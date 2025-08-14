Hunter Biden susține că „Epstein i-a făcut cunoștință Melaniei cu Trump”. Prima Doamnă amenință cu un proces de 1 miliard de dolari

Melania Trump l-a amenințat pe Hunter Biden cu un proces, cerând daune de peste 1 miliard de dolari, după ce acesta a afirmat că Jeffrey Epstein ar fi prezentat-o președintelui Donald Trump.

Melania Trump l-a amenințat pe Hunter Biden cu un proces în care îi va cere daune de peste 1 miliard de dolari, acuzându-l de afirmații „false și defăimătoare”. Scandalul a pornit după ce fiul fostului președinte Joe Biden a declarat că Prima Doamnă i-ar fi fost prezentată soțului său de către Jeffrey Epstein.

Avocații Melaniei Trump au calificat afirmația drept „falsă, defăimătoare, denigratoare și inflamatoare”. Într-o scrisoare trimisă avocatului lui Hunter Biden, aceștia cer retragerea publică a declarației și prezentarea de scuze, altfel vor iniția o acțiune în instanță pentru „daune de peste 1 miliard de dolari”, relatează BBC.

Documentul susține că Prima Doamnă a suferit „prejudicii financiare și de imagine copleșitoare” din cauza afirmației repetate de Hunter Biden, pe care îl acuză de „un istoric vast în a profita de numele altora” și de folosirea acestei povești „pentru a atrage atenția asupra sa”.

Cum a izbucnit controversa

Într-un interviu cu cineastul Andrew Callaghan, publicat la începutul lunii, Hunter Biden a susținut că există documente nepublicate legate de Epstein care l-ar „implica” pe Donald Trump. El a afirmat: „Epstein i-a făcut cunoștință Melaniei cu Trump – conexiunile sunt atât de vaste și profunde”.

Afirmația a fost atribuită parțial jurnalistului Michael Wolff, autor al unei biografii critice despre președinte. Într-un interviu pentru The Daily Beast, Wolff ar fi spus că Melania era cunoscută de un asociat al lui Epstein și Trump înainte să-l întâlnească pe acesta. Publicația a retras ulterior articolul după o plângere oficială din partea avocatului Melaniei, care contesta conținutul și formularea.

Fără dovezi concrete

Nu există nicio dovadă că Melania Trump și-ar fi cunoscut soțul prin intermediul lui Epstein, care s-a sinucis în 2019 în timp ce aștepta procesul pentru trafic sexual de minori. Avocații susțin că Hunter Biden s-a bazat pe articolul șters al The Daily Beast, considerat „fals și defăimător”.

Într-un mesaj ce însoțește versiunea arhivată a articolului, The Daily Beast își cere scuze pentru „orice confuzie sau neînțelegere” și confirmă că materialul a fost retras după ce avocatul Primei Doamne a contestat titlul și formularea.

Reacția Casei Albe și contextul mai larg

Avocatul Melaniei, Alejandro Brito, a indicat către o declarație a asistentului Nick Clemens, care precizează: „Avocații Primei Doamne Melania Trump se asigură în mod activ că cei care răspândesc minciuni defăimătoare și răuvoitoare vor oferi imediat retrageri și scuze”.

Potrivit unui interviu din Harper’s Bazaar, Melania l-a cunoscut pe Donald Trump în noiembrie 1998, la o petrecere găzduită de fondatorul unei agenții de modeling. Ea a povestit că, la momentul respectiv, a refuzat să-i dea numărul de telefon pentru că „era cu o parteneră”.

Controversa apare pe fondul presiunilor publice asupra Casei Albe de a publica „fișierele Epstein” - documente nepublicate legate de investigația penală împotriva finanțatorului. Donald Trump a promis că le va face publice dacă va reveni la Casa Albă, însă FBI și Departamentul de Justiție au declarat în iulie că nu există nicio „listă incriminatoare” a clienților lui Epstein.