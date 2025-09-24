SUA confirmă reducerea taxelor vamale la mașinile din UE. Tarifele se aplică retroactiv, începând cu 1 august

Administrația Trump a anunțat oficial implementarea acordului comercial negociat recent cu Uniunea Europeană. Printre principalele măsuri se află reducerea taxelor vamale la mașinile și componentele auto provenite din statele membre ale UE.

Conform documentelor publicate în Registrul Federal, scăderile de taxe anunţate, de la 27% la 15%, au intrat în vigoare cu efect retroactiv, începând cu 1 august. Cu toate acestea, producătorii auto europeni trebuie să aștepte notificarea oficială înainte de a putea beneficia de noile tarife.

Departamentul american al Comerțului și Biroul Reprezentantului Comercial al SUA (USTR) au precizat că legislația a fost amendată pentru a pune în aplicare acordul cadru convenit cu Uniunea Europeană la sfârșitul lunii iulie. Acordul prevede reducerea generală a tarifelor vamale la importurile din UE, cu scopul de a stimula schimburile comerciale și de a reduce tensiunile transatlantice din domeniul economic.

Excepții de la măsură

Deși majoritatea produselor europene vor beneficia de reducerea taxelor, există și excepții semnificative. Sunt excluse de la această măsură toate aeronavele și componentele de avioane, produsele farmaceutice generice, precursorii chimici și anumite resurse naturale. Printre acestea din urmă se numără pluta, considerată un material strategic care nu este disponibil în SUA, notează Agerpres.

Reducerea tarifelor reprezintă o gură de oxigen pentru producătorii europeni de automobile, care se confruntau până acum cu taxe ridicate pe piața americană. Scăderea de la 27% la 15% ar putea stimula exporturile, consolidând competitivitatea industriei auto din UE pe piața Statelor Unite.