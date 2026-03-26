Trump acuză Ucraina că a dat bani pentru a susține campania lui Biden. Acuzații de ingerință în alegerile din SUA

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat Ucraina că ar fi intervenit în alegerile americane, susținând existența unui presupus plan de finanțare a campaniei lui Joe Biden. Serviciile de informații americane ar fi interceptat mesaje ale guvernului ucrainean în care s-ar fi discutat despre redirecționarea a sute de milioane de dolari pentru susținerea campaniei electorale a lui Biden.

Afirmațiile au fost făcute într-o postare pe rețeaua sa socială, Truth Social, unde Trump a distribuit un articol publicat de platforma media Just The News.

Conform președintelui american, serviciile de informații americane ar fi interceptat mesaje ale guvernului ucrainean în care s-ar fi discutat despre redirecționarea a sute de milioane de dolari pentru susținerea campaniei electorale a lui Biden.

Articolul citat susține că directorul Serviciului Național de Informații din SUA, Tulsi Gabbard, ar fi fost informată recent despre aceste interceptări și ar fi cerut verificarea lor, inclusiv posibilitatea transmiterii materialelor către FBI. În același timp, aceasta ar fi precizat că informațiile nu au legătură cu o posibilă dezinformare rusă.

Conform surselor citate, planul ar fi implicat inclusiv USAID, fiind descris ca un mecanism prin care fonduri destinate unor proiecte de infrastructură din Ucraina ar fi fost redirecționate, în mare parte, către campania electorală din SUA. Banii ar fi urmat să fie transferați prin intermediul unor subcontractori americani, pentru a îngreuna urmărirea traseului fondurilor.

Deocamdată, aceste informații nu au fost confirmate oficial, iar numele persoanelor implicate rămân clasificate.

În paralel, tensiunile dintre Washington și Kiev rămân ridicate. Potrivit presei ucrainene, Trump nu vede progrese semnificative în negocierile privind retragerea forțelor ucrainene din Donbas și ia în calcul retragerea SUA din procesul diplomatic.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că Washingtonul exercită presiuni asupra Ucrainei pentru a grăbi încheierea războiului, în contextul altor priorități de politică externă ale administrației americane.