Explozie la Doha. Israelul confirmă o lovitură aeriană asupra conducerii Hamas aflați în capitala Qatarului

Tensiunile din Orientul Mijlociu ating o nouă etapă, după ce Israelul a confirmat oficial o operațiune aeriană împotriva liderilor Hamas aflați în afara Fâșiei Gaza. Potrivit presei israeliene, exploziile care au zguduit capitala Qatarului ar fi rezultatul unei lovituri direcționate asupra conducerii politice a organizației palestiniene.

Într-o declarație comună, armata israeliană (IDF) și serviciul intern de securitate Shin Bet au anunțat că au vizat lideri importanți ai Hamas, responsabili pentru coordonarea atacului din 7 octombrie 2023 și pentru continuarea ostilităților împotriva Israelului. Deși comunicatul oficial nu menționează explicit locația loviturii, contextul și sursele citate în presa de limbă ebraică indică drept țintă orașul Doha, capitala Qatarului – locul unde își desfășoară activitatea o parte importantă a conducerii politice a Hamas.

O lovitură cu ecouri geopolitice în regiune

Qatarul, alături de Egipt, joacă un rol esențial în eforturile diplomatice de mediere între Israel și Hamas. Atacul – dacă se confirmă fără echivoc ca fiind pe teritoriul qatarez – ar marca o escaladare semnificativă și ar pune sub semnul întrebării arhitectura fragilă a negocierilor din regiune.

Potrivit postului israelian Channel 12, operațiunea a fost denumită Atzeret HaDin – care poate fi tradus aproximativ ca „Ziua Judecății”. Denumirea are o dublă semnificație simbolică: face referire la sărbătoarea evreiască Shemini Atzeret, în timpul căreia a avut loc atacul Hamas din 7 octombrie, și marchează totodată apropierea sărbătorilor de toamnă din calendarul iudaic, perioadă asociată cu judecata și evaluarea morală.

Țintele vizate: lideri strategici ai Hamas din exil

În timpul atacului, ar fi fost prezent și Khaled Mashaal, unul dintre cei mai vechi și influenți lideri ai Hamas, cunoscut opiniei publice pentru tentativa de asasinat orchestrat de Mossad în 1997, în Iordania. Prezența acestuia la întâlnire, precum și informațiile despre participarea altor oficiali de rang înalt din cadrul Hamas, indică faptul că Israelul a acționat în baza unor informații de intelligence solide și precise.

Comunicatul IDF subliniază că au fost luate măsuri pentru a minimiza riscul de victime civile, fiind utilizate muniții ghidate de înaltă precizie și „alte capabilități operaționale” menite să evite daune colaterale.

Netanyahu întrerupe consultările juridice, Trump a fost informat din timp

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a suspendat luni ședința juridică cu avocații săi – desfășurată cu ușile închise – invocând un „eveniment de securitate excepțional”, potrivit postului public israelian de radio Kan. Ulterior, a avut o discuție prelungită cu secretarul său militar, generalul-maior Roman Gofman, fără a fi furnizate detalii suplimentare despre conținutul acesteia.

Surse citate de presa israeliană afirmă că președintele american Donald Trump a fost informat în prealabil despre operațiune și că ar fi oferit un acord tacit pentru desfășurarea acesteia – un gest care, dacă se confirmă oficial, va alimenta și mai mult discuțiile despre implicarea Washingtonului în coordonarea politicii israeliene în regiune.

Qatarul, între mediator și teritoriu-țintă

Lovitura lansată în Doha ar putea avea consecințe majore asupra echilibrului diplomatic regional. Qatarul găzduiește conducerea politică a Hamas din exil și joacă, în același timp, un rol crucial în menținerea canalelor de comunicare între părți. Atacarea unui astfel de spațiu – perceput anterior ca fiind „neutru” în arhitectura negocierilor – poate duce la o reevaluare completă a statutului Qatarului în ochii Israelului.

Deocamdată, autoritățile qatareze nu au emis o reacție oficială, iar amploarea exactă a pagubelor sau a posibilelor victime nu este cunoscută public.

Israelul trimite un semnal clar – și dur

Atacul asupra conducerii Hamas din afara Fâșiei Gaza pare să reprezinte nu doar o acțiune militară cu impact strategic, ci și un mesaj politic: Israelul nu mai acceptă ca liderii organizației să opereze de la distanță, sub protecția unor capitale arabe.

Operațiunea, dacă se confirmă în totalitate în termenii prezentați de presa israeliană, ar putea rescrie regulile jocului în conflictul israelo-palestinian și ar avea ecouri dincolo de Orientul Mijlociu – punând pe masă întrebări legate de suveranitate, alianțe și legitimitate într-un spațiu geopolitic tot mai volatil, susțin analiștii.