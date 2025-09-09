Hamas prezintă lista cu persoanele ucise în urma atacului Israelului din Qatar

Gruparea militară Hamas a publicat lista cu persoanele ucise în urma atacului Israelului din Doha, Qatar. Potrivit grupării, echipa sa de negocieri a supraviețuit.

Hamas spune că printre cei uciși se află fiul principalului negociator al grupării, Khalil al-Hayya. Le enumeră numele astfel:

Humam Al-Hayya (Abu Yahya) – fiul lui al-Hayya

Jihad Labad (Abu Bilal) – directorul biroului lui al-Hayya

Abdullah Abdul Wahid (Abu Khalil)

Moamen Hassouna (Abu Omar)

Ahmed Al-Mamluk (Abu Malik)

A șasea persoană ucisă, spune Hamas, a fost un membru al forțelor de securitate internă din Qatar, caporalul Badr Saad Mohammed Al-Humaidi, scrie BBC.

La briefingul de la Casa Albă, secretarul de presă Karoline Leavitt spune că atacul Israelului asupra Doha „nu promovează obiectivele israeliene sau americane” – dar adaugă că Trump consideră eliminarea Hamas drept „un obiectiv demn”.

Leavitt subliniază că Qatar este „un aliat apropiat” al Statelor Unite și că președintele Trump se simte „foarte rău” în legătură cu locul atacului.

Ea adaugă că Trump „urmărește activ și agresiv” pacea. Purtătoarea de cuvânt spune că Trump a vorbit atât cu prim-ministrul israelian, cât și cu emirul Qatarului după atac.

De asemenea, premierul israelian Benjamin Netanyahu spune că războiul din Gaza poate fi „încheiat imediat” dacă propunerea președintelui american Donald Trump este acceptată.

„Luptați pentru drepturile și pentru viitorul vostru. Faceți pace cu noi și acceptați propunerea președintelui Trump”, spune premierul israelian într-un mesaj adresat civililor din Gaza.

Potrivit CNN, armata israeliană a declarat că atacul asupra delegației Hamas din capitala Qatarului, Doha, a făcut parte dintr-o operațiune denumită „Summitul Focului”.

Vicepreședintele Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (PLO), Hussein Al Sheikh, a descris atacul israelian asupra Doha drept o „amenințare la adresa securității și stabilității în regiune”.

„Condamnăm ferm agresiunea imorală israeliană care a vizat statul frățesc Qatar”, a declarat Al Sheikh într-un comunicat.

Marți, 9 septembrie, Israelul a confirmat oficial o operațiune aeriană împotriva liderilor Hamas aflați în afara Fâșiei Gaza. Potrivit presei israeliene, exploziile care au zguduit capitala Qatarului ar fi rezultatul unei lovituri direcționate asupra conducerii politice a organizației palestiniene.