Video Donald Trump, declarație halucinantă: ar fi refuzat propunerea de a conduce Iranul ca lider suprem, în locul lui Khamenei

Președintele american Donald Trump a declarat că ar fi primit o propunere din partea oficialilor de la Iran de a deveni liderul suprem al țării, însă a respins-o. Afirmațiile au fost făcute în cadrul dineului anual al Comitetului Național Republican al Congresului, organizat la Washington.

Trump a susținut că ideea ar fi fost avansată informal de conducerea de la Teheran după campania militară americano-israeliană în urma căreia a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Ulterior, Iranul l-a desemnat drept lider suprem pe Mojtaba Khamenei, fiul acestuia.

„Nu a existat niciodată un șef de stat care să-și dorească mai puțin această funcție decât cea de șef al Iranului: «Nu o vreau!» Ascultăm cu atenție unele dintre lucrurile pe care le spun. Ei spun: «Nu o vreau (n.r. funcția de lider suprem al Iranului), am vrea să te numim următorul lider suprem». Nu, mulțumesc. Nu vreau asta”, a declarat Trump, în cadrul unui eveniment de strângere de fonduri al Partidului Republican.

Liderul de la Casa Albă a mai afirmat că autoritățile iraniene ar negocia cu Statele Unite ale Americii pentru a încheia conflictul, însă ar evita să recunoască acest lucru public, de teama unor reacții interne.

„Negociază, apropo, și vor atât de mult să încheie un acord, dar le este frică să o spună pentru că se tem că vor fi uciși de propriul popor. Le este frică și că vor fi uciși de noi”, a spus Trump, referindu-se la o serie de asasinate care ar fi creat un vid de putere în Iran.

Casa Albă a transmis, la rândul său, că negocierile de pace sunt în desfășurare, în ciuda faptului că Teheranul a respins public propunerile americane și a avansat propriile condiții pentru încheierea conflictului.

Potrivit postului de televiziune de stat Press TV, cerințele Iranului includ garanții că Statele Unite ale Americii și Israel nu vor relua atacurile, plata unor despăgubiri pentru daunele de război și recunoașterea controlului asupra Strâmtorii Ormuz.