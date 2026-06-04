Alertă meteo extremă în Ilfov, anunțată prin Ro-Alert: Cod roșu de furtuni și grindină. Bucureștiul intră sub Cod galben

Trei localităţi din judeţul Ilfov se află, joi seară, sub avertizare nowcasting Cod roşu de furtuni, fiind aşteptate ploi torenţiale, grindină, descărcări electrice şi vijelii.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod roşu de averse torenţiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm), vijelie cu rafale de 70...80 km/h, valabilă joi, între orele 17.23 şi 18.00.

Sunt vizate localităţile Grădiştea, Petrăchioaia, Dascălu din judeţul Ilfov.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Cum se anunță vremea în București

Vremea va fi instabilă în Bucureşti, joi şi vineri, potrivit prognozei ANM. Sunt așteptate ploi, vijelii, descărcări electrice și grindină, capitala aflându-se sub avertizare Cod galben.

Astfel, joi, până la ora 23:00, în Capitală sunt aşteptate perioade cu înnorări accentuate, averse torenţiale (15 - 25 litri/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze de 50 - 70 km/h) şi căderi de grindină. Temperatura maximă va fi de 25 - 26 de grade.

Vineri, până la ora 23:00, cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima termică se va încadra între 27 şi 28 de grade.