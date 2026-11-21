Președintele american Donald Trump a fost surprins dansând pe melodia „YMCA”, interpretată de trupa Village People, în timpul vizitei oficiale în China, la Shenzhen.

„Trump dance” este un dans inspirat de gesturile caracteristice ale lui Donald Trump din timpul mitingurilor electorale, executat de obicei pe melodia „Y.M.C.A.” a trupei Village People.

Dansul lui Trump a apărut la mitingurile electorale din 2020 și a devenit viral în timpul campaniei din 2024. Acesta presupune balansarea șoldurilor și mișcarea alternativă a pum­nilor în aer, iar ulterior președintele a introdus și gesturi care imită o lovitură de golf.

Melania Trump a spus că îi place dansul doar în anumite contexte și că uneori i-a atras atenția soțului său că nu este potrivită.

Întâlnirile dintre Donald Trump, liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin, desfășurate în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat la Shenzhen, nu au produs rezultate concrete în privința principalelor tensiuni comerciale și geopolitice din regiune.

„Imaginea este impresionantă, dar nu se întâmplă prea multe lucruri”, a declarat Ian Bremmer, președintele Eurasia Group, într-o intervenție la CNBC.

Trump și Xi Jinping au avut o a treia întâlnire bilaterală în acest an, însă discuțiile nu au dus la anunțarea unor acorduri majore privind tarifele vamale, exporturile chinezești de pământuri rare sau restricțiile tehnologice.

Au rămas neclarificate și subiecte precum Taiwanul, Coreea de Nord și rolul Asiei de Sud-Est în lanțurile globale de producție.

De asemenea, cei doi lideri nu au discutat public despre o eventuală întâlnire cu Kim Jong Un, iar Trump a confirmat că situația companiei Nvidia a fost abordată pe scurt, fără a oferi detalii despre eventuale înțelegeri.