Scandal în IPJ Gorj după eșecul intervenției trupelor SAS la dubla crimă din Târgu-Jiu

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj anchetează un caz de omor calificat, după ce trei persoane au fost găsite decedate într-un apartament din Târgu-Jiu. În paralel, au apărut acuzații privind lipsa unei intervenții operative a trupelor SAS, pe fondul unor deficiențe logistice reclamate în cadrul IPJ Gorj.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj desfășoară cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de omor calificat, după ce trei persoane au fost găsite moarte, săptămâna trecută, într-un apartament de pe strada Olari din Târgu-Jiu, relatează presa locală.

Potrivit primelor date din anchetă, un bărbat în vârstă de 39 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice, și-ar fi ucis fratele și bunica, după care s-ar fi sinucis.

Tragedia a fost descoperită miercuri seară, după ce vecinii au alertat autoritățile deoarece nu o mai puteau contacta pe proprietara apartamentului, o femeie de 83 de ani. Pompierii au deblocat ușa metalică a locuinței, iar în prima încăpere au fost găsite cadavrele femeii și ale unui nepot în vârstă de 40 de ani, ambele prezentând urme de violență provocate de un obiect tăietor-înțepător.

Prezent la fața locului, procurorul-șef al Secției de Urmărire Penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, Cristian Onescu, a declarat că ancheta vizează infracțiuni de omor calificat cu violență în familie.

„Se fac cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de omor calificat, cu caz de violență în familie. Este vorba de o familie… locuiau împreună doi frați, două persoane de sex masculin și bunica acestora. Și se pare că, pe fondul unor afecțiuni psihice (…) și al unui conflict spontan, unul dintre frați a atacat-o pe bunică și pe celălalt frate și i-a ucis, folosind un corp tăietor-înțepător, cuțit, după care s-ar fi sinucis”, a declarat procurorul.

În timpul intervenției, situația operativă s-a complicat, după ce polițiștii au constatat că ușa celei de-a doua camere, unde s-ar fi aflat presupusul agresor, era încuiată. În condițiile în care nu se cunoștea starea acestuia și exista posibilitatea ca bărbatul să fie în viață și agresiv, a fost solicitat sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS).

Potrivit unor surse din rândul forțelor de intervenție, în ziua respectivă nu exista o grupă operativă SAS planificată pe schimbul de după-amiază la nivelul județului Gorj. Astfel, polițiștii aflați la fața locului ar fi fost nevoiți să securizeze perimetrul cu armamentul pregătit pentru intervenție.

În lipsa unei echipe SAS, a fost solicitat un echipaj de jandarmi dotat cu scuturi, căști și veste antiglonț, care a pătruns în camera încuiată. Acolo, bărbatul de 39 de ani a fost găsit mort, în urma unui presupus act suicidal.

Surse din structurile implicate în intervenție susțin, sub protecția anonimatului, că echipa SAS ar fi ajuns la adresă la aproximativ o oră după încheierea operațiunii. Aceleași surse reclamă deficiențe de management și susțin că viața polițiștilor ar fi fost pusă în pericol, solicitând verificări privind modul în care au fost organizate serviciile operative la nivelul IPJ Gorj.