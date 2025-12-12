search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Antonia, despre lecția pe care a primit-o după 11 zile în spital: „Ar fi putut să aibă un final tragic”

0
0
Publicat:

Antonia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, și-a speriat fanii după ce a apărut pe patul de spital. Vedeta a dezvăluit că trece printr-o problemă medicală serioasă, provocată de o intervenție estetică făcută în urmă cu opt ani.

Antonia a dezvăluit că trece printr-o problemă medicală serioasă FOTO: Instagram
Antonia a dezvăluit că trece printr-o problemă medicală serioasă FOTO: Instagram

Cântăreața a explicat că în urmă cu opt ani a optat pentru Aqua Filling, o substanță folosită de multe femei pentru corectarea formelor. Deși ani la rând nu a avut probleme, în luna iunie a acestui an Antonia a început să dezvolte o infecție gravă, care a dus-o de trei ori în sala de operație.

Partenera lui Alex Velea a povestit că, din vara acestui an, s-a confruntat cu una dintre cele mai grele perioade din viața ei.

„Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este”

„LIFE UPDATE: M-am gândit mult înainte să scriu mesajul ăsta… dacă să postez așa ceva sau nu, pentru că eu sunt o persoană destul de privată. Însă simt nevoia să vă spun că anul ăsta a fost extrem de dificil pentru mine din punct de vedere al sănătății.

Am trecut printr-o experiență traumatică și periculoasă care sincer ar fi putut să aibă un final tragic… Totul a început în Iunie, și de atunci au urmat luni pline de încercări, proceduri (3 operații mai exact) și momente care m-au pus față în față cu limitele mele.

În perioada asta am învățat o lecție foarte importantă (nu că nu o știam înainte, dar uneori viața te lovește ca să o înțelegi cu adevărat). Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este, și că, dacă vreau să îmi îmbunătățesc corpul, aleg să o fac pe cale naturală, cu răbdare și respect, așa cum am fost învățată! Să nu mai caut scurtături, să nu mai fiu leneșă pentru că uneori, obsesia de a fi «perfectă» (fiecare cu definiția lui) te poate împinge să iei decizii care nu merită prețul sănătății tale!”, a povestit artista.

11 zile în spital și o lecție dură

Antonia a apelat la medici și a rămas internată timp de 11 zile, perioadă în care starea ei de sănătate a fost atent monitorizată. Abia acum s-a întors acasă, unde își continuă recuperarea.

„Ironia este că nici măcar nu am făcut o modificare mare ca să ajung în complicațiile astea… și totuși m-am trezit în mijlocul unui coșmar medical. Orice intervenție oricât de mică ți se pare, oricât de «neimportantă» crezi că e poate deveni un pericol real pentru sănătatea ta.

Trăim într-o lume în care social media poate să te facă să uiți cine ești, să te facă să crezi că nu ești suficient sau că trebuie mai mult… Dar sănătatea chiar este totul! Fără ea… nimic nu mai contează!

Sunt atât de fericită că, după 11 zile în spital, astăzi m-am întors în sfârșit acasă și aștept cu liniște să mă vindec și să se încheie anul ăsta, iar anul 2026 va fi despre muzică nouă și mai multă fericire. Promit!”

„Stupid girl, stupid decisions!”

Antonia a clarificat și ce anume a cauzat problemele: o procedură estetică făcută în urmă cu opt ani.

„Pentru a fi foarte clară, mi-am injectat Aquafilling acum 8 ani în fesiere ca să am un fund mai bombat și am făcut infecție abia anul ăsta! Stupid girl, stupid decisions!”, a încheiat artista.

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident
digi24.ro
image
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
gandul.ro
image
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
mediafax.ro
image
Donald Trump, o nouă cerință controversată, înainte de Cupa Mondială 2026. Toți fanii, inclusiv românii, sunt direct vizați
fanatik.ro
image
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
libertatea.ro
image
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
O bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de criză
observatornews.ro
image
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Cea mai recentă prognoza meteo pentru Crăciun. Vin veşti rele de la ANM, oraşele în care vor fi peste 10 grade
playtech.ro
image
O deputată AUR i-a scris lui Ilie Bolojan să se plângă că se fumează la Palatul Parlamentului. După o lună a venit răspunsul: ”Stimată doamnă”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
digisport.ro
image
Se introduce limitarea plăților cash: Noile norme vor intra în vigoare în România de la 1 ianuarie 2027
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță iarna secolului în țara noastră: Unde vor fi- 20 grade Celsius!
romaniatv.net
image
O nouă "bubuială" pentru români. Taxa care aruncă în aer prețurile
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Circ total la Bruxelles. Ghiță ciobanul a ajuns în Parlamentul European și protestează împotriva Ursulei: „I-am adus slană” VIDEO
actualitate.net
image
Serialul spectaculos de pe Netflix care domină topul în luna decembrie. Are actrițe de top, o poveste inedită și te ține lipit de televizor
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ își schimbă destinul cu 180 de grade
click.ro
image
De ce Mariana Moculescu refuză să aprindă o lumânare la mormântul lui Horia Moculescu, fostul ei soț: „Nu simt că…”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
image
Serialul spectaculos de pe Netflix care domină topul în luna decembrie. Are actrițe de top, o poveste inedită și te ține lipit de televizor

OK! Magazine

image
Botez regal la Londra, cu o nașă top, prințesă celebră. Reniunea a dat fiori la Palat, căci și-au făcut apariția repudiații Andrew și Sarah Ferguson

Click! Pentru femei

image
Titlul regal i s-a urcat la cap! Meghan Markle a făcut o schimbare la 180 de grade în ultimii ani!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani