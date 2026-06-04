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Video Furtunile au făcut ravagii în mai multe județe și în București. Zeci de intervenții ale pompierilor

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 Unsprezece localităţi din 7 judeţe şi Capitala au fost afectate, joi, de fenomenele hidrometeorologice, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din 13 case şi din peste 50 de curţi.

Inundații în județul Ilfov FOTO: Facebook/Meteoplus
Inundații în județul Ilfov FOTO: Facebook/Meteoplus

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate, joi, în intervalul 08:00 - 21:00, au fost înregistrate efecte la nivelul a 11 localităţi din 7 judeţe - Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Ialomița şi Sălaj - şi Municipiul București, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 13 case şi 2 anexe, 54 curți, 3 subsoluri, precum şi pentru degajarea unui copac prăbușit şi a unor elemente de construcţie afectate.

În București au fost 6 intervenții iar în lfov nu mai puțin de 58 de intervenții, după cum urmează: 39 - Pantelimon; 9 - Petrachioaia; 4 - Ganeasa; 4 - Afumați; 1 - Tanganu; 1 - Mogoșoaia.

„Solicitările sunt preluate în dinamică de echipajele care acționează cu motopompe, în unele situații fiind înregistrate cantități mari de apă acumulată, motiv pentru care au fost suplimentate resursele de intervenție (motopompe)”, anunță DSU.

În localitatea Brătileşti, judeţul Buzău, a fost solicitată intervenţia unei ambulanţe pentru o femeie în vârstă de 82 de ani, cu afecţiuni respiratorii. Calea de acces către aceasta era impracticabilă pentru autovehicule din cauza debitului crescut al unui râu.

Autorităţile locale şi o şenilată din cadrul ISU au acţionat pentru realizarea unei căi de acces şi transportarea persoanei la ambulanţa SAJ, de unde a fost preluată în vederea transferului la spital. Pentru sprijinirea misiunii a fost solicitată intervenţia unui elicopter IGAv, însă, în urma discuţiilor telefonice purtate, pacientul a refuzat transportul pe cale aeriană, relatează sursa citată.

Forţele de intervenţie continuă să acţioneze în teren pentru înlăturarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice prognozate, fiind depuse eforturi susţinute pentru limitarea impactului acestora asupra comunităților şi pentru restabilirea condiţiilor de siguranţă.

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