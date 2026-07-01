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A murit Victor Willis, liderul trupei Village People și vocea din spatele hitului „Y.M.C.A.”, folosit de Trump în campania sa electorală

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Lumea muzicii disco a pierdut una dintre figurile sale emblematice odată cu moartea lui Victor Willis, membru fondator și lider al trupei Village People, în vârstă de 74 de ani.

Victor Willis a murit la vârsta de 74 de ani. FOTO: Facebook/Village People
Victor Willis a murit la vârsta de 74 de ani. FOTO: Facebook/Village People

Victor Willis, unul dintre fondatorii formației Village People și vocea care a dat viață unora dintre cele mai cunoscute piese ale muzicii disco, a murit marți, 30 iunie, la vârsta de 74 de ani. Anunțul a fost făcut de colegii săi de trupă, care au precizat că artistul s-a stins după o boală scurtă și agresivă.

„Suntem extrem de îndureraţi să anunţăm moartea lui Victor Willis, liderul formaţiei Village People. Victor a decedat la 30 iunie, în urma unei boli scurte şi agresive”, au transmis membrii formației pe pagina oficială de Facebook.

Născut la 1 iulie 1951, la Dallas, Victor Willis a studiat dansul și actoria înainte de a se muta la New York, unde și-a început cariera pe Broadway. A fost remarcat de producătorii francezi Jacques Morali și Henri Belolo în timpul spectacolului „The Wiz”, o adaptare a poveștii „Vrăjitorul din Oz”, iar aceștia i-au propus să participe la un proiect muzical care avea să se transforme rapid într-un fenomen internațional.

Așa a luat naștere Village People, formație în care fiecare membru interpreta un personaj inspirat din cultura populară americană. Victor Willis a devenit „polițistul” grupului și una dintre vocile sale emblematice, alături de cowboy, motociclist, muncitorul în construcții, șeful de trib indian și soldatul american.

Village People, una dintre cele mai populare trupe de disco ale anilor 70. FOTO: Facebook
Village People, una dintre cele mai populare trupe de disco ale anilor 70. FOTO: Facebook

Primul album, lansat în 1977 și intitulat simplu „Village People”, a inclus piese precum „San Francisco (You've Got Me)” și „In Hollywood (Everybody Is a Star)”. În anii următori au apărut albumele „Macho Man”, „Cruisin'”, „Go West”, „Live and Sleazy”, „Can't Stop the Music” și „Renaissance”, iar formația a devenit unul dintre simbolurile erei disco.

Din aceeași perioadă datează și cele mai cunoscute cântece ale sale: „Y.M.C.A.”, „Macho Man”, „In the Navy” și „Go West”, melodii care continuă să fie ascultate și astăzi.

De-a lungul timpului, „Y.M.C.A.” a fost interpretată în moduri diferite. În anii '70, mulți o considerau un imn al comunității gay, idee susținută inclusiv de producătorul Henri Belolo, care o descria drept „un manifest al mândriei homosexuale”.

În ultimii ani însă, melodia a devenit nelipsită de la mitingurile și aparițiile publice ale președintelui american Donald Trump.

Victor Willis s-a opus inițial folosirii piesei în campania lui Donald Trump, însă ulterior și-a schimbat poziția. În ianuarie 2025, artistul a urcat pe scenă alături de Village People la ceremonia de învestire pentru al doilea mandat al liderului american și a respins ideea că „Y.M.C.A.” ar fi fost scrisă ca un imn gay.

„Aşa cum am spus de nenumărate ori în trecut, este o presupunere eronată care provine din faptul că coautorul meu era gay, la fel ca unii membri ai formaţiei Village People (dar nu toţi), şi că primul album al formaţiei Village People se referea foarte clar la viaţa gay”, declara Victor Willis la sfârșitul anului 2024.

Prin vocea sa și prin piesele pe care le-a compus și interpretat, Victor Willis a contribuit decisiv la succesul uneia dintre cele mai cunoscute formații din istoria muzicii disco, iar cântecele sale au rămas parte din cultura pop la aproape jumătate de secol de la lansare.

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