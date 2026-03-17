Trump, atacuri și la adresa premierului Marii Britanii: „Nu e Winston Churchill”

Președinte american Donald Trump a lansat marți, 17 martie, un nou val de critici la adresa aliaților NATO, acuzându‑i că refuză să sprijine operațiunile militare ale Statelor Unite împotriva Iranului și să contribuie la redeschiderea strâmtorii Hormuz, un punct strategic pentru transportul global de petrol.

UPDATE Trump anunță că SUA „nu sunt încă pregătite să plece” din Iran, dar promite o retragere „în viitorul apropiat”

În timpul discuțiilor cu presa în Biroul Oval, președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite nu intenționează să își încheie imediat operațiunile militare din Iran, deși o retragere ar putea avea loc „în viitorul apropiat”, potrivit BBC.

Liderul american a insistat că, dacă trupele ar pleca acum, Iranul ar avea nevoie de „zece ani” pentru a‑și reconstrui capacitățile militare.

„Nu suntem pregătiți să plecăm încă. Dar vom pleca în viitorul apropiat, în viitorul foarte apropiat”, a spus Trump, reiterând că SUA au beneficiat de „sprijin puternic” din partea unor state din Orientul Mijlociu, dar de „aproape niciun sprijin” din partea aliaților NATO.

Reacția președintelui la demisia directorului pentru contraterorism

Trump a comentat și demisia lui Joe Kent, directorul național pentru contraterorism, care a părăsit funcția afirmând că nu poate susține conflictul din Iran. Președintele a spus că a citit declarația acestuia și că, deși l‑a considerat „un tip de treabă”, l‑a perceput mereu ca fiind „slab în materie de securitate”.

„Când i‑am citit declarația, mi‑am dat seama că e bine că a plecat, pentru că a spus că Iranul nu era o amenințare. Iranul era o amenințare, fiecare țară știa asta”, a afirmat Trump.

Tensiuni cu Franța și mesaj către NATO

Întrebat despre poziția președintelui francez Emmanuel Macron, care a anunțat că Franța nu va participa la o forță navală în Hormuz până la încetarea ostilităților, Trump a răspuns scurt că „va fi în curând în afara funcției”, sugerând că decizia Parisului nu va mai avea impact asupra mandatului său.

Știrea inițială

Trump a reluat criticile la adresa statelor NATO, acuzându‑le că refuză să participe la escortarea petrolierelor în Strâmtoarea Hormuz. El a calificat poziția lor drept „o greșeală nesăbuită”, afirmând că SUA nu au nevoie de ajutor, dar că aliații „ar fi trebuit să fie acolo”.

Reacția sa vine după ce mai multe state europene și parteneri din afara continentului au anunțat că nu vor trimite nave de război în zonă, în pofida presiunilor exercitate de Washington.

„Noi i-am ajutat cu Ucraina, ei nu ne ajută cu Iranul”, a declarat Donald Trump, marți, într-o conferință de presă.

Critici la adresa premierului britanic

Întrebat despre relația cu premierul britanic Keir Starmer, Trump a spus că acesta „nu a fost un susținător”, reproșându‑i că ar fi fost dispus să trimită două portavioane „după ce am câștigat”, într‑un moment în care nu exista nicio amenințare. „Cred că este un om de treabă, dar sunt dezamăgit”, a concluzionat președintele.

În discuție a intervenit și premierul irlandez Micheál Martin, aflat în vizită la Washington, care a subliniat importanța relației transatlantice și l‑a descris pe Starmer drept „un om sincer”, cu care Trump ar putea colabora.

„Starmer nu e Churchill”

Trump a avut și un tir de atacuri la adresa premierului britanic, Keir Starmer:

„Keir Starmer nu e Winston Churchill”.

Trump: „E nevoie să ajungă noi oameni la conducere” în Cuba

Trump a vorbit și despre noua sa țintă, Cuba: „E nevoie să ajungă noi oameni la conducere, acolo”.

„Am considerat întotdeauna NATO o stradă cu sens unic”

Tot marți, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, el a afirmat că poziția aliaților nu îl surprinde:

„Am considerat întotdeauna NATO o stradă cu sens unic, în care noi cheltuim sute de miliarde de dolari pentru a proteja aceste țări, iar ele nu fac nimic pentru noi, mai ales într‑un moment de nevoie.”

Potrivit mesajului său, Washingtonul a fost informat că majoritatea statelor membre NATO nu doresc să se implice în operațiunile militare împotriva regimului iranian, deși, susține Trump, acestea ar fi de acord cu obiectivul de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară.

Liderul de la Casa Albă a subliniat că forțele americane au reușit să degradeze capacitățile militare ale Iranului, inclusiv flota navală și sistemele de apărare aeriană, și a insistat că Statele Unite nu mai „au nevoie” de sprijinul aliaților.