s-a înșelat în privința asta”.

Reacții de uimire și negări

După publicarea interviurilor, reacțiile din cercul lui Trump au fost de șoc. „Este în toate discuțiile de grup. Toată lumea este șocată și confuză”, a declarat un aliat al președintelui pentru CNN. Un consilier senior a reacționat simplu: „Vai”.

Wiles a susținut ulterior că declarațiile sale au fost scoase din context. „Articolul publicat în această dimineață este un articol tendențios despre mine și despre cel mai bun președinte, personal al Casei Albe și cabinet din istorie”, a scris ea pe X, acuzând că contextul a fost ignorat pentru a crea „o imagine extrem de haotică și negativă”.

Citește și: „Regina de gheață” l-a pus pe Elon Musk la punct. Trump are încredere deplină în ea

Trump a declarat pentru New York Post că este de acord că are o „personalitate posesivă și dependentă”, dar a respins speculațiile privind o eventuală plecare a lui Wiles. „Nu l-am citit, nu citesc Vanity Fair, însă ea a făcut o treabă fantastică”, a spus el.

„Nu, ea a vrut să spună că sunt – vedeți, nu beau alcool”, a spus Trump. „Deci toată lumea știe asta. Dar am spus adesea că, dacă aș face-o, aș avea șanse foarte mari să devin alcoolic. Am spus asta de multe ori despre mine, da. Este o personalitate foarte posesivă”.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat că Trump „nu are un consilier mai bun sau mai loial decât Susie”, iar vicepreședintele Vance a spus că, deși există „dezacorduri ocazionale”, nu a văzut-o niciodată pe Wiles „neloială față de președinte”.

La rândul său, jurnalistul Chris Whipple a apărat articolul, subliniind că toate interviurile au fost înregistrate. „Totul a fost pus scrupulos în context. Dovada este că nu au putut contesta niciun singur fapt”, a spus el.

