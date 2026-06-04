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Video Val de nord-coreeni în Rusia. Imagini misterioase alimentează speculațiile privind noi trupe trimise de Kim Jong-un în sprijinul lui Putin

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Un grup numeros de cetățeni nord-coreeni, îmbrăcați aproape identic în costume negre și cămăși albe, a fost filmat recent sosind în Rusia, într-un moment în care apar tot mai multe informații privind o posibilă nouă implicare a regimului de la Phenian în războiul din Ucraina.

Nord-coreeni sosiți în Rusia/FOTO:Captură video X
Nord-coreeni sosiți în Rusia/FOTO:Captură video X

Imaginile, devenite virale pe rețelele sociale și preluate de presa apropiată Kremlinului, îi arată pe bărbați deplasându-se disciplinat prin apropierea unui șantier, fiecare având bagaje similare. Singura notă distinctă este oferită de un tânăr care transportă o valiză roz, scrie The Sun.

Potrivit informațiilor difuzate de canalul pro-Kremlin Ostashko, grupul ar fi sosit din Phenian și ar urma să lucreze în sectorul construcțiilor.

„Nu vorbesc între ei, se deplasează ordonat, calm și cu un scop precis. Este evident că au venit împreună pentru aceeași misiune”, a transmis postul rus, sugerând că zona în care au fost filmați se află în plină dezvoltare urbană.

Muncitori sau viitori combatanți?

Rolul exact al nord-coreenilor rămâne neclar. Apariția lor coincide însă cu noi speculații privind transferul unor efective suplimentare din Coreea de Nord către Rusia, în baza acordului strategic încheiat între regimul lui Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong-un.

În trecut, Phenianul a trimis zeci de mii de muncitori în străinătate, inclusiv în Rusia, pentru a compensa lipsa forței de muncă provocată de mobilizarea militară și de pierderile suferite pe frontul din Ucraina.

Totodată, mii de soldați nord-coreeni au fost desfășurați în regiunea rusă Kursk, unde au înregistrat pierderi importante în confruntările cu armata ucraineană.

Zboruri militare suspecte din Extremul Orient rus

Îngrijorările au fost amplificate de monitorizarea unor zboruri militare efectuate din orașul Vladivostok, situat în apropierea graniței cu Coreea de Nord.

Potrivit platformei WarMonitor3, cel puțin zece aeronave militare rusești de tip An-148 și Il-76MD au decolat din Vladivostok către vestul Rusiei.

Mai multe surse susțin că acestea ar fi transportat personal militar și echipamente nord-coreene. Informațiile nu au fost confirmate oficial nici de Moscova, nici de Phenian.

Serviciile de informații sud-coreene estimează că între 2.000 și 3.000 de militari nord-coreeni și-au pierdut viața în conflictul din Ucraina.

Forță de muncă ieftină pentru o economie afectată de război

Sectorul construcțiilor din Rusia se confruntă cu un deficit sever de personal, pe fondul mobilizării masive a bărbaților ruși pentru război.

„Muncitorii nord-coreeni nu înlocuiesc o variantă mai ieftină. Ei ocupă locuri de muncă pentru care pur și simplu nu mai există alternativă”, a explicat Yeji Kim, specialist în problematica nord-coreeană.

Organizațiile pentru drepturile omului susțin însă că mulți dintre acești muncitori lucrează în condiții apropiate de sclavie. Salariile sunt în mare parte confiscate de regimul de la Phenian, iar angajații primesc sume infime pentru cheltuieli personale.

De asemenea, asupra lor ar fi exercitată o supraveghere strictă. Pașapoartele sunt reținute, libertatea de mișcare este limitată, iar printre echipele de lucru sunt infiltrați agenți care monitorizează orice semn de nemulțumire.

Ucraina lovește chiar înaintea forumului economic de la Sankt Petersburg

Apariția nord-coreenilor în Rusia are loc într-un moment delicat pentru Kremlin. Cu doar câteva ore înainte de deschiderea Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, considerat adesea „Davosul Rusiei”, Ucraina a lansat un nou val de atacuri asupra unor obiective strategice rusești.

Înregistrări video distribuite online arată coloane dense de fum ridicându-se deasupra terminalului petrolier din Sankt Petersburg, una dintre cele mai importante facilități de stocare și export de combustibili ale Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că operațiunea a vizat exclusiv ținte militare și a produs „rezultate importante”.

Potrivit Kievului, au fost lovite terminalul petrolier din Sankt Petersburg, facilități militare din baza navală Kronstadt, precum și o fabrică de armament din regiunea Tambov.

În timp ce Rusia încearcă să gestioneze efectele atacurilor ucrainene și să mențină funcționarea economiei de război, sosirea misterioșilor nord-coreeni ridică noi semne de întrebare cu privire la amploarea colaborării dintre Moscova și Phenian și la resursele pe care Kremlinul este dispus să le mobilizeze pentru continuarea conflictului.

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