SURSE Lista miniștrilor din Cabinetul Tomac. Cine sunt favoriții pentru portofoliile-cheie în Guvernul propus de Nicușor Dan

Numele viitorilor miniștri care vor prelua portofoliile-cheie în Cabinetul Tomac se află deja pe masa negocierilor. În timp ce președintele Nicușor Dan se pregătește să oficializeze joi, la ora 18:00, desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, sursele „Adevărul” dezvăluie lista scurtă a figurilor politice luate în calcul pentru conducerea ministerelor în viitoarea configurație guvernamentală.

Cine ar urma să fie miniștri în guvernul Tomac

Potrivit surselor „Adevărul”, există în acest moment și o schiță cu viitorul cabinet Eugen Tomac. Funcția de ministru al Educației ar urma să fie preluată de Sorin Costreie, actual consilier prezidențial, în timp ce portofoliul de la Externe ar urma să îi revină lui Luca Niculescu, în prezent secretar de stat și coordonator al procesului de aderare a României la OCDE. Diplomatul Mihnea Motoc ar urma să revină în funcția de ministru al Apărării, cea pe care a mai ocupat-o în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017, în guvernul Cioloș.

La Ministerul Finanțelor favoriți sunt economistul Bogdan Drăgoi, cel care a mai ocupat această funcție timp de 3 luni, în guvernul Mihai Răzvan Ungureanu, dar și actualul titular, Alexandru Nazare,

Funcția de ministru al Sănătății ar urma să îi revină lui Cătălin Cîrstoiu. Actual manager al Spitalului Universitar din București, Cîrstoiu a fost desemnat drept candidat comun PSD-PNL la Primăria Capitalei. Ulterior, el s-a retras din cursă.

Favorit pentru funcția de ministru al Culturii este intelectualul Adrian Papahagi, profesor la catedra de engleză a Facultății de Litere, la Universitatea „Babeș-Bolyai”. Fiul marelui critic literar Marian Papahagi, Adrian Papahagi a candidat la alegerile parlamentare din 2012, fără succes, pentru un mandat de deputat din partea PDL. Ulterior, el a contribuit la fondarea Partidului Mișcarea Populară, susținut de Traian Băsescu.

Imediat după desemnare, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru formarea unui cabinet, dar și să elaboreze programul de guvernare. Apoi, pentru a fi validat de Parlament, noul cabinet are nevoie de 234 de voturi ale senatorilor și deputaților. Dacă PSD s-a arătat dispus să voteze un cabinet tehnocrat condus de Eugen Tomac, PNL și USR continuă să aibă rezerve în această privință.

Președintele României Nicușor Dan i-a chemat miercuri la Palatul Cotroceni pe liderii PNL, USR și PSD să le spună cum vede el rezolvarea crizei politice și pe cine dorește premier.

Într-o discuție avută marți la Cotroceni cu Ilie Bolojan, liderul PNL i-a transmis răspicat că nu va susține un eventual guvern tehnocrat cu Eugen Tomac la manșă sau un guvern din care să facă parte PSD. De altfel, premierul demis, Ilie Bolojan, spunea că PNL nu va vota un guvern controlat din umbră de PSD sau din care ar face parte „surogate ale PSD pe funcțiile de ministru în acest guvern". Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri și cu liderii USR, care la rândul lor resping varianta unui guvern tehnocrat.