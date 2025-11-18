Șomajul în SUA a atins cote alarmante. Aproape 2 milioane de americani și-au depus cereri după blocajul guvernamental

Potrivit Reuters, numărul de americani care beneficiază de ajutor de șomaj din SUA a crescut alarmant, după blocajul guvernamental. La mijlocul lunii octombrie a fost înregistrat un total de aproape 2 milioane de cereri.

Cifrele publicate marți de reprezentanții Departamentului Muncii din SUA arată că numărul de cereri de șomaj înregistrate la mijlocul lunii octombrie a crescut la 1.957 de milioane. Datele corespund zilei de sâmbătă, 18 octombrie, scrie Mediafax.

Americanii și-au depus un total de 232.000 de noi cereri de șomaj în perioada încheiată în octombrie, în creștere față de 219.000, în perioada încheiată în 20 septembrie, ultima perioadă raportată înainte de blocajul administrativ major din SUA.

Potrivit datelor Departamentului Muncii, numărul de cereri de șomaj a crescut în octombrie cu 10.000, fiind chiar cel mai mare număr de solicitări înregistrat încă de la începutul lunii august.

Numărul de cereri depuse a fost chiar mai ridicat decât cele mai mari cifre ale lunii septembrie, când au fost înregistrate 1.916 milioane de cereri de șomaj, aferente perioadei care s-a încheiat în 13 septembrie.