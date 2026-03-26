Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Trump desființează marina britanică: „Portavioanele voastre sunt niște jucării! Nu vă mai deranjați să le trimiteți"

Președintele Donald Trump a numit joi, 26 martie, portavioanele britanice drept „jucării” comparativ cu cele ale SUA, într-un nou atac la adresa lipsei de sprijin a Marii Britanii în războiul împotriva Iranului.

Nava-amiral a Marinei Regale Britanice, portavionul HMS Prince of Wales FOTO AFP
Nava-amiral a Marinei Regale Britanice, portavionul HMS Prince of Wales FOTO AFP

„Britanicii au spus «vom trimite portavioanele noastre» – care nu sunt cele mai bune, apropo, sunt jucării comparativ cu ce avem noi – «le vom trimite când războiul se va termina». Le-am spus «minunat, mulțumesc foarte mult – nu vă mai deranjați»”, a spus Trump, potrivit Daily Mail.

El a adăugat că este „foarte dezamăgit” de decizia premierului britanic de la începutul conflictului de a nu permite utilizarea bazei comune SUA–Marea Britanie din Diego Garcia pentru a lovi Iranul cu „frumosul bombardier B-2”.

Observațiile președintelui vin după ce guvernul britanic a respins afirmațiile anterioare ale lui Trump, conform cărora Marea Britanie s-ar fi oferit să trimită în Orientul Mijlociu fie portavionul HMS Queen Elizabeth, fie nava-amiral a flotei, HMS Prince of Wales.

Premierul Sir Keir Starmer devine tot mai reticent în a permite ca Regatul Unit să fie târât în acest conflict, care a declanșat deja o explozie a prețurilor la energie.

Tot joi, Trump a lansat un atac dur la adresa țărilor membre NATO, acuzând alianța că nu a oferit sprijin în fața crizei din Iran.

„Națiunile NATO nu au făcut absolut nimic pentru a contribui în legătură cu națiunea nebună, acum decimată militar, a Iranului. SUA nu au nevoie de nimic de la NATO, dar nu uitați niciodată acest moment foarte important!”, a scris Trump.

Declarațiile liderului american vin pe fondul tensiunilor internaționale și al criticilor privind coeziunea alianței nord-atlantice în gestionarea crizelor globale.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii: înainte de izbucnirea conflictului, pe 28 februarie, aproximativ 20% din petrolul global și din gazul natural lichefiat (GNL) tranzitau această zonă.

Blocarea aproape totală a traficului a dus, în ultimele două săptămâni, la o creștere semnificativă a prețului petrolului pe piețele internaționale, alimentând temerile privind o criză energetică.

Președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri refuzul unor aliați importanți, precum Franța și Regatul Unit, de a sprijini eforturile Washingtonului pentru redeschiderea acestei rute strategice.

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
digi24.ro
image
HARTA scumpirilor la benzină și motorină în UE de la începutul războiului din Iran. Locul neașteptat al României în clasament
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL, începând de azi. Costă doar 42.99 lei
gandul.ro
image
Care este de fapt impactul asupra prețului la pompă al ordonanței prin care s-a declarat criza carburanților
mediafax.ro
image
Incredibil! Ce a apărut pe banner-ul afișat în spatele porții lui Ionuț Radu chiar înainte ca Turcia să deschidă scorul în meciul cu România
fanatik.ro
image
Comandantul iranian care controla Strâmtoarea Ormuz, ucis într-o operațiune israeliană
libertatea.ro
image
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Cu cine joacă România după înfrângerea din Turcia
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
antena3.ro
image
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
observatornews.ro
image
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici
cancan.ro
image
Ministrul muncii anunță ziua din aprilie când intră pensia pe card și prin poștă. Ajutoarele, amânate
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Doar 13 țări din lume mai au aer curat şi trei dintre ele se află în Europa. Cum stă România la acest capitol
playtech.ro
image
Câți decibeli s-au înregistrat la Turcia – România. Arena lui Beșiktaș, în Cartea Recordurilor
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Noelia va fi eutanasiată la cerere. Povestea de viață a tinerei de 25 de ani este sfâșietoare: „Vreau doar să nu mai sufăr”
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS. Anunțul momentului! Toți românii așteaptă verdictul!
romaniatv.net
image
ANAF, anunț pentru persoanele fizice! Declarația Unică poate fi precompletată automat
mediaflux.ro
image
Fostul patron din Liga 1 s-a mutat definitiv din România, împreună cu iubita mai tânără: „Fac progrese”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM a trecut prin clipe de coșmar. Vorbește în premieră de relația toxică în care a trăit. Ce i-a putut face iubitul agresiv: „Mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
click.ro
image
Oamenii îl critică pe Rareș Cojoc, după ce Andreea Popescu și copiii s-au mutat în alt apartament: „Doamne, ce bărbat să fii”
click.ro
image
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice. Oana a apărut cu un bandaj pe cap
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
Click!

image
Rareș Cojoc îi dă șah-mat Andreei Popescu. A știut exact unde să o lovească
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect

OK! Magazine

image
William se îndepărtează periculos de mult de Kate. Ce provoacă tensiuni regretabile în mariajul lor

Click! Pentru femei

image
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!