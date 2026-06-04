Foto Singura femeie cu pregătire de comando din Marina Britanică, printre victimele accidentului de elicopter din Devon

Trei membri ai Marinei Regale Britanice care și-au pierdut viața într-un accident de elicopter produs în timpul unui exercițiu de antrenament au fost identificați. Printre ei se numără și singura femeie cu pregătire de comando din Marina Marii Britanii și fostă concurentă la „Take Me Out”.

Locotenentul Lily-Mae Fisher, în vârstă de 31 de ani, a murit alături de locotenent-comandorul Chris Gayson și maistrul militar Owen Green, după ce elicopterul Merlin Mk4 în care se aflau s-a prăbușit într-un câmp, miercuri.

Localnicii i-au descris pe cei trei drept „eroi” care „au salvat vieți” după ce ar fi evitat în ultimul moment casele din apropiere și un hotel Travelodge aflat în zonă.

Lily-Mae Fisher, unul dintre cei doi piloți ai elicopterului, apăruse și în emisiunile ITV „Take Me Out”, prezentată de Paddy McGuinness, și „Ninja Warrior UK”. Marina Regală Britanică a descris-o drept „o sursă de inspirație” pentru femeile din forțele armate, adăugând că moartea sa reprezintă „o pierdere uriașă”, transmite Daily Mail.

Martorii spun că elicopterul zbura la o altitudine foarte joasă înainte de a se prăbuși și exploda în apropierea satului Sourton Down, lângă Okehampton.

Lily-Mae Fisher s-a alăturat Corpului de Instruire pentru Ofițeri ai Armatei din cadrul universității în 2012, iar în 2013 a intrat în Escadrila Aeriană Universitară. Ea a lucrat timp de doi ani ca geolog specializat în explorare pentru compania BP, până când și-a dat demisia în 2018. Aproximativ un an mai târziu, a acceptat o funcție de ofițer în Marina Regală Britanică.

„Lily-Mae a fost o femeie extraordinară, fiică, soră și parteneră. A spune că era plină de viață este prea puțin spus: profita de fiecare oportunitate pentru a-și depăși limitele, pentru a realiza mai mult și pentru a scoate la iveală ce era mai bun în cei din jur. Suntem extrem de mândri de tot ceea ce a realizat. A lăsat un gol imposibil de măsurat în viețile noastre și în viețile tuturor celor pe care i-a atins și inspirat. Familia solicită respectuos timp și intimitate în această perioadă dificilă”, a transmis familia acesteia.

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Au fost aduse omagii și celorlalți membri ai echipajului: locotenent-comandorului Chris Gayson, în vârstă de 42 de ani, din Somerset, și maistrului militar Owen Green, de 24 de ani, din Hampshire.

Chris Gayson s-a alăturat Marinei în septembrie 2008 ca ofițer de luptă (pilot), după ce a urmat un master în inginerie aerospațială la Universitatea din Bath.

Familia sa a transmis: „Chris a fost un om familist extraordinar de blând și bun, care și-a iubit enorm întreaga familie. A fost, de asemenea, profund pasionat de munca sa în Royal Navy și extrem de dedicat acesteia.”

Între timp, Owen Green s-a înrolat în Royal Navy în ianuarie 2022, începând pregătirea inițială la HMS Raleigh.

Familia acestuia a declarat: „Pierderea lui Owen ne-a devastat pe toți. Viața lui a fost mult prea scurtă, iar inimile noastre vor rămâne pentru totdeauna frânte. A fost un fiu, frate, nepot și partener grijuliu și devotat pentru Iona, pe care a iubit-o și prețuit-o enorm.”

Și șeful Marinei, Sir Gwyn, a transmis un mesaj e condoleanțe. El a afirmat: „Sunt profund îndurerat să împărtășesc vestea că trei membri ai echipajului aflați la bordul unui elicopter Royal Navy Merlin Mk4 și-au pierdut viața după ce aeronava s-a prăbușit în primele ore ale acestei dimineți în apropiere de Sourton, Devon.

Știu că această veste va fi un șoc uriaș pentru întreaga noastră comunitate navală, iar cele mai sincere condoleanțe ale mele se îndreaptă către familiile, prietenii și apropiații afectați de această tragedie. Le mulțumesc Poliției Devon și Cornwall și echipelor de căutare și salvare care au intervenit la incident în această dimineață. O anchetă este în desfășurare.”

Regele este la curent cu tragedia și urmează să transmită mesaje private familiilor victimelor, potrivit informațiilor apărute în spațiul public. De asemenea, și Prințesa de Wales și-a exprimat condoleanțele.

„Cu profundă tristețe confirmăm că trei membri ai Royal Navy și-au pierdut viața în timpul unui exercițiu de antrenament cu elicopterul, miercuri, 3 iunie, în apropiere de Sourton, Devon. Familiile militarilor au fost informate și au solicitat o perioadă de intimitate înainte de publicarea altor detalii. Gândurile și compasiunea noastră se îndreaptă către familiile și prietenii lor în aceste momente triste”, a transmis la rândul său un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.