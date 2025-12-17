Trump adaugă șapte țări pe lista interdicțiilor de călătorie, inclusiv una pe care promisese să o sprijine

Președintele american Donald Trump a extins marți lista țărilor supuse unei interdicții totale de călătorie, interzicând cetățenilor din alte șapte state, inclusiv Siria, să intre în Statele Unite.

Casa Albă a transmis într-un comunicat că Trump a semnat o proclamație „extinzând și consolidând restricțiile de intrare pentru cetățenii din țări cu deficiențe persistente și severe în procesul de screening, verificare și schimb de informații, pentru a proteja națiunea de amenințări la adresa securității naționale și a siguranței publice”, scrie Reuters.

Decizia de marți interzice intrarea cetățenilor din Burkina Faso, Mali, Niger, Sudanul de Sud, Siria și a celor care dețin documente de călătorie emise de Autoritatea Palestiniană. Măsura impune, de asemenea, o interdicție totală pentru Laos și Sierra Leone, care anterior aveau doar restricții parțiale. Casa Albă a precizat că interdicția extinsă va intra în vigoare la 1 ianuarie.

Trump promisese să sprijine Siria

Această decizie vine în ciuda promisiunii lui Trump de a face tot posibilul pentru a sprijini Siria, după discuțiile istorice din noiembrie cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa, fost comandant al Al-Qaida, care până recent a fost sancționat de Washington ca terorist străin.

Trump l-a susținut pe Sharaa, a cărui vizită a încheiat un an spectaculos pentru rebelul transformat în lider, care a răsturnat liderul autoritar de lungă durată Bashar al-Assad și a călătorit de atunci în întreaga lume încercând să se prezinte drept un lider moderat care dorește să-și unifice țara devastată de război și să pună capăt izolării internaționale de decenii.

Însă, într-o postare de sâmbătă pe platforma sa Truth Social, Trump a promis „o ripostă foarte serioasă” după ce armata americană a anunțat că doi soldați și un interpret civil au fost uciși în Siria de un presupus atacator al Statului Islamic, care a vizat un convoi al forțelor americane și siriene înainte de a fi împușcat mortal. El a descris incidentul ca fiind un atac „teribil” în declarații pentru jurnaliști.

Casa Albă a justificat interdicția invocând ratele mari de depășire a vizelor de către cetățenii sirieni.

„Siria iese dintr-o perioadă îndelungată de tulburări civile și conflicte interne. Deși țara lucrează pentru a-și aborda provocările de securitate în strânsă coordonare cu Statele Unite, Siria încă nu dispune de o autoritate centrală adecvată pentru eliberarea pașapoartelor sau documentelor civile și nu are măsuri corespunzătoare de screening și verificare,” a transmis Casa Albă.

Extinderea restricțiilor

Trump a semnat în iunie o proclamație care interzicea cetățenilor din 12 țări să intre în Statele Unite și impunea restricții pentru alți șapte, motivând că măsura este necesară pentru a proteja țara de „teroriști străini” și alte amenințări de securitate. Interdicțiile se aplică atât imigranților, cât și non-imigranților, inclusiv turiștilor, studenților și oamenilor de afaceri.

Casa Albă a precizat că interdicția inițială pentru cele 12 țări rămâne în vigoare. Trump a adăugat restricții parțiale și limitări de intrare pentru încă 15 țări, inclusiv Nigeria, care se află sub supravegherea administrației Trump, care în noiembrie a amenințat cu acțiuni militare din cauza tratamentului creștinilor din țară.

Nigeria susține că afirmațiile privind persecuția creștinilor denaturează o situație de securitate complexă și nu iau în considerare eforturile de protejare a libertății religioase.

De la revenirea în funcție în ianuarie, Trump a prioritizat agresiv aplicarea legilor privind imigrația, trimițând agenți federali în marile orașe americane și respingând solicitanții de azil la granița cu Mexicul.

Extinderea țărilor supuse restricțiilor de intrare marchează o escaladare a măsurilor de imigrație adoptate de administrație de la împușcarea a doi membri ai Gărzii Naționale din Washington D.C. luna trecută. Investigatorii spun că atacul a fost comis de un cetățean afgan care a intrat în SUA în 2021 printr-un program de relocare, program pe care oficialii administrației Trump au susținut că nu a fost suficient verificat.

La câteva zile după atac, Trump a promis să „suspendă permanent” migrația din toate „țările din Lumea a Treia”, fără a numi vreo țară sau a defini termenul.