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Cele mai ostile țări europene pentru turiști. Unde au loc proteste împotriva vizitatorilor

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Pe măsură ce turismul cunoaște o creștere semnificativă în întreaga Europă, tensiunile cu comunitățile locale se intensifică din cauza accesului la locuințe și a creșterii costurilor.

Proteste frecvente în destinații de vacanță cunoscute în Europa
Turiștii sunt îndemnați să plece acasă - Foto Turism Analitica GRUP

Turismul reprezintă o sursă importantă de venit pentru multe țări din UE, dar devine tot mai mult și un motiv de nemulțumire pentru comunitățile locale, locuitorii plângându-se de lipsa locuințelor și de creșterea costurilor, scrie Euronews.

Spania, Italia și Franța sunt primele trei țări europene în care reacția negativă față de turismul de masă este cea mai puternică, potrivit unui nou studiu realizat de platforma de divertisment digital JB.com.

Cifrele oficiale pot oferi o explicație: în primele patru luni ale anului 2026, numărul turiștilor din Spania a crescut cu 3,4%, iar țara se așteaptă la o creștere de 7,1% a numărului de pasageri pe zborurile internaționale de sosire în luna iunie, comparativ cu anul trecut, potrivit Ministerului Turismului.

Se preconizează, de asemenea, că Italia și Franța vor înregistra o creștere de 12% și, respectiv, 2,6% în luna iunie, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Turismului din Spania.

În schimb, Cipru și Albania sunt cele mai primitoare țări din Europa pentru turiști, potrivit JB.com, nefiind înregistrate proteste împotriva turismului și existând o presiune legislativă minimă asupra călătorilor.

Studiul a analizat intensitatea protestelor, atenția acordată de mass-media, nivelul taxelor turistice și raportul dintre numărul de vizitatori și cel de rezidenți în 30 de țări din întreaga lume.

Orașele în care s-au înregistrat cele mai multe proteste împotriva turismului?

Spania, care ocupă primul loc printre cele 30 de țări analizate, a înregistrat proteste împotriva turismului în peste 40 de orașe de pe întreg teritoriul țării, de la Barcelona până în Insulele Canare.

Catalonia, regiunea din nord-estul țării în care se află Barcelona, a atras aproximativ 20,1 milioane de turiști în 2025, cu 0,6% mai mult decât în 2024. Au urmat Insulele Baleare și Insulele Canare.

În luna iunie a anului trecut, protestatarii au mărșăluit prin centrul Barcelonei, ținând pancarte pe care scria „Turismul ucide Barcelona” și stropind trecătorii cu pistoale cu apă în zonele turistice aglomerate.

În plus, Italia a fost, de asemenea, scena unor proteste la Veneția, Roma, Florența, Napoli și Milano.

Unii activiști au sabotat cutiile de chei folosite de proprietarii de locuințe închiriate pe termen scurt, pentru a-și exprima nemulțumirea față de lipsa locuințelor la prețuri accesibile pentru localnici.

În efortul de a reduce turismul excesiv, Veneția a reintrodus anumite date din perioada aprilie-iulie, de vineri până duminică, în care turiștii care vin doar pentru o zi vor fi taxați.

Între timp, Franța a fost martora unor proteste la nivel național în Marsilia, Nisa și Paris, alături de un activism crescând împotriva navelor de croazieră, reflectând rezistența activă a rezidenților atât în destinațiile de pe continent, cât și în cele de pe coastă.

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