Antonia, despre lecția pe care a primit-o după 11 zile în spital: „Ar fi putut să aibă un final tragic”

Antonia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, și-a speriat fanii după ce a apărut pe patul de spital. Vedeta a dezvăluit că trece printr-o problemă medicală serioasă, provocată de o intervenție estetică făcută în urmă cu opt ani.

Cântăreața a explicat că în urmă cu opt ani a optat pentru Aqua Filling, o substanță folosită de multe femei pentru corectarea formelor. Deși ani la rând nu a avut probleme, în luna iunie a acestui an Antonia a început să dezvolte o infecție gravă, care a dus-o de trei ori în sala de operație.

Partenera lui Alex Velea a povestit că, din vara acestui an, s-a confruntat cu una dintre cele mai grele perioade din viața ei.

„Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este”

„LIFE UPDATE: M-am gândit mult înainte să scriu mesajul ăsta… dacă să postez așa ceva sau nu, pentru că eu sunt o persoană destul de privată. Însă simt nevoia să vă spun că anul ăsta a fost extrem de dificil pentru mine din punct de vedere al sănătății.

Am trecut printr-o experiență traumatică și periculoasă care sincer ar fi putut să aibă un final tragic… Totul a început în Iunie, și de atunci au urmat luni pline de încercări, proceduri (3 operații mai exact) și momente care m-au pus față în față cu limitele mele.

În perioada asta am învățat o lecție foarte importantă (nu că nu o știam înainte, dar uneori viața te lovește ca să o înțelegi cu adevărat). Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este, și că, dacă vreau să îmi îmbunătățesc corpul, aleg să o fac pe cale naturală, cu răbdare și respect, așa cum am fost învățată! Să nu mai caut scurtături, să nu mai fiu leneșă pentru că uneori, obsesia de a fi «perfectă» (fiecare cu definiția lui) te poate împinge să iei decizii care nu merită prețul sănătății tale!”, a povestit artista.

11 zile în spital și o lecție dură

Antonia a apelat la medici și a rămas internată timp de 11 zile, perioadă în care starea ei de sănătate a fost atent monitorizată. Abia acum s-a întors acasă, unde își continuă recuperarea.

„Ironia este că nici măcar nu am făcut o modificare mare ca să ajung în complicațiile astea… și totuși m-am trezit în mijlocul unui coșmar medical. Orice intervenție oricât de mică ți se pare, oricât de «neimportantă» crezi că e poate deveni un pericol real pentru sănătatea ta.

Trăim într-o lume în care social media poate să te facă să uiți cine ești, să te facă să crezi că nu ești suficient sau că trebuie mai mult… Dar sănătatea chiar este totul! Fără ea… nimic nu mai contează!

Sunt atât de fericită că, după 11 zile în spital, astăzi m-am întors în sfârșit acasă și aștept cu liniște să mă vindec și să se încheie anul ăsta, iar anul 2026 va fi despre muzică nouă și mai multă fericire. Promit!”

„Stupid girl, stupid decisions!”

Antonia a clarificat și ce anume a cauzat problemele: o procedură estetică făcută în urmă cu opt ani.

„Pentru a fi foarte clară, mi-am injectat Aquafilling acum 8 ani în fesiere ca să am un fund mai bombat și am făcut infecție abia anul ăsta! Stupid girl, stupid decisions!”, a încheiat artista.