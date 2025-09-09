Armata israeliană cere evacuarea completă a orașului Gaza: „Este doar începutul ofensivei terestre”

Locuitorii orașului Gaza au primit ordinul de a evacua imediat, pe fondul unei ofensive terestre iminente anunțate de armata israeliană, într-un moment în care regiunea se află deja într-o criză umanitară fără precedent.

Purtătorul de cuvânt arab al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) a transmis un avertisment categoric către toți civilii din orașul Gaza – o zonă dens populată, cu aproximativ un milion de locuitori: „Rămânerea în zonă este extrem de periculoasă”.

Apelul vine la câteva zile după ce premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că bombardamentele care au distrus zeci de clădiri înalte în Gaza City reprezintă „doar începutul operațiunii principale” – o ofensivă terestră de amploare menită să captureze ceea ce liderii israelieni consideră a fi ultimul bastion important al Hamas, relatează BBC.

„Un transfer forțat în plină criză umanitară”

Gruparea Hamas a reacționat vehement, acuzând autoritățile israeliene că „demonstrează public o crimă în toată regula – strămutarea forțată a populației sub presiunea bombardamentelor, a foametei și a amenințărilor directe”.

Organizațiile internaționale avertizează că planurile Israelului riscă să agraveze dezastrul umanitar deja instalat în nordul Fâșiei Gaza. ONU a declarat recent că orice intensificare a operațiunilor militare în această zonă „va adânci catastrofa civilă” și ar putea constitui o încălcare gravă a dreptului internațional.

Mesajul IDF: „Evacuați imediat!”

Avertismentul a fost transmis atât prin pliante lansate din aer deasupra orașului Gaza, cât și prin rețelele sociale, într-un mesaj semnat de colonelul Avichay Adraee:

„Către toți cei prezenți în Gaza City – din orașul vechi și cartierul Tuffah până la țărmul mării: IDF va acționa cu fermitate pentru a distruge Hamas, așa cum a făcut deja în restul Fâșiei Gaza. Pentru siguranța voastră, evacuați imediat.”

În paralel, cabinetul de securitate israelian a aprobat un plan amplu pentru ocuparea totală a Fâșiei Gaza, după eșecul negocierilor indirecte privind un armistițiu și eliberarea ostaticilor.

Zeci de mii de oameni, în derivă. Alții, pur și simplu, nu au unde să meargă

În ultimele săptămâni, atacurile aeriene și terestre asupra orașului Gaza s-au intensificat. Luni seară, Netanyahu a transmis că 50 de clădiri-turn au fost distruse în doar două zile. „Este doar introducerea, doar începutul operațiunii intensive”, a spus acesta. „Locuitorii din Gaza, ați fost avertizați: plecați imediat!”

Cu toate acestea, semnele unei evacuări în masă rămân limitate. Oamenii se deplasează pe jos, cu căruțe sau vehicule vechi, dar fluxul este departe de a fi unul generalizat.

„Nu știu unde să îmi duc familia, așa că rămânem aici până când nu mai avem de ales”, a spus Hanaa, o mamă cu trei copii, care și-a pierdut locuința la începutul războiului și trăiește acum la rude.

O studentă, Razan Salha, a povestit că a părăsit orașul cu două zile în urmă și împarte acum o cameră cu 20 de rude în Deir al-Balah. „Ne-a costat 375 de dolari drumul cu mașina. Mulți nu pleacă pentru că nu au unde sau nu au cu ce.”

Un refugiu care nu oferă siguranță

IDF a indicat o zonă de refugiu în localitatea al-Mawasi, despre care afirmă că este echipată cu infrastructură esențială – spitale de campanie, rețele de apă, alimente și medicamente furnizate în colaborare cu agențiile internaționale.

Dar ONU contrazice această imagine: al-Mawasi a fost bombardat în repetate rânduri, iar organizațiile umanitare susțin că nicio zonă din Gaza nu mai poate fi considerată „sigură”.

Taberele de corturi din sudul Fâșiei sunt deja supraaglomerate, iar spitalele locale funcționează de mult timp peste capacitate. În ciuda eforturilor internaționale, resursele rămân insuficiente: prea puține corturi, prea puțină mâncare, lipsă acută de apă potabilă și medicamente.

ONU a avertizat că, în lipsa unor intervenții rapide, foametea ar putea cuprinde în curând și orașe precum Deir al-Balah sau Khan Younis. „Fereastra de timp pentru a preveni extinderea foametei se închide rapid”, a declarat duminică șeful umanitar al ONU, Tom Fletcher.

Război fără sfârșit, suferință fără limite

De la începutul ofensivei israeliene, lansată ca răspuns la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 – când aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 răpite – bilanțul victimelor continuă să crească alarmant.

Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, a anunțat că peste 64.600 de oameni au fost uciși în atacurile israeliene, iar cel puțin 121 de persoane au murit din cauza foametei și malnutriției.

Israelul afirmă că intensifică eforturile de livrare a ajutoarelor umanitare, dar contestă datele privind decesele cauzate de malnutriție.

În mijlocul ruinelor, al bombardamentelor și al disperării, Gaza rămâne prizoniera unei realități în care noțiunea de „siguranță” a devenit iluzorie.