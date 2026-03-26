Trump desființează marina britanică: „Portavioanele voastre sunt niște jucării! Nu vă mai deranjați să le trimiteți”

Președintele Donald Trump a numit joi, 26 martie, portavioanele britanice drept „jucării” comparativ cu cele ale SUA, într-un nou atac la adresa lipsei de sprijin a Marii Britanii în războiul împotriva Iranului.

„Britanicii au spus «vom trimite portavioanele noastre» – care nu sunt cele mai bune, apropo, sunt jucării comparativ cu ce avem noi – «le vom trimite când războiul se va termina». Le-am spus «minunat, mulțumesc foarte mult – nu vă mai deranjați»”, a spus Trump, potrivit Daily Mail.

El a adăugat că este „foarte dezamăgit” de decizia premierului britanic de la începutul conflictului de a nu permite utilizarea bazei comune SUA–Marea Britanie din Diego Garcia pentru a lovi Iranul cu „frumosul bombardier B-2”.

Observațiile președintelui vin după ce guvernul britanic a respins afirmațiile anterioare ale lui Trump, conform cărora Marea Britanie s-ar fi oferit să trimită în Orientul Mijlociu fie portavionul HMS Queen Elizabeth, fie nava-amiral a flotei, HMS Prince of Wales.

Premierul Sir Keir Starmer devine tot mai reticent în a permite ca Regatul Unit să fie târât în acest conflict, care a declanșat deja o explozie a prețurilor la energie.

Tot joi, Trump a lansat un atac dur la adresa țărilor membre NATO, acuzând alianța că nu a oferit sprijin în fața crizei din Iran.

„Națiunile NATO nu au făcut absolut nimic pentru a contribui în legătură cu națiunea nebună, acum decimată militar, a Iranului. SUA nu au nevoie de nimic de la NATO, dar nu uitați niciodată acest moment foarte important!”, a scris Trump.

Declarațiile liderului american vin pe fondul tensiunilor internaționale și al criticilor privind coeziunea alianței nord-atlantice în gestionarea crizelor globale.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii: înainte de izbucnirea conflictului, pe 28 februarie, aproximativ 20% din petrolul global și din gazul natural lichefiat (GNL) tranzitau această zonă.

Blocarea aproape totală a traficului a dus, în ultimele două săptămâni, la o creștere semnificativă a prețului petrolului pe piețele internaționale, alimentând temerile privind o criză energetică.

Președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri refuzul unor aliați importanți, precum Franța și Regatul Unit, de a sprijini eforturile Washingtonului pentru redeschiderea acestei rute strategice.