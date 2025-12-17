search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Primul preşedinte de culoare al SUA, trecut pe o placă de la Casa Albă ca „Barack Hussein Obama”. Trump a depășit limita și în cazul lui Biden

Publicat:

După ce i-a insultat deja verbal şi în scris pe predecesorii săi Joe Biden şi Barack Obama, Donald Trump a mai depăşit o limită, prin amplasarea unor plăci la Casa Albă, pe care îşi reiterează atacurile la adresa celor doi foşti preşedinţi democraţi, relatează AFP.

Trump, Obama și Biden, pe treptele Capitoliului. FOTO EPA-EFE
Trump, Obama și Biden, pe treptele Capitoliului. FOTO EPA-EFE

Se întâmplă după ce preşedintele republican a făcut deja vâlvă instalând sub o colonadă exterioară care duce la Biroul Oval o galerie de portrete ale foştilor preşedinţi în care fotografia lui Joe Biden a fost înlocuită cu una a unui dispozitiv automat de semnare, potrivit Agerpres, care citează agenția de presă străină

Gestul vine în completarea afirmaţiilor lui Donald Trump, conform cărora predecesorul său era senil şi nu mai era capabil să guverneze.

Jurnaliştii au descoperit miercuri că sub portrete au fost adăugate plăci cu scurte biografii.

Cele pentru Joe Biden şi Barack Obama sunt, aşa cum era de aşteptat, extrem de dure.

Primul preşedinte de culoare al SUA este descris drept „una dintre cele mai controversate figuri politice din istorie", fiind numit „Barack Hussein Obama”,  în maniera lui Donald Trump, care a contribuit la amplificarea teoriilor conspiraţiei despre originile predecesorului său.

 Biden, descris drept „cel mai prost preşedinte din istoria Statelor Unite".

Joe Biden este descris astfel: „Somnorosul Joe Biden a fost, de departe, cel mai prost preşedinte din istoria Statelor Unite".

Pe aceeași placă e reluată, de asemenea, afirmaţia falsă conform căreia alegerile din 2020 i-au fost furate lui Donald Trump.

Când vine  vorba de propria biografie, textul este extrem de laudativ, potrivit AFP.

Ea indică faptul că Trump a pus capăt la opt conflicte în opt luni, o cifră considerată a fi fabricată, şi că a generat investiţii de mii de miliarde de dolari în Statele Unite, o afirmaţie neverificabilă.

De la revenirea la putere pe 20 ianuarie, Donald Trump a transformat Casa Albă într-un decor conceput după gustul său şi menit a-i slăvi gloria.

În afară de construirea unei săli de bal gigantice, a înmulţit ornamentele aurite şi a atârnat portrete ale sale - mergând împotriva obiceiului prin care efigia unui preşedinte nu este expusă decât după ce acesta a părăsit puterea.

SUA

