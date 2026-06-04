O jucătoare venită din calificări va disputa finala la Roland Garros!

Aflată pe locul 114 mondial înaintea debutului turneului parizian, Maja Chwalinska (24 de ani) s-a calificat în finală! Acolo o va înfrunta pe Mirra Andreeva (19 ani, cap de serie nr. 8).

Afectat de caniculă, dar și de vânt, turneul de la Roland Garros n-a fost ocolit de surprize în acest an. Iar cea mai mare dintre acestea a furnizat-o o jucătoare din Polonia. Chwalinska a câștigat cu 7-6/4, 6-4 semifinala cu Diana Shnaider (Rusia, cap de serie nr. 25) după două ore și 10 minute.

Chwalinska și Andreeva nu s-au mai înfruntat

Ea este prima jucătoare care atinge finala la Roland Garros venind din calificări. De asemenea, este a treia jucătoare care se va lupta pentru trofeu chiar la debutul pe tabloul principal de acolo, după australianca Evonne Goolagong (1971) şi americanca Chris Evert (1973). Poloneza e a doua jucătoare în Era Open (din 1968 încoace) care ajunge în finala unui turneu de Grand Slam venind din calificări după Emma Răducanu, care a și câștigat la US Open în 2021.

Sâmbătă, 6 iunie, Maja Chwalinska o va înfrunta pe rusoaica Mirra Andreeva, care a ajuns şi ea pentru prima dată într-o finală de mare șlem. În semifinale, aceasta s-a impus cu 6-1, 6-3 în fața Martei Kostyuk (Ucraina, cap de serie nr. 15).

Maja Chwalinska va urca de pe locul 114 pe 21

Va fi prima confruntare dintre Chwalinska şi Andreeva în circuitul WTA. Pentru prezența în finală, fiecare jucătoare va câştiga 1.300 de puncte şi cel puţin 1,4 milioane de euro (1,625 milioane de dolari). Intrând în turneu pe locul 114, poloneza va urca cel puţin pe 21. Ceea ce îi va asigura participarea la toate turneele WTA direct pe tabloul principal.

Interesant este că până să evolueze la Roland Garros, anul acesta, poloneza reușise cea mai bună performanță a sa la Cluj, în februarie, când a atins sferturile de finală. De asemenea, ea se impusese în primul tur la Iași, anul trecut. Nevoită (din cauza clasamentului) să joace, în principal, în circuitul ITF şi la turneele WTA 125, ea a avut rezultate bune acolo, câştigând titluri la Montreux (Elveţia), în septembrie, şi la Oeiras (Portugalia), în aprilie.

În ceea ce o privește pe Mirra Andreeva, aceasta este cea mai tânără jucătoare care a ajuns în finala unui turneu de Grand Slam de la Coco Gauff (18 ani), tot la Paris, acum patru ani. Ea a devenit a treia cea mai tânără finalistă de la Roland Garros din secolul XXI, fiind devansată de Gauff şi Kim Clijsters (17 ani, în 2001).