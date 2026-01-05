Video Cum dansul public al lui Maduro a dus la căderea sa. Trump s-a săturat de „nonșalanța” sa, în ciuda avertismentelor

Nicolas Maduro i-a provocat pe colaboratorii președintelui Trump să treacă la acțiune, după ce mișcările sale de dans și atitudinea nonșalantă au fost percepute ca o batjocură în ultimele săptămâni, susțin mai multe surse.

Fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro a cântat și a dansat în săptămânile care au precedat capturarea sa de către comando-urile americane, împreună cu soția sa, Cilia, din reședința lor din Caracas, pe 3 ianuarie, scrie Daily Mail.

Surse din interior au declarat că gesturile frivole ale liderului de stânga au fost o încercare de a „citi” ce credea el că este doar o amenințare a administrației Trump.

Dansul – care părea să imite mișcările celebre ale lui Trump cu pumnii strânși – a fost surprins la deschiderea Școlii Internaționale pentru Leadership Feminin în decembrie, când Maduro a început să se miște pe un remix electronic al propriului discurs, „Nu Război, Da Pace”.

Maduro a dansat alături de soția sa, în timp ce melodia optimistă cerea pace între cele două țări.

Dictatorul transformase deja dansul și cântatul într-un obicei personal și cântase anterior, în noiembrie, piesa clasică „Imagine” a lui John Lennon.

„Faceți totul pentru pace, așa cum spunea John Lennon, nu-i așa?” a spus Maduro adresându-se mulțimii. „Este o sursă de inspirație pentru toate timpurile. Este un imn pentru toate epocile și generațiile, lăsat de John Lennon ca un dar pentru omenire.”

Comportamentul nonșalant al fostului președinte a continuat chiar și după extrădarea sa, primele sale cuvinte publice de la capturare fiind „La mulți ani”, în timp ce era încătușat și escortat.

SUA vor coordona pentru moment Venezuela

Trump a spus că Statele Unite vor guverna Venezuela pe termen nedeterminat, respingând posibilitatea ca lidera populară a opoziției, Maria Corina Machado, să preia puterea, susținând că „nu are sprijin”.

Trump a oferit puține detalii despre logistica conducerii Venezuelei, care are 30 de milioane de locuitori, dar a sugerat că vastele rezerve de petrol ale țării vor fi folosite pentru redresarea ei.

Arestarea lui Maduro a venit după ce forțele americane au lovit Caracas, în contextul acuzațiilor lui Trump că Venezuela a inundat Statele Unite cu droguri și membri ai gangurilor.

Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, a fost menționată ca următorul președinte al țării. Anterior, ea și-a exprimat sprijinul pentru amenințările lui Trump de a-l îndepărta pe Maduro și este extrem de populară printre alegătorii venezueleni.

Columbia ar putea fi următoarea pe listă

Târziu în noapte, Trump a avertizat că următoarea țară vizată de o operațiune militară ar putea fi Columbia, clarificând că Statele Unite sunt „în control” asupra Venezuelei după înlăturarea liderului său, Nicolás Maduro.

Președintele Trump a declarat, în timp ce călătorea cu Air Force One, că președintele stângist al Columbiei, Gustavo Petro, este „un om bolnav” care „îi place să facă cocaină”, după ce l-a amenințat pe Petro să „aibă grijă de fundul său”.

„Columbia este și ea foarte bolnavă, condusă de un om bolnav, căruia îi place să facă cocaină și să o vândă Statelor Unite, și nu va mai face asta mult timp”, a spus Trump.