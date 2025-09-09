Video Momentul în care au loc mai multe explozii în Doha, în urma atacului israelian asupra conducerii Hamas

Au fost publicate videoclipuri pe rețelele de socializare cu momentul exploziilor din Doha, Qatar, după un atac israelian. În imagini, oamenii pot fi văzuți fugind îngroziți, în timp ce fumul se ridică în fundal.

Videoclipul pare să fi fost filmat de o persoană care fuge și spune: „Doamne Dumnezeule. Doamne Dumnezeule.” În fundal se aude o explozie.

Potrivit CNN, armata israeliană a declarat că atacul asupra delegației Hamas din capitala Qatarului, Doha, a făcut parte dintr-o operațiune denumită „Summitul Focului”.

Vicepreședintele Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (PLO), Hussein Al Sheikh, a descris atacul israelian asupra Doha drept o „amenințare la adresa securității și stabilității în regiune”.

„Condamnăm ferm agresiunea imorală israeliană care a vizat statul frățesc Qatar”, a declarat Al Sheikh într-un comunicat.

Marți, 9 septembrie, Israelul a confirmat oficial o operațiune aeriană împotriva liderilor Hamas aflați în afara Fâșiei Gaza. Potrivit presei israeliene, exploziile care au zguduit capitala Qatarului ar fi rezultatul unei lovituri direcționate asupra conducerii politice a organizației palestiniene.

Într-o declarație comună, armata israeliană (IDF) și serviciul intern de securitate Shin Bet au anunțat că au vizat lideri importanți ai Hamas, responsabili pentru coordonarea atacului din 7 octombrie 2023 și pentru continuarea ostilităților împotriva Israelului.

Deși comunicatul oficial nu menționează explicit locația loviturii, contextul și sursele citate în presa de limbă ebraică indică drept țintă orașul Doha, capitala Qatarului – locul unde își desfășoară activitatea o parte importantă a conducerii politice a Hamas.

În timpul atacului, ar fi fost prezent și Khaled Mashaal, unul dintre cei mai vechi și influenți lideri ai Hamas, cunoscut opiniei publice pentru tentativa de asasinat orchestrat de Mossad în 1997, în Iordania.

Surse citate de presa israeliană afirmă că președintele american Donald Trump a fost informat în prealabil despre operațiune și că ar fi oferit un acord tacit pentru desfășurarea acesteia – un gest care, dacă se confirmă oficial, va alimenta și mai mult discuțiile despre implicarea Washingtonului în coordonarea politicii israeliene în regiune.