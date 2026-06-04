Video Prima reacție a premierului interimar Bolojan în urma nominalizării lui Tomac: „Am rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare”

Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut joi seara primele declarații după ce președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim ministru.

UPDATE Risc de proiecte ”măcelărite” în Parlament

Ilie Bolojan a mai spus că atunci când Guvernul va fi pus în situaţia să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă Guvern să susţină aceste măsuri. El a avertizat că există riscul ca unele proiecte legislative să fie ”măcelărite” în Parlament şi, în urma votului, unele proiecte agreate cu autorităţile europene să iasă din Legislativ complet diferite faţă de cum au fost propuse de Guvern.

”Am trăit această experienţă cu PSD care fugea de responsabilitate, deşi era în Guvern, deşi se luau deciziile în prezenţa lor. Gândiţi-vă că atunci când un guvern tehnocrat care nu are o susţinere în spate riscul să se întâmple aceste lucruri e mai mare”, a adăugat Ilie Bolojan.

Influența PSD din aparatul administrativ

Întrebat până la ce grad, aparatul de stat ar trebui curățat de oameni ai social-democraților, Bolojan a răspuns: „Nu cred că se poate lua în calcul schemele de personal ale structurilor guvernamentale, director și așa mai departe, pentru că acești oameni le ocupă prin concurs. o bună parte din oamenii de decizie din eșaloanele 2 și 3 ale Guvernului României în serviciile deconcentrate ale acestei țări, sunt oameni care, într-o manieră sau alta, nu spun că sunt oameni incompetenți, să mă înțelegeți, dar au ajuns pe o filieră a PSD”.

Președintele PNL a spus, joi seară, la Euronews, că luni va purta o discuție cu candidatul la funcția de prim-ministru, Eugen Tomac.

„Foarte probabil luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze Guvernul, în așa fel încât, după această discuție, să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. Dacă ar fi să fac câteva considerații legat de această propunere, aș spune că avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare”, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar a afirmat că un guvern trebuie să aibă susținere în Parlament și nu este suficient să fie format doar din specialiști.

„E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că, vrei, nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară, or ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în ultimele 10-11 luni? Atunci când Guvernul va fi pus în situația – și nu o va putea evita – să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă Guvern pentru a-i susține aceste măsuri”, a continuat liberalul.

Bolojan a mai spus că PNL nu va vota un cabinet „în care oameni de decizie, care generează politicile Guvernului, provin de la PSD”.

„Noi nu putem să votăm un guvern în care există secretari de stat, de exemplu, desemnați de PSD sau miniștri care, într-o formă sau alta, sunt în mod evident asociați acestui partid. Nu pentru că avem o problemă cu o persoană sau alta. Pentru că, neavând nicio bază de încredere, n-ai cum să îți imaginezi că vei merge mai departe cu o astfel de formulă”, a afirmat Ilie Bolojan.