Trump, atacuri și la adresa premierului Marii Britanii: „Nu e Winston Churchill”

Război în Orientul Mijlociu
Președinte american Donald Trump a lansat marți, 17 martie, un nou val de critici la adresa aliaților NATO, acuzându‑i că refuză să sprijine operațiunile militare ale Statelor Unite împotriva Iranului și să contribuie la redeschiderea strâmtorii Hormuz, un punct strategic pentru transportul global de petrol.

Donald Trump le-a bătut obrazul aliaților din NATO. FOTO AFP
Donald Trump le-a bătut obrazul aliaților din NATO. FOTO AFP

UPDATE Trump anunță că SUA „nu sunt încă pregătite să plece” din Iran, dar promite o retragere „în viitorul apropiat”

În timpul discuțiilor cu presa în Biroul Oval, președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite nu intenționează să își încheie imediat operațiunile militare din Iran, deși o retragere ar putea avea loc „în viitorul apropiat”, potrivit BBC.

Liderul american a insistat că, dacă trupele ar pleca acum, Iranul ar avea nevoie de „zece ani” pentru a‑și reconstrui capacitățile militare.

„Nu suntem pregătiți să plecăm încă. Dar vom pleca în viitorul apropiat, în viitorul foarte apropiat”, a spus Trump, reiterând că SUA au beneficiat de „sprijin puternic” din partea unor state din Orientul Mijlociu, dar de „aproape niciun sprijin” din partea aliaților NATO.

Reacția președintelui la demisia directorului pentru contraterorism

Trump a comentat și demisia lui Joe Kent, directorul național pentru contraterorism, care a părăsit funcția afirmând că nu poate susține conflictul din Iran. Președintele a spus că a citit declarația acestuia și că, deși l‑a considerat „un tip de treabă”, l‑a perceput mereu ca fiind „slab în materie de securitate”.

„Când i‑am citit declarația, mi‑am dat seama că e bine că a plecat, pentru că a spus că Iranul nu era o amenințare. Iranul era o amenințare, fiecare țară știa asta”, a afirmat Trump.

Tensiuni cu Franța și mesaj către NATO

Întrebat despre poziția președintelui francez Emmanuel Macron, care a anunțat că Franța nu va participa la o forță navală în Hormuz până la încetarea ostilităților, Trump a răspuns scurt că „va fi în curând în afara funcției”, sugerând că decizia Parisului nu va mai avea impact asupra mandatului său.

Știrea inițială

Trump a reluat criticile la adresa statelor NATO, acuzându‑le că refuză să participe la escortarea petrolierelor în Strâmtoarea Hormuz. El a calificat poziția lor drept „o greșeală nesăbuită”, afirmând că SUA nu au nevoie de ajutor, dar că aliații „ar fi trebuit să fie acolo”.

The Atlantic: Trump începe să înțeleagă că intimidările sale au consecințe. Aliații SUA nu sunt dispuși să ajute o superputere care nu le-a arătat loialitate

Reacția sa vine după ce mai multe state europene și parteneri din afara continentului au anunțat că nu vor trimite nave de război în zonă, în pofida presiunilor exercitate de Washington.

„Noi i-am ajutat cu Ucraina, ei nu ne ajută cu Iranul”, a declarat Donald Trump, marți, într-o conferință de presă.

Critici la adresa premierului britanic

Întrebat despre relația cu premierul britanic Keir Starmer, Trump a spus că acesta „nu a fost un susținător”, reproșându‑i că ar fi fost dispus să trimită două portavioane „după ce am câștigat”, într‑un moment în care nu exista nicio amenințare. „Cred că este un om de treabă, dar sunt dezamăgit”, a concluzionat președintele.

În discuție a intervenit și premierul irlandez Micheál Martin, aflat în vizită la Washington, care a subliniat importanța relației transatlantice și l‑a descris pe Starmer drept „un om sincer”, cu care Trump ar putea colabora.

„Starmer nu e Churchill”

Trump a avut și un tir de atacuri la adresa premierului britanic, Keir Starmer:

„Keir Starmer nu e Winston Churchill”.

Trump: „E nevoie să ajungă noi oameni la conducere” în Cuba

Trump a vorbit și despre noua sa țintă, Cuba: „E nevoie să ajungă noi oameni la conducere, acolo”.

„Am considerat întotdeauna NATO o stradă cu sens unic”

Tot marți, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, el a afirmat că poziția aliaților nu îl surprinde:

„Am considerat întotdeauna NATO o stradă cu sens unic, în care noi cheltuim sute de miliarde de dolari pentru a proteja aceste țări, iar ele nu fac nimic pentru noi, mai ales într‑un moment de nevoie.”

Potrivit mesajului său, Washingtonul a fost informat că majoritatea statelor membre NATO nu doresc să se implice în operațiunile militare împotriva regimului iranian, deși, susține Trump, acestea ar fi de acord cu obiectivul de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară.

Liderul de la Casa Albă a subliniat că forțele americane au reușit să degradeze capacitățile militare ale Iranului, inclusiv flota navală și sistemele de apărare aeriană, și a insistat că Statele Unite nu mai „au nevoie” de sprijinul aliaților.   

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
digi24.ro
image
„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei
stirileprotv.ro
image
Ovidiu din Țibănești și-a dat demisia de la firma unde lucra ca șofer, s-a mutat în București și s-a îmbogățit. Ce idee de afacere a avut
gandul.ro
image
OCDE: Progrese anticorupție în România, însă declarațiile de avere trebuie publice
mediafax.ro
image
Culisele războiului pe căldura Capitalei. Consiliul General cere banii înapoi pe facturi, Termoenergetica împarte sporuri pentru „gulerele albe”
fanatik.ro
image
O prăbușire majoră a piețelor este iminentă, avertizează economistul care a prezis criza din 2008
libertatea.ro
image
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: a venit răspunsul final pentru Iran, după anunțul ”Adio, SUA”
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Alimentul care nu va mai putea fi vândut sub acelaşi nume în UE. Reacţia antreprenorilor: Nu păcălim pe nimeni
observatornews.ro
image
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Cum depui dosarul de pensie pentru limită de vârstă în 2026. Actele obligatorii
playtech.ro
image
Reacția lui Ion Crăciunescu după ce Răzvan Burleanu l-a numit pe Istvan Kovacs „cel mai mare arbitru român din istorie”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ Dan Petrescu a suferit o intervenție de urgență. În ce stare se află fostul antrenor al CFR Cluj
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
Cui rămâne penthouse-ul de 4 mil de euro, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș. Vila se află pe bloc, are 900 mp, 7 camere, 2 terase, cinema și saună. Imagini SUPERBE din ''palat''
romaniatv.net
image
Cea mai bună veste pentru românii născuți înainte de 1960. Proiectul a fost lansat
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Gina Pistol, atacată și criticată pe instagram pentru felul în care arată: „Sprâncenele te îmbătrânesc enorm. Ai expresia feței mai întunecată”
actualitate.net
image
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef” a postat deja prima imagine
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
The Strait of Hormuz jpg
Război în Orientul Mijlociu, cum va arăta lumea de după?
historia.ro
