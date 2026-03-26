Pentagonul se pregătește pentru „lovitura finală” în războiul cu Iranul: patru scenarii catastrofale pentru Teheran

Pentagonul explorează opțiuni militare dramatice pentru Iran, inclusiv invazii și bombardamente masive. Oficialii americani avertizează că o escaladare ar putea fi iminentă dacă negocierile diplomatice eșuează și Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată.

O escaladare militară devine mai probabilă dacă nu se înregistrează progrese în negocierile diplomatice și dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Unii oficiali consideră că o demonstrație de forță zdrobitoare ar putea crea mai multă influență în negocierile de pace sau pur și simplu i-ar oferi președintelui SUA, Donald Trump, un motiv să declare victoria, scrie Axios

Sursele familiarizate cu discuțiile interne descriu patru opțiuni majore pe care Trump le-ar putea alege: invadarea sau blocarea insulei Kharg, centrul principal de export petrolier al Iranului; invadarea insulei Larak, care ajută Iranul să-și consolideze controlul asupra Strâmtorii Ormuz; capturarea insulei strategice Abu Musa și a două insule mai mici; și blocarea sau capturarea navelor care exportă petrol iranian pe partea estică a strâmtorii.

Posibile operațiuni terestre și aeriene

Potrivit publicației citate, armata SUA a pregătit planuri pentru operațiuni terestre în interiorul Iranului pentru a securiza uraniul îmbogățit aflat în facilitățile nucleare, dar în locul unei operațiuni complicate și riscante, ar putea desfășura lovituri aeriene de amploare asupra acestor facilități.

Trump nu a luat încă o decizie, iar oficialii de la Casa Albă descriu orice operațiune terestră drept „ipotetică”. Totuși, surse spun că președintele este pregătit să escaladeze dacă negocierile cu Iranul nu vor da rezultate concrete.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a avertizat că Trump este pregătit să lovească „mai puternic ca niciodată” dacă nu se ajunge la un acord. Ea a declarat că orice violență ulterioară va fi responsabilitatea regimului iranian care refuză să negocieze.

Mai multe întăriri, inclusiv escadrile de avioane de vânătoare și mii de trupe, sunt așteptate în Orientul Mijlociu în zilele următoare. O unitate expediționară a Corpului Marinilor va ajunge săptămâna aceasta, iar elementul de comandă al Diviziei 82 Aeropurtate a fost direcționat să fie desfășurat cu o brigadă de infanterie formată din câteva mii de trupe.

Reacția Iranului

Oficialii iranieni au declarat că nu au încredere în negocierile lui Trump și le consideră un pretext pentru atacuri surpriză.

Președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat că dușmanii Iranului, cu sprijinul unei țări din regiune, ar putea pregăti o operațiune pentru a ocupa una dintre insulele Iranului, făcând probabil referire la Emiratele Arabe Unite și revendicarea acestora asupra insulei Abu Musa.

El a subliniat că toate infrastructurile vitale ale țării respective ar fi vizate fără restricții în cazul unei acțiuni.

O sursă implicată în eforturile de negociere între SUA și Iran a declarat că Pakistan, Egipt și Turcia încearcă să organizeze o întâlnire între părți.

Deși Iranul a respins lista inițială de cerințe a SUA, nu a exclus complet negocierile.