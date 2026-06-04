Fostul consilier al lui Trump va pleda vinovat în scandalul informațiilor clasificate. Ce amendă trebuie să plătească

Fostul consilier prezidențial al lui Donald Trump, John Bolton, va pleda vinovat la unul dintre capetele de acuzare privind reţinerea şi divulgarea ilegală de informaţii clasificate, la o audiere a instanţei din 26 iunie, au declarat două surse din anchetă.

Bolton, un critic acerb al preşedintelui american care a fost consilier pentru securitate naţională al liderului de la Casa Albă, va plăti o amendă de 2,25 milioane de dolari pentru a ajunge la o înţelegere privind gestionarea necorespunzătoare a unor documente clasificate, au afirmat sursele, potrivit Agerpres.

Fostul consilier este acuzat că le-a împărtăşit informaţii sensibile unor rude pentru o posibilă utilizare într-o carte pe care o scrie, inclusiv note de la briefing-uri ale serviciilor de informaţii şi întâlniri cu oficiali guvernamentali de rang înalt şi lideri străini. El a pledat nevinovat la 18 capete de acuzare anul trecut.

El ar putea petrece până la cinci ani în închisoare dacă va fi găsit vinovat. Departamentul de Justiţie şi un purtător de cuvânt al lui Bolton au refuzat să comenteze informaţia.

Bolton a fost consilier pentru securitate naţională în primul mandat al lui Trump, după care a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai săi. El a afirmat despre Trump într-o carte de memorii că este inapt pentru a exercita funcţia de preşedinte.

O sursă care cunoaşte amănunte despre înţelegere a declarat sub protecţia anonimatului că acordul de recunoaştere a vinovăţiei nu acuză vreo culpă în legătură cu cartea lui Bolton, dar că el recunoaşte că a făcut o greşeală.