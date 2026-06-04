Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş a dispus, joi seara, verificări după ce un bărbat s-a intercalat în escorta lui Cristian Pomohaci, la ieşirea din Judecătoria Târgu Mureş, şi a ridicat mâna asupra unui cetăţean.

Din imaginile filmate de presă se vede cum un bărbat cu tricou negru se alătură escortei şi îl însoţeşte pe Pomohaci până la urcarea în maşina Poliţiei, iar apoi ridică mâna, într-un gest de ameninţare cu violenţa, asupra unei persoane care i-a strigat lui Pomohaci: „Dumnezeu nu doarme... la pușcărie, ai pus bodyguard-ul să mă bată".

Șeful Poliție Mureș a cerut efectuarea de verificări în acest caz.

„Având în vedere imaginile din spaţiul public, vizând o persoană, care s-ar fi poziţionat între escorta Poliţiei şi bărbatul, în vârstă de 57 de ani, în timpul transferului acestuia de la instanţa de judecată, către Arestul IPJ Mureş, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş este abilitat să comunice următoarele: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş a dispus, de îndată, efectuarea de verificări, prin structura competentă, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs acest incident. Facem precizarea că cel în cauză nu este poliţist, drept pentru care, verificările dispuse de şeful IPJ Mureş vizează modalitatea de organizare a escortei Poliţiei”, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

La finalizarea verificărilor, a precizat IPJ Mureş, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Pomohaci, arestat pentru 30 de zile

Fostul preot și cântăreț de muzică populară, Cristian Pomohaci, a fost arestat preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de agresiuni sexuale asupra mai multor minori.

Decizia vine la o zi după ce polițiștii din Mureș au efectuat mai multe percheziții într-un dosar în care Cristian Pomohaci este acuzat de agresiune sexuală asupra minorilor. Fostul preot a fost reținut și dus la audieri, fiind inițial reținut pentru 24 de ore.

Anchetatorii au cercetat mai bine de 13 ore locuința fostului preot și au ridicat mai multe probe. Potrivit unor surse din anchetă, anchetatorii au descoperit aproximativ 2 milioane de euro în numerar ascunși în locuința acestuia.

Tot surse din anchetă au precizat că procurorii suspectează că fostul preot i-ar fi ademenit pe băieți, cu vârste de 14 și 15 ani, și le-ar fi oferit inclusiv substanțe interzise.

Amintim că numele lui Cristian Pomohaci a mai fost legat în trecut de astfel de acuzații. În 2017, acesta a fost caterisit, după ce în spațiul public au apărut acuzații grave privind comportamentul său, inclusiv suspiciuni legate de încercarea de a întreține relații cu un minor. Fostul preot a negat acuzațiile.

De-a lungul timpului, acesta a mai fost vizat și de alte probleme juridice, fiind condamnat cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală. În același timp, unele dintre faptele din trecut s-au prescris, motiv pentru care nu a executat pedeapsa cu închisoarea.