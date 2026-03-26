Cum încearcă Mark Rutte să-l împace pe Trump și de ce aliații nu au fost avertizați despre atacurile în Iran

Secretarul general al NATO Mark Rutte a depus joi eforturi să-l apere pe Donald Trump şi războiul pe care-l poartă împotriva Iranului, justificând totodată reticenţele europenilor de a se alătura Statelor Unite în acest conflict, relatează AFP.

”Iranul este de mulţi ani un exportator de haos în regiunea (Orientului Mijlociu) şi în lume. Să nu fim naivi în acest subiect”, a dat el asigurări în faţa presei, scrie News,

”Iar ceea ce Statele Unite fac în prezent este să reducă această capacitate. Şi, da, mă felicit de acest lucru”, a subliniat el.

Criticat de anumiţi lideri politici din Europa din cauza acestei părtiniri, Mark Rutte a explicat că această constatare a pericolului reprezentat de capacităţi nucleare sau balistice ale Iranului este împărtăşită de către toţi aliaţii.

El a explicat după aceea că europenii au întârziat să răspundă cererilor Statelor Unite în vederea unei redeschideri a Strâmtorii Ormuz, dar din ”motive întemeiate”.

Echilibristică

Ei nu au fost avertizaţi cu privire la atacurile Statelor Unite şi Israelului, pe care Statele Unite voiau să le ţină secrete pe bună dreptate, lucru care a avut drept consecinţă întârzierea răspunsului lor, a explicat el.

”Există în continuare un risc: dacă se informează prea multă lume, informaţii pot fi divulgate. Însă inconvenientul este că europenilor le ia timp să se organizeze”, a declarat el.

Însă, ”vestea bună” este că, ”în prezent, peste 32 de ţări s-au angajat să se reunească pentru a discuta despre unde şi despre când, despre a face în aşa fel încât căile maritime să rămână deschise. Iar asta răspunde exact întrebării preşedintelui Trump”, a dat asigurări Mark Rutte.

Fostul premier olandez face de luni de zile un exerciţiu de echilibrist, între invectivele preşedintelui Statelor Unite împotriva aliaţilor europeni din NATO, pe care i-a catalogat, între altele, drept ”laşi”, şi grija de a-i apăra fără să-l înfurie pe Donald Trump.

Rutte, întrebat joi în mai multe rânduri despre criticile lui Donald Trump la adresa statelor membre NATO din Europa, a refuzat să facă vreun comentariu.

El a subliniat, din contră, influenţa benefică a preşedintelui american asupra consolidării NATO.

Cele 32 de state membre NATO s-au angajat anul trecut să aloce cel puţin 5% din PIB-ul lor cheltuielilor militare şi cu securitatea - până în 2035.

”Fără Trump, nu cred că s-ar fi întâmplat acest lucru”, a dat el asigurări.