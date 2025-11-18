Fostul preşedinte al Universităţii Harvard demisionează după publicarea mesajelor cu Jeffrey Epstein: „Sunt profund ruşinat”

Larry Summers, fost preşedinte al Universităţii Harvard şi fost secretar al Trezoreriei SUA, a anunţat că se retrage din funcţia publică după ce au fost făcute publice e-mailurile sale cu finanţatorul căzut în dizgraţie Jeffrey Epstein. Dezvăluirea documentelor a reaprins discuţiile din Congres, care urmează să voteze marţi publicarea tuturor dosarelor legate de Epstein.

Într-o declaraţie transmisă luni către CBS News, Summers afirmă că îşi asumă întreaga responsabilitate pentru relaţia sa cu Epstein. „Sunt profund ruşinat de acţiunile mele şi recunosc durerea pe care au provocat-o. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru decizia mea greşită de a continua comunicarea cu domnul Epstein”, a spus acesta, potrivit BBC.

E-mailurile publicate săptămâna trecută de Congres arată că Summers, care a condus Trezoreria SUA în administraţia Clinton, a comunicat cu Epstein până în ziua de dinaintea arestării acestuia, în 2019, pentru trafic sexual cu minori.

Presiune politică şi investigaţii extinse

Publicarea corespondenţei vine pe fondul presiunilor tot mai mari din partea unor politicieni americani pentru clarificarea tuturor legăturilor lui Epstein. Departamentul de Justiţie al SUA a anunţat o investigaţie privind „implicarea şi relaţia” dintre Epstein şi fostul preşedinte Bill Clinton, dar şi cu alţi democraţi influenţi.

Decizia a venit după insistenţele lui Donald Trump, care a cerut, de asemenea, investigarea lui Larry Summers, a fondatorului LinkedIn, Reid Hoffman, şi a băncilor JP Morgan şi Chase.

„Epstein era democrat şi este problema democraţilor, nu a republicanilor!”, a scris Trump pe reţelele de socializare. „Toţi ştiu despre el, nu vă pierdeţi timpul cu Trump. Am o ţară de condus!”

Clinton a negat categoric că ar fi știut despre activităţile infracționale ale lui Epstein.

Cariera lui Larry Summers

Summers a fost secretar al Trezoreriei SUA în timpul preşedinţiei lui Bill Clinton şi a condus Consiliul Economic Naţional în administraţia Barack Obama. A fost preşedinte al Universităţii Harvard între 2001 şi 2006, iar în prezent este profesor la aceeaşi instituţie.